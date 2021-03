Kreis Bergstraße

Bürstadt: Geklaute Bankkarte – Geldabheber gesucht – Öffentlichkeitsfahndung (Fotos im Text)

Bürstadt (ots) – Die Polizei sucht mithilfe von Bildern, die beim Geldabheben in einer Bankfiliale in Bürstadt entstanden sind, nach einer bislang unbekannten Pärchen. Sie stehen unter Verdacht, mit der Karte einer 77-Jährigen ohne deren Einwilligung insgesamt 2.000 Euro abgehoben zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 77-Jährige am 22.09.2020 zwischen 10.45 und 11.00 Uhr, in einem Textilmarkt in der Nibelungenstraße bestohlen. Die Kriminellen erbeuteten damals ihre Geldbörse. Direkt danach wurde am Geldautomaten in einer nahegelegenen Bank in der Mainstraße dann das Bargeld abgehoben.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei ermitteln nun wegen Betrugs. Weil bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich die Ermittler mithilfe der Bilder aus der Bankfiliale Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Wahlplakate beschädigt – Zeugen gesucht

Neckarsteinach (ots) – In der Nacht zum Freitag 05.03.2021 sowie bereits auch im Laufe des vergangenen Wochenendes (27./28.02.), wurden in der Friedrich-Ebert-Straße, unter anderem im Bereich des Friedhofs, über 20 Wahlplakate abgerissen und beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06272/9305-0 beim Polizeiposten Hirschhorn zu melden.

Darmstadt

Verdächtiger Geruch ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan – Kindergarten vorsorglich evakuiert

Darmstadt (ots) – Nachdem am Freitagvormittag 5.3.2021 ein verdächtiger Geruch in einem Kindergarten in der Jägertorstraße einen Großeinsatz von der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst hat und die Einrichtung umgehend evakuiert wurde, dauern die Ermittlungen zu der Ursache derzeit an. Von den Evakuierungsmaßnahmen waren neben den Räumen der Kindergarteneinrichtung auch ein angrenzendes Studentenwohnheim betroffen.

Die aus dem Gebäude gebrachten Kinder und Erwachsenen wurden vor Ort von den Rettungskräften umfassend betreut und ärztlich versorgt. Dabei wurden bei 4 Kindern und einer Betreuungsperson des Kindergartens erhöhte Werte festgestellt. Alle 4 wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landratsamt hatte für die kurzfristige Unterbringung aller von den Maßnahmen betroffenen Menschen aus den Gebäuden ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das Angebot wurde von mehr als 100 Personen, darunter auch zahlreiche Studenten, genutzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Bereich rund um die Jägertorstraße für den Verkehr, inklusive des Straßenbahnverkehrs, bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Ab 13.30 Uhr wurde sowohl dieser als auch beide Gebäude für die Nutzung wieder freigegeben.

Die Klärung der Ursache wie es zu dem Austritt von Gas kommen konnte und ob das Geschehen im Zusammenhang mit einer defekten Heizungsanlage stehen könnte, dauert weiter an. In die weiterführenden Untersuchungen sind die Beamten des ZK 20 von der Darmstädter Polizei eingebunden.

Darmstadt-Dieburg

Audi-Fahrer flüchtet als Falschfahrer auf der BAB 5

Gemarkung Weiterstadt (ots) – Am späten Donnerstagabend 04.03.2021 gegen 23:20 Uhr, führten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen eine Anhaltekontrolle auf dem Streckenabschnitt der A 672/ Rheinstraße in Fahrtrichtung Darmstadt durch. Der Fahrer eines silbernen Audi A 6-Limousine missachtete die ihm mittels Leuchtkelle gegebenen Anhaltezeichen und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in den Eifelring und geriet außer Sichtweite.

Im Rahmen der Fahndung wurde durch eine Streife der Polizeiautobahnstation auf der BAB 5 in Höhe des Autobahnparkplatzes “Täubcheshöhle”, kurz nach der Anschlussstelle Weiterstadt in nördliche Fahrtrichtung, eine silberfarbene Audi Limousine gesichtet, welche beim passieren der Streife von dem Parkplatz aus auf der Nordfahrbahn in entgegengesetzte Richtung, also in Richtung Süden, auffuhr.

Durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen wurden umgehend Verkehrsmaßnahmen zur Sicherung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer auf der BAB 5 und BAB 67 eingeleitet, da die weitere Fahrtstrecke des Falschfahrers nicht bekannt war. Aufgrund der Aufklärungsmaßnahmen und einer weiteren Beobachtung eines PKW-Fahrers wird aktuell davon ausgegangen, dass der Falschfahrer die Autobahn an der nächsten Aus-, bzw. Auffahrt Höhe Weiterstadt glücklicherweise recht zeitnah wieder verlassen hat.

Bei dem flüchtigen Fahrzeugführer handelte es sich um eine etwa 50-jährige männliche Person mit Glatze. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Südhessen dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Geldautomat im Visier von Kriminellen

Griesheim (ots) – Der Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße, geriet in der Nacht zum Freitag 05.03.2021 gegen 0.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter öffneten auf bislang nicht bekannte Weise den Automaten, um an die Geldkassetten zu gelangen. Bevor sie wieder das Weite suchten, verschütteten sie um Spuren zu verwischen, eine bislang noch nicht unbekannte Flüssigkeit.

Die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Das für Eigentumsdelikte zuständige Kommissariat 21/22 beim Polizeipräsidium Südhessen bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und Personen, die an der Örtlichkeit zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Mehrere Pakete aus Transporter gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots) – Ein in der Hillebergstraße geparkter weißer Transporter war in der Nacht zum Donnerstag 03.03.-04.03.2021 in den Fokus von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in den Innenraum und schnappten sich dort sechs Pakete noch unbekanntem Inhalts.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Groß-Gerau

Unter Alkoholeinfluss am Steuer – Polizei stellt Führerschein sicher

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Einen 46-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Donnerstagmittag 04.03.2021 gegen 14.00 Uhr in der Oppenheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,66 Promille an. Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein zog die Polizei ein. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Polizei kontrolliert – Anzeigen wegen Drogenbesitzes

Rüsselsheim (ots) – Öffentliche Plätze in Rüsselsheim durch intensive Kontrollen sicherer zu machen, war am Donnerstag 04.03.2021 in der Zeit zwischen 14.00-22.00 Uhr, das Ziel ziviler Fahnder der Rüsselsheimer Kripo sowie weiterer Beamter der Polizeidirektion Groß-Gerau, die zudem von zwei Diensthundeführern und ihren Vierbeinern bei den polizeilichen Maßnahmen unterstützt wurden.

Dabei wurden insbesondere der Innenstadtbereich, Parkhäuser und Parkanlagen von den Ordnungshütern inspiziert. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 61 Personen und 4 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Während der Kontrollen stellten die Beamten bei insgesamt sieben Personen geringe Mengen Drogen sicher. Alle werden sich nun in Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Unter anderem ertappten die Odnungshüter gegen 16.45 Uhr in der Friedensstraße einen 20 Jahre alten Mann, der zusammen mit einem Begleiter einen Joint rauchte. Im Fahrzeug eines 21-Jährigen “Im Geiersbühl” fanden sie ebenso wenige Gramm Cannabis, wie bei mehreren jungen Männern im Alter zwischen 24 und 27 Jahren in der Stresemannanlage.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 05.03.2021 kam es in in der Heidelbergerstraße auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vormittags parkte die Geschädigte ihren silberfarbenen BMW auf dem Parkplatz nahe der Kreuzung Bürgermeister-Klingler-Straße.

Als sie zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug hinten beschädigt wurde. Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet sie sich zu melden.

Verkehrsunfall

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwoch 03.03.21 kam es gegen 13.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 85jähriger PKW-Führer aus Rüsselsheim befuhr die L.-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Varkausstraße und beabsichtige durch Linksabbiegen auf diese aufzufahren. Beim Abbiegen kollidierte er auf Kreuzungsmitte mit einer ihm entgegenkommenden 59jährigen PKW-Führerin aus Rüsselsheim.

Beide Fahrzeugführer gaben an, bei grünzeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein. Aufgrund der Kollision wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und mussten vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.500 Euro. Für die Rekonstruierung des Unfallherganges, bittet die Polizei Rüsselsheim, mögliche Unfallzeugen sich zu melden.

Verkehrsunfall

Raunheim (ots) – Am Donnerstag 04.03.21 gegen 16:30 Uhr kam es in Raunheim, Tangente der Abfahrt BAB3 in Fahrtrichtung B43 (Rüsselsheim) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 39jähriger PKW-Führer aus Frankfurt/M. verließ die Autobahn (BAB3) um im weiteren Verlauf auf die B43 in Fahrtrichtung Rüsselsheim aufzufahren.

Aufgrund von Fahruntüchtigkeit (Übermüdung/Sekundenschlaf) kam er noch im Zubringer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den rechts verlaufenden Grünstreifen, fuhr dort mehre Verkehrszeichen um und überschlug sich letztendlich mit seinem Fahrzeug.

Ein ebenfalls aus Rtg. BAB3 kommender 33jähriger Raunheimer erkannte das auffällige Fahrverhalten des später Verunfallten rechtzeitig und konnte eine Kollision mit diesem nur durch ein sofort eingeleitetes Bremsmanöver verhindern. Wie ein Wunder wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro.

Odenwaldkreis

Einbrüche und Drogenhandel – Mehrere Objekte durchsucht, 4 Tatverdächtige festgenommen

Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Odenwälder Kriminalpolizei haben Polizeikräfte am Dienstag 02.03.2021 vier Tatverdächtige festgenommen und mehrere Objekte in Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach durchsucht. Seit Ende letzten Jahres hatten das Rauschgift- und Einbruchskommissariat eine 4-köpfige Tätergruppierung im Visier.

Der Verdacht bestand, dass die vier jungen Männer im Alter von 21-30 Jahren Betäubungsmittel verkauften sowie für mehrere Einbruchsdiebstähle in der Region in Frage kommen. Intensive Ermittlungen und kriminalpolizeiliche Maßnahmen erhärteten diesen Verdacht, weshalb über die Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen erwirkt wurden.

Bei den folgenden Durchsuchungen am Dienstag nahmen die Fahnder die 4 Männer vorläufig fest und beschlagnahmten kleinere Mengen Marihuana, Haschisch und Amphetamin. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte auch eine Geldkassette, Golfschläger und mehrere Kennzeichen sicher, die nach bisherigen Erkenntnissen alle aus Einbrüchen stammen.

Ingesamt gehen die Ermittler von 16 Einbruchsdiebstählen in Reichelsheim, Lindenfels, Brensbach und Fränkisch-Crumbach aus, die auf das Konto der Gruppe gehen dürften.

Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Frage kommen, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen.

Unbekannte entwenden schwarzen Roller

Bad König (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Donnerstagnachmittag 04.03.2021 auf einen schwarzen Roller abgesehen. Der Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 464-SBN war seit 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße “Am Weinertsberg” abgestellt. Gegen 16 Uhr bemerkten Zeugen den Diebstahl des mittels Lenkradschloss gesicherten Zweirades und verständigten die Polizei.

Der Roller hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittler der Polizei in Erbach haben Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinkraftrades werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen