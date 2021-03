Haiger/A49: Parfüm sichergestellt – Hehler im Netz der Polizei

Eine Zivilstreife der mittelhessischen Polizei stellte am Donnerstag vergangener Woche (25.02.2021) 50 Parfümflakons im Gesamtwert von rund 3.000 Euro sicher. Gegen 15.00 Uhr stoppten die Ermittler auf der A45 zwischen Haiger und Dillenburg einen silberfarbenen Golf mit Frankfurter Zulassung. Im Kofferraum entdeckten sie die 50 Parfümfläschchen.

Der 46-jährige Fahrer konnte keinen Nachweis über die Herkunft der Düfte namhafter Hersteller wie Gucci, Hermès, Armani und Dolce Gabbana erbringen. Die Ordnungshüter gehen derzeit davon aus, dass die Fläschchen aus Straftaten stammen und von dem 46-Jährigen weiterverkauft werden sollten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aßlar: Zum Ausweichen gezwungen – Polizei bittet um Mithilfe

(ots) – Ein Beinahe-Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag 04.03.2021 auf der Landstraße zwischen Bechlingen und Oberlemp beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Sie sucht Unfallzeugen, die Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen machen können. Gegen 14.35 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von Bechlingen in Richtung Oberlemp. Dort kam ihr ein Fahrzeug entgegen, das wiederum von einem zweiten Wagen überholt wurde. Um einen Frontalcrash zu vermeiden, blieb der im Schöffengrund lebenden Frau nichts Anderes übrig, als ihren Ford in den rechten Straßengraben zu lenken.

Beide entgegenkommenden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt in Richtung Bechlingen fort, ohne sich um die 20-Jährige zu kümmern. Sie trug eine Verletzung am rechten Knie davon und klagte an der Unfallstelle über Kopfschmerzen. Die Besatzung eines Rettungswagens transportierte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Ihr Fiesta ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben sowohl zu dem überholten, als auch zu dem überholenden Fahrzeug und deren Insassen machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Sechshelden/Herborn/Niederbiel: Wahlplakate beschädigt und verschwunden

Auf Parteienwerbung zur Kommunalwahl hatten es Unbekannte in Haiger-Sechshelden, Herborn und Solms-Niederbiel abgesehen. Im Haigerer Ortsteil schlugen die Täter zwischen dem 12.02.2021 und dem 24.02.2021 zu und ließen drei Plakate der “SPD” mitgehen. Im Zeitraum vom 22.02.2021 bis zum 28.02.2021 betraf es 12 zur Wahlwerbung der “AfD” in Herborn aufgehängte Plakate.

Ebenfalls Aushänge der Partei “AfD”, insgesamt vier, ließen die Täter zwischen dem 25.02.2021 und dem 27.02.2021 in Solms-Niederbiel mitgehen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Polizeistationen in Dillenburg (02771) 9070, Herborn (02772) 47050 und Wetzlar (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg: Jugendliche stellen Fahrraddieb

Am Mittwochnachmittag (03.03.2021) verfolgten drei Jugendliche einen Fahrraddieb. Sie informierten die Polizei, die den 27-jährigen Täter letztlich festnahm. Um 16.00 Uhr stellten die drei Jugendlichen ihre Fahrräder direkt vor dem Lidl-Markt in der Herwigstraße ab und betraten den Discounter. Als sie an der Kasse standen, beobachteten sie einen Mann, der eines der Fahrräder bestieg und damit in Richtung Jahnstraße davonfuhr.

Zwei junge Männer nahmen mit ihren Fahrrädern die Verfolgung auf, der dritte informierte sofort über Notruf die Polizei. Das Duo holte den Täter an einer Bushaltestelle in der Jahnstraße ein. Der Dieb stellte sein Bike dort ab und stritt ab es gestohlen zu haben. Danach lief er in Richtung Mittelfeldstraße weiter. Die Verfolger blieben dran und lotsten eine Polizeistreife in die Hartigstraße, wo der in Dillenburg lebende Dieb letztlich festgenommen wurde.

Der 27-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter. Er stand bereits mehrfach wegen Eigentums- und Drogendelikten im Fokus polizeilicher Ermittlungen. In erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls.

Sinn: In Metzgerei eingestiegen

Auf Beute aus einer Metzgerei hatte es ein Einbrecher heute in den frühen Morgenstunden (05.03.2021) in der Gutenbergstraße abgesehen. Gegen 01.25 Uhr weckten laute Geräusche die Bewohner des Hauses. Als sie der Ursache auf den Grund gingen, entdeckten sie den Einbruch. Der Unbekannte hatte sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und dort in die Kasse gegriffen. In einem Aufenthaltsraum erbeutete er weiteres Bargeld. Wie hoch seine Beute ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb zur genannten Zeit in der Gutenbergstraße beobachtet? Wem ist in Sinn in diesem Zusammenhang heute Morgen eine Person aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Einen Schaden von mindestens 2.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Seelbacher Weg geparkten Daimler zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den Seelbacher Weg in Richtung Jordanstraße fuhr. Kurz vor der Einmündung zur Hügelstraße touchierte er die am rechten Fahrbahnrand abgestellte graue E-Klasse.

Zeugen, die den Zusammenstoß im Zeitraum vom 02.03.2021 (Dienstag), gegen 15.30 Uhr bis zum 03.03.2021 (Mittwoch), gegen 08.45 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Gegen Schild gedriftet und abgehauen

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend (04.03.2021) auf dem Pendlerparkplatz am Herborner Bahnhof bitten die Herborner Ordnungshüter um Mithilfe. Beim Driften war der Fahrer eines Pkw in der Straße “Littau” gegen einen Schildermast gefahren. Gegen 18.45 Uhr beobachtete ein Zeugen, wie der dunkle Kleinwagen mit zwei Insassen in Richtung Alsbach stand. Der Fahrer setzte zurück, beschleunigte und driftete, um eine 180 Grad Wende zu vollziehen. Hierbei stieß der Wagen gegen ein Verkehrsschild. Beide Insassen stiegen aus, begutachteten den Schaden, bestiegen wieder den Wagen und fuhren in Richtung Herborner Innenstadt davon.

Einer der beiden Männer war mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet.

Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Golf oder Polo gehandelt haben.

Wer kann weiter Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein Fahrzeug nach Donnerstagabend (04.03.2021) mit frischem Unfallschaden aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Radio aus Ape erbeutet

Ein “Ape” des Herstellers Piaggio rückte am Donnerstag (04.03.2021) in den Fokus unbekannter Diebe. Das dreirädrige Gefährt in roter Farbe stand in einem Hof in der Waldschmidtstraße. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein und bauten ein Radio aus. Zeugen, die die Täter zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels-Bonbaden: An T4 Bus vergriffen

Einen Schaden von rund 100 Euro ließen Unbekannte an einem roten VW Bulli zurück. Am Mittwoch (03.03.2021), zwischen 05.45 Uhr und 20.15 Uhr, parkte der Bus am Ende der Rohrmoos-Untertal-Straße. Vermutlich schlugen oder traten die Täter gegen den linken Außenspiegel. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

