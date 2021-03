Versuchte Betrügereien über diverse Kommunikationswege

Limburgerhof/Schifferstadt/Neuhofen/Rödersheim-Gronau (ots) Im Zeitraum von 01.03.-04.03.2021 versuchten bislang unbekannte Täter sowohl mittels Telefonanrufen, Chatnachricht als auch eingeblendetem Bildschirmfeld auf dem Computer Geld von der jeweils von ihnen kontaktierten Personen zu erlangen. Über einen Chat-Dienst wurde sich als angebliche Tochter ausgegeben, die die Handynummer gewechselt und Geld benötigen würde.

Am Telefon wurde sich zweimal als angeblicher Enkel ausgegeben und in einem weiteren Fall von einem angeblichen Lottogewinn berichtet, für dessen Auszahlung jedoch im Vorfeld eine Geldzahlung erforderlich wäre. Es wurde sich weiter als angeblicher Polizeibeamter und in einem anderen Fall als angeblicher Computersoftware-Mitarbeiter ausgegeben.

In einem weiteren Fall erschien auf einem Computerbildschirm ein Fenster und es sollten EC-Karten-Daten angegeben werden. In allen Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Im Laufe der Ermittlungen wird auch geprüft, inwieweit die Taten im Zusammenhang zueinanderstehen könnten. Die Polizei rät grundsätzlich gesundes Misstrauen walten zu lassen.

Enkeltrickbetrug gescheitert

Hanhofen (ots) – Am Donnerstag 04.03.2021 um 17:30 Uhr, erhielt eine 77-jährige Frau aus Hanhofen einen Anruf von einem vermeintlichen Enkel. Der Anrufer gab vor, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun 35.000 EUR zu benötigen. Die Frau erkannte die als “Enkeltrick” bekannte Betrugsmasche und konfrontierte den Mann damit. Der vermutlich hierdurch eingeschüchterte Anrufer legte sofort auf.

Die Polizei rät: