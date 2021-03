Friedberg: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Kinderwagen angesteckt – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Bereits am Mittwoch letzter Woche (24.2.) brannte auf dem Sportplatz einer Schule in der Borngasse ein Kinderwagen. Offenbar war dieser dort gegen etwa 20 Uhr angezündet worden. Spaziergänger hatten die lodernden Flammen bemerkt und diese selbstständig abgelöscht. Durch die entstandene Hitze sowie schmelzendes Material war an der dortigen Tartanbahn ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Die Polizei in Butzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430. Wer kann Angaben zu dem oder den bislang nicht bekannten Feuerteufeln machen? Woher stammt der ausgebrannte Kinderwagen bzw. wo wird ein solcher vermisst?

Friedberg: Scheibe eingeschlagen – Handtasche durchwühlt

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 9 Uhr wurde eine Fahrzeugscheibe eines in der Dorheimer Kreuzgasse geparkten, schwarzen Ford eingeschlagen und anschließend die darin zurückgelassene Handtasche durchsucht; offenbar wurde aus dieser jedoch nichts entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Nach Unfall nahe Autohaus – Zeugen und Beteiligten gesucht

An der Kreuzung B3 – B455 ist es bereits am vergangenen Donnerstag (25.2.) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden gekommen, woraufhin sich die Beteiligten vom Unfallort entfernt hatten. Die Polizei in Friedberg sucht nun weitere Zeugen des Geschehens. Auch wird der Fahrzeugführer eines roten Kleintransporters gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

Gegen 17.20 Uhr war die19-jährige Fahrerin mit ihrem gelben VW Up unterwegs von Bad Nauheim in Richtung Friedberg. In Höhe des an der B455 gelegenen Autohauses wechselte die junge Frau kurzzeitig versehentlich auf die Linksabbiegerspur, obwohl sie geradeaus weiterwollte. Als sie den Fehler bemerkte und zurück nach rechts zog, kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Auto. Bei diesem soll es sich vermutlich um einen roten Kleintransporter mit weißer Aufschrift gehandelt haben. Dieser müsste Beschädigungen im vorderen, linken Bereich aufweisen, da er dort mit dem gelben VW zusammenstieß. Die Beteiligten waren anschließend weitergefahren; die 19-Jährige hatte schließlich eine Polizeiwache aufgesucht und den Unfall dort gemeldet.

Bad Vilbel: Baustellendiebstahl – Küchengeräte ausgebaut

Aus der noch im Rohbau befindlichen Baustelle des zukünftigen Familienzentrums in der Johannes-Gutenberg-Straße stahlen Diebe zwischen Samstag (27.2.), 14 Uhr und Dienstag (2.3.), 10 Uhr neben einem Backofen und einer Mikrowelle auch eine Induktionsherdplatte. Wie die Langfinger in das Gebäude gelangt waren, steht bislang nicht fest. Zum Abtransportieren der Beute war aufgrund Größe und Gewicht höchstwahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt worden. Das Diebesgut besitzt einen Wert von etwa 6.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen?

