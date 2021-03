Marburg: Kleinkind bei Unfallflucht verletzt – Verursacher dank Zeugen gestellt

(ots) – Dank gut reagierender Zeugen steht der an einem Verkehrsunfall beteiligte Autofahrer fest. Wie von Zeugen geschildert touchierte dessen Auto beim Abbiegen ein Kinderwagen. Das darinsitzende Kind stürzte heraus und musste ins Krankenhaus. Die Zeugen waren dem wegfahrenden Verursacherfahrzeug gefolgt und informierten die Polizei. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag 04.03.2021 gegen 15 Uhr in der Straße AM Richtsberg.

Nach den Zeugenaussagen beabsichtigte eine Mutter mit ihrer im Kinderwagen sitzendenden Tochter die Straße Am Richtsberg zu überqueren. Mutter und Kind befanden sich demnach bereits teilweise auf der Straße, als es beim Abbiegen eines roten Auto zur Kollision kam. Der Pkw erfasste den Kinderwagen, wodurch das einjährige Kind herausstürzte. Ein Rettungswagen brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es zur Beobachtung blieb. Nach einer ersten Diagnose erlitt das Kleinkind keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge, der im Begriff stand, in ein Taxi einzusteigen hatte den Unfall gesehen und folgte anschließend mit dem Taxifahrer dem verursachenden Auto bis in die Leipziger Straße. Dort kam dann die parallel informierte Polizei hinzu.

Am Steuer des Autos saß ein 50-jähriger Mann. Bei ihm ergaben sich keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Wetter: Roller sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

(ots) – Da die Gesamtumstände darauf hindeuten, dass der Roller aus einer Straftat stammt, stellte die Polizei ihn sicher. Bislang vermisst aber niemand das Zweirad, sodass nicht zwangsläufig eine Straftat vorausging. Um genau das zu klären, sucht die Polizei den Eigentümer. Wem gehört der Roller? Wer kann Hinweise geben, die zum Eigentümer führen könnten?

Der Roller stand seit dem 21. Februar abgedeckt mit einer Plane vor dem Anwesen Justus-Vultejus-Straße 4. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Nutzer des Gefährts. Der Roller befand sich insgesamt in einem desolaten Zustand. An diesem ließ sich weder an der üblichen Rahmenstelle noch anderswo ein Typenschild oder eine eingestanzte Rahmennummer oder eine Herstellerbezeichnung finden. Spuren deuten auf eine Manipulation und ein mutwilliges Entfernen hin. Das angebrachte halbe Versicherungskennzeichen stammt aus dem Jahr 2017. Zu erkennen waren nur noch die schwarzen Buchstaben PES, die Zahlen fehlen. Die ehemalige Originalfarbe Rot war sehr laienhaft mit Schwarz überdeckt. Die Rücksitzbank und das Helmfach waren aufgebrochen, die Verkleidung größtenteils zerstört oder beschädigt. Der Roller hatte quasi eine offene Stromversorgung durch eine auf der Trittfläche stehende Autobatterie. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf: Kellereinbrüche

Durch die aufgebrochene Außentür drangen ein oder mehrere Einbrecher in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Von-Brentano-Straße ein. Aus mehreren danach gewaltsam geöffneten Kellerverschlägen stahlen sie Angelutensilien und Werkzeug im Wert von 750 Euro, ein Bergamont Mountainbike und ein WinoraStyle Touring Damenrad. Aufgrund der Menge der Beute gingen entweder mehrere Täter zu Werke oder einer verlud die Beute.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 10 Uhr am Freitag, 26 und 10.40 Uhr am Samstag, 27. Februar entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hinterland/Ostkreis: Weitere Polizeikontrollen

Am 02. März kontrollierte die Polizei Stadtallendorf am Amöneburger Tor in Kirchhain und der Schillerstraße in Stadtallendorf und am 03. März, die Polizei Biedenkopf in der Hainstraße in Biedenkopf. Bei beiden stationären Kontrollen fielen etliche Autofahrer auf. Sie waren zu schnell, nicht angeschnallt, nicht angegurtet oder unter Drogeneinfluss.

Am Amöneburger Tor verwarnte die Polizei zwischen 09.30 und 12 Uhr 15 von 20 angehaltenen Autofahrern und in der Schillerstraße zwischen 13.15 und 14.30 Uhr vier von acht.

Ein fünfter Autofahrer bog vor der Kontrolle auf einen Parkplatz ab und verließ das Auto zunächst. Nach kurzer Zeit und nachdem er sich vor dem Weidereinstieg vergewisserte, ob die Polizei noch kontrolliert, fuhr er in die entgegengesetzte Richtung wieder weg. Er kam bis zum vorgezogenen Kontrollposten, der den Pkw anhielt. Das Verhalten des 45 Jahre alten Autofahrers hatte einen Grund. Aus dem Auto strömte Marihuanageruch und der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Der Mann reagierte dann zunehmend aggressiver und griff die Beamten sogar an, sodass Handfesseln erforderlich wurden. Die Durchsuchung seines Autos förderte dann noch eine geringe Menge Marihuana und einen griffbereit abgelegten Teleskopschlagstock ans Tageslicht. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und der Mann muss sich wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Widerstand verantworten.

In der Hainstraße in Biedenkopf fuhren am Mittwochmorgen innerhalb von zwei Stunden 40 Autofahrer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h blieben alle Autofahrer bei der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in einem Bereich, der mit einem Verwarnungsgeld zu ahnden war. Anzeigen musste die Polizei nicht vorlegen.

Marburg: E-Mountainbike am Südbahnhof gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines E-Mountainbikes um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 17.45 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag, 04. März am Fahrradabstellplatz des Südbahnhofs in der Frauenbergstraße.

Das schwarze Haibike Sduro Full Seven LT 6.0 war mit einem hochwertigen Schloss an ein Verkehrsschild angekettet. Als der Eigentümer zurückkehrte, fand er weder Rad noch Schloss oder Schlossteile vor. Das 29 Zoll Pedelec mit 20 Gängen hat einen Wert von 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Geldbörse weg

“Egal, ob es sich um einen strafbaren Diebstahl handelt oder um eine ebenfalls strafbare Fundunterschlagung – wenn die vermisste Geldbörse mit Ausweisen, Führerschein, Fahrzeugschein, Scheckkarten, Versichertenkarten usw. weg ist, bedeutet das nicht nur den finanziellen Verlust, sondern auch sehr viel Lauferei für die Wiederbeschaffung der Papiere!”

Nach einer Anzeige wegen mutmaßlicher Fundunterschlagung vom Samstag, 27. Februar, ermittelt jetzt die Polizei. Wo ist die schwarze Hugo Boss Ledergeldbörse? In der Börse waren u.a. eine Aufenthaltserlaubnis, Führerschein, EC-Karten und Versichertenkarten eines chinesischen Staatsangehörigen.

Der Besitzer hat alle möglichen Orte abgesucht und bereits in den Fundbüros nachgefragt – alles ohne Ergebnis. Wer also eine schwarze Ledergeldbörse von Hugo Boss findet, wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach: TAG auf die Friedhofshalle gesprüht

Wer sprühte das aus drei Buchstaben bestehende TAG auf die Wand der Friedhofshalle in der Verlängerung der Herborner Straße in Bad Endbach? Durch das Graffiti und die damit verbundenen Reinigungskosten entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit der Sachbeschädigung steht nicht fest, war jedoch vor Dienstag, 02. März. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lahntal: Mit über 3 Promille am Steuer

Die Polizei ermittelte nach einem Zeugenhinweis eine über 60 Jahre alte Frau, die erheblich alkoholisiert Auto fuhr. Ihr Alkotest am Donnerstag, 04. März, um kurz nach 17 Uhr zeigte 3,3 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Aufgefallen war die Frau, als sie schwankend und mit glasigem Blick auf einem Parkplatz in ihren Pkw stieg und davonfuhr. Bei der Kontrolle konnte die Polizei keinen Schaden am Auto feststellen.

Neustadt: Unfall mit fast 2,3 Promille

Der nach einem Verkehrsunfall durchgeführte Alkotest eines 44 Jahre alten Mannes zeigte am Donnerstag, 04. März, um 21.15 Uhr 2,29 Promille an. Der Mann hat zudem keinen Führerschein. Beim Rangieren bzw. Fahren auf der Zufahrt zu einem Parkplatz in der Marburger Straße hatte er mit der Beifahrerseite seines Kombis einen geparkten grauen VW Golf touchierte.

Am Golf entstand ein Schaden von 2.000€ an dem Kombi einer von ca. 1.000 Euro.

Wetter: Graffiti an der Schule

In der Zeit zwischen 16 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch, 03. März verursachten Unbekannte am Gebäude “G” der Wollenbergschule in der Weinstraße eine Sachbeschädigung. Der oder die Täter schrieben mit Farbe großflächig mehrere Worte auf das Gebäude.

Die Beseitigung der Schmierereien kostet nach vorläufigen Schätzungen mindestens 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Goßfelden: Schaden durch Anhängerkupplung

Der Schaden beim vorderen Kennzeichen könnte von einer Anhängerkupplung stammen. Der betroffene graue A-Klasse Daimler stand zur Unfallzeit in der Straße Scheidt. Vermutlich passierte der leichte Anstoß bei einem Rangiermanöver zum Ein- oder Ausparken.

Bemerkt hat der Daimlerfahrer den Schaden am Mittwoch, 03.03.21 um 07.40 Uhr.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben?

Oberrosphe: Hauswand beschädigt

Wer hat am Donnerstag, 04. März, zwischen 10 und 12 Uhr in der Straße Zum Wolfhain ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem das Fahrzeug eventuell gegen die Hauswand des Anwesens 4 gefahren sein könnte. In dieser Zeit entstand an der Hauswand ein Sachschaden. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfällen bitte an die Unfallfluchtermittler der

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

