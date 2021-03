Ungesichertes Schüttgut (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – 60 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen 31-jährigen LKW-Fahrer zu, weil er Donnerstagmorgen 04.03.2021 um 10.40 Uhr Schüttgut transportierte und dafür das mitgeführte Ladungssicherungsnetz nicht benutzte. Erst nach entsprechender Nachsicherung seiner Ladung durfte der Kraftfahrer seine Fahrt fortsetzen.

Gefährliche Situation an der Bahnschranke

Edesheim (ots) – Kurz nach 17 Uhr am Donnerstag 04.03.2021 wurde der Polizei gemeldet, dass sich die Bahnschranke in der Eisenbahnstraße nicht mehr öffnen würde. Zwischenzeitlich hätten auch Fußgänger den zweigleisigen Bahnübergang überquert. Ursache hierfür war ein defekter Zug auf der Bahnstrecke zwischen Edesheim und Landau. Bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle musste der Bahnübergang abgesichert werden.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei appelliert: An Bahnübergängen ist immer besondere Vorsicht geboten. Wer als Fußgänger den Übergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert, muss mit einem Bußgeld von 350 Euro rechnen.

Gartenmauer gerammt und aus dem Staub gemacht

Kirrweiler (ots) – Einen Sachschaden von über 2.000 Euro verursachte am Donnerstagmorgen 04.03.2021 ein Paketfahrer an einer Gartenmauer in der Maigasse. Beim Abbiegen kam er mit seinem Transporter von der Straße ab und rammte eine Gartenmauer. Der Fahrer stieg aus, begutachtete den Sachschaden und fuhr kurzerhand weiter.

Was er nicht bemerkte, dass Zeugen den Unfall beobachteten, sich das Kennzeichen notierten und die Polizei in Kenntnis setzten. In unmittelbarer Nachbarschaft konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Dabei gab er an, dass er den Schaden angeblich einem Nachbarn gemeldet hätte, dessen Namen er allerdings nicht mehr wusste. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Eine Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen eine Geldbuße, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.

Stromausfall

Edenkoben (ots) – Mehrere Notrufe gingen am Donnerstagabend 04.03.2021 zw. 18.30-19.30 Uhr bei der Polizei Edenkoben ein, weil im Stadtgebiet sowie in den umliegenden Ortsgemeinden Wehyer, Hainfeld und Rhodt die Stromversorgung unterbrochen war.

Der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke wurde informiert und kümmerte sich um die Sache. Die genaue Ursache steht derzeit nicht fest.