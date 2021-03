Verkehrsunfall mit Folgeunfall auf der B 254 zwischen Großenlüder und Fulda; 7 verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von 16.000,-Euro

4 verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 05.03.2021, gg. 10.55 Uhr, auf der B 254 zwischen Großenlüder und Fulda in Höhe der Ausfahrt Rodges.

Eine 29-jährige Frau aus Lauterbach befuhr mit ihrem PKW, einem Nissan Micra, die B 254 aus Fahrtrichtung Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda. Dazu benutzte sie den linken von zwei Fahrspuren für ihre Fahrtrichtung. In Höhe der Ausfahrt Rodges kam die 29-Jährige mit ihrem PKW ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse, prallte in einen entgegenkommenden PKW, einen Skoda Fabia, und wurde anschließend in den Straßengraben geschleudert.

Die 29-jährige Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrer, ein 83-jähriger Mann sowie dessen 83-jährige Ehefrau, beide ebenfalls aus Lauterbach stammend, als auch die Fahrerin des Skoda Fabia, eine 69-jährige Frau aus Dietershausen, hatten alle Glück im Unglück. Mit multiplen Prellungen und Abschürfungen und Verdacht auf Schock und Schleudertraumata wurden sie vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, so dass diese jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Aufgrund des vorangegangen Verkehrsunfalls mit einhergehenden abbremsenden Fahrzeugen ereignete sich fast zeitgleich ein Folgeunfall. Eine 53-jährige Frau aus Lauterbach befuhr mit ihrem PKW, einem VW Caddy, die B 254 aus Fahrtrichtung Großenlüder-Bimbach kommend in Fahrtrichtung Fulda. Hierzu benutzte die 53-Jährige den rechten von zwei Fahrspuren. Aufgrund des vorangegangen Verkehrsunfalls bremsten vorausfahrende Verkehrsteilnehmer und auch die 53-Jährige ihre Fahrzeuge ab. Die hinter ihr fahrende PKW-Fahrerin, eine 58-jährige Frau aus Herbstein, die mit ihrem Ford Fiesta unterwegs war, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den VW Caddy auf.

Auch hier hatten alle Beteiligte Glück im Unglück. Die 58-Jährige Unfallverursacherin, sowie die 53-Jährige VW-Caddy Fahrerin, als auch ihr 50-jähriger Mitfahrer, aus Lauterbach stammend, wurden alle leichtverletzt und mit multiplen Prellungen und Verdacht auf Schleudertrauma vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert.

Auch hier waren beide Fahrzeuge so beschädigt gewesen, dass diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich hier ebenfalls auf 8000,- Euro.

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften eingesetzt. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Bimbach, 1 Notarztwagen und 7 Rettungswagen vor Ort. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte der Straßenverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Kontrolle einer Fahrzeugkombination bringt erhebliche Mängel zu Tage

Bad Hersfeld – Am Donnerstagmorgen (04.03.) fiel einer Funkstreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld eine polnische Fahrzeugkombination bestehend aus einem Mercedes Sprinter (3,5 t) mit Anhänger auf der BAB 4 in Richtung Osten bei Wildeck-Obersuhl auf. Beladen mit drei Kleintransportern sollte es in Richtung Polen gehen.

Augenscheinlich fiel schon auf, dass die Fahrzeugkombination wohl zu lang und überladen war. Aus diesem Grund sollte eigentlich eine Wägung erfolgen. Doch soweit kam es nicht mehr. Nachdem die Fahrzeugkombination im Industriegebiet Wildeck-Obersuhl erst einmal stand, sprang der Motor nicht mehr an. Als der Fahrer mittels eines Starterspray’s versuchte den Motor zu starten, konnten die Beamten einen Blick in den Motorraum werfen. Der Anblick in das Herz des Fahrzeuges veranlasste diese daraufhin einen Sachverständigen einer technischen Überwachungsorganisation anzufordern. Die Liste der technischen Fahrzeugmängel, welche durch den Sachverständigen festgestellt wurde, war so beeindruckend, dass am Ende ein Verbot der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr erteilt werden musste.

Der kleine Mercedes-LKW mit Doppelkabine war wohl einst ein kleiner Pritschenwagen. Ihm hatte man einen doppelt so langen Aufbau zum Fahrzeugtransport aufgesetzt. Um ein Abkippen des Heckbereiches zu verhindern war eine dritte Fahrzeugachse montiert. Diese war in abenteuerlicher Weise am Rahmen befestigt worden und verfügte weder über eine Federung, noch über Stoßdämpfer. Die erforderlichen Bremsleitungen waren frei durch den Motorraum bis unter den Fahrzeugboden verlegt, wo sie ohne Anschluss endeten. Beim Verlegen der Leitung hat man diese so geführt, dass sie an der Lenksäule im Motorraum rieben und irgendwann einmal durchgeschliffen sind.

Auch der verwendete Anhänger war mit den zwei transportierten Kleintransportern überladen. Anstatt der erlaubten 3.500 Kilogramm zulässigen Gesamtmasse hatte er 4.260 Kilogramm tatsächliches Gesamtgewicht. Die Anhängerkupplung war nicht mehr funktionstüchtig, die Bremszüge des Anhängers mangels Halterung mit Hanfseil fixiert. Hinzu kommt, dass das Zugfahrzeug eigentlich nur gebremst 2,0 Tonnen hätte anhängen dürfen. Auch die Länge der Fahrzeugkombination wurde mit 20,2 Metern um 1,45 Meter überschritten.

Auf Grund der festgestellten Mängel wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und die Abholung mit geeigneten und verkehrssicheren Fahrzeugen angeordnet. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überladung mit einem möglichen Bußgeld im dreistelligen Bereich. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde wegen der verkehrsunsicheren Fahrzeuge ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der StVO in Verbindung mit der TechKontrollVO eingeleitet. Das zu erwartende Bußgeld dürfte hier im vierstelligen Bereich liegen.

Mehrere Obstbäume beschädigt – Zeugen gesucht!

Künzell/Pilgerzell- Am Sonntag (28.02.) stellten Mitarbeiter des Ordnungsamts Künzell fest, dass Unbekannte in einem Ortsteil mehrere Obstbäume beschädigt hatten. Am alten Sportplatz von Pilgerzell hatten die Täter junge Apfelbäume angekratzt. Außerdem waren im Bereich einer Streuobstwiese in der „Waidmannsruh“ mehrere junge Obstbäume gefällt worden. Wer in den Tagen vor dem 28. Februar in den entsprechenden Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Poller beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld – Am Donnerstagabend (04.03.), gegen 18:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße „Am Weinberg“. Dabei wollte er augenscheinlich eine Verkehrsinsel passieren, die auf der Fahrbahnmitte mit einem mechanischen Poller versehen ist und die Zufahrt (für Berechtigte) regelt. Da der Poller beim passsieren gerade am Hochfahren war, wurde dieser derart beschädigt, sodass er nicht mehr funktionsfähig war.Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 5.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl in Lebensmittelmarkt

Mücke/Nieder-Ohmen – Ein Unbekannter betrat am Donnerstagabend (04.03.), kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr, einen Lebensmittelmarkt in der Merlauer Straße. Beim Bezahlen griff der Täter plötzlich in die geöffnete Kasse und stahl Bargeld in unbekannter Höhe. Danach ergriff er die Flucht. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Aussehen, khakifarbener oberschenkenlanger Mantel, hellbraune Wollmütze, Person sprach akzentfrei deutsch Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Behördengebäude

Lauterbach – Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (04.03.) in ein Behördengebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Büros. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Wartenberg / Angersbach – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (04.03.) Werkzeuge aus einem Transporter in der Krombergstraße. Die Täter drangen in den im Hof eines Wohnhauses stehenden Mercedes Vito ein und entwendeten unter anderem einen Stemmhammer. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fahrraddiebstahl

Schotten – In der Nacht auf Donnerstag (04.03.) stahlen Unbekannte in der Otto-Müller-Straße ein Fahrrad. Das schwarz-grüne Mountainbike der Marke Trek stand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und hatte einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Audi A3 auf Parkplatz beschädigt

Alsfeld – Am frühen Montagmorgen (15.02.), gegen 5:30 Uhr, parkte eine Dame ihren Audi A3 auf dem Parkplatz des Dialysezentrums in der Schwabenröder Straße. Bei ihrer Rückkehr gegen 14 Uhr stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür ihres Autos fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Katalysator gestohlen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Niederaula – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (03.03.) in der Schlitzer Straße den Katalysator eines schwarzen 3-er BMWs. Das Auto stand in der Zufahrt zu einem Logistikunternehmen. Die Täter durchtrennten die Verbindungsrohre zur Auspuffanlage vermutlich mit einem Trennschleifer und verursachten einen Gesamtschaden von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Kontrolle von Kleintransporter – Zahlreiche Verstöße in vielen Bereichen

Osthessen – Wir sehen sie zu Hauf auf unseren Straßen: Weiße Kastenwagen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sind – auch Kleintransporter oder „Sprinter“ genannt.

Bei drei Sonderkontrollen im Februar wurden durch die AG Kasten des Polizeipräsidiums Osthessen – einem Zusammenschluss von interessierten Kollegen der Polizeistationen Bad Hersfeld und Petersberg – insgesamt 30 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, also dem Nachweis über Ihre Arbeits- und Fahrertätigkeiten, festgestellt. Fünfmal wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet, wobei bei einem der Fahrer ein eineinhalbjähriger illegaler Aufenthalt in Deutschland offenkundig wurde. Darüber hinaus mussten die Beamten drei Verfahren wegen Verstößen gegen die bestehenden Kabotageregeln zur Anzeige bringen. Kabatogefahrten sind Fahrten, die ausländische Unternehmen nach Auslieferung ihrer Güter in einem europäischen Mitgliedstaat auf dem Rückweg in Deutschland durchführen dürfen.

Bedenkt man nun, dass bei den Kontrollmaßnahmen rund 50 Fahrzeuge kontrolliert wurden, so wird deutlich, dass im Bereich der Kurier- und Expressdienste auch weiterhin erheblicher Kontrollbedarf besteht.

Audi A3 beschädigt und geflüchtet

Bebra-Weiterode. Zwischen Mittwochabend (03.03.) und Donnerstagmittag (04.03.) streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich der Mittelstraße beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten grauen Audi A3 aus Bebra. Dabei wurde das Fahrzeug vorn links beschädigt, sodass ein Schaden von circa 1.200 Euro entstand.

Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Lieferwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ford Kuga auf Parkplatz beschädigt

Bebra- Die Fahrerin eines schwarzen Ford Kuga parkte ihr Auto zwischen Sonntagabend (28.02.) und Mittwochmittag (03.03.) in der Max-Planck-Straße auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma. Hier wurde der Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ausparken im Bereich des hinteren linken Radkastens und der Stoßstange beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt circa 500,– Euro. Der Verursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mann randaliert in Bundespolizeiwache (FOTO)

Fulda (Hessen) (ots) – Nach den polizeilichen Maßnahmen randalierte gestern

Abend (3.3., 23 Uhr) in Schwarzfahrer in der Wache des Bundespolizeireviers

Fulda. Mit einem Stuhl schlug der Mann gegen eine Tür und drohte den Beamten mit

geballten Fäusten.

Mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigten die Bundespolizisten den Mann

und legten ihm Handfesseln an.

Mann wollte Bundespolizeiwache nicht verlassen

Wegen einer vorausgegangenen Leistungserschleichung musste der wohnsitzlose

Deutsche die Bundespolizisten ins Revier am Bahnhof Fulda begleiten.

Nachdem seine Personalien festgestellt und alle polizeilichen Maßnahmen beendet

waren, sollte er die Wache wieder verlassen. Jedoch weigerte sich der Mann und

rastete plötzlich aus. Er schlug mit einem Stuhl gegen eine Tür und ging auf die

Beamten los.

Bundespolizist verletzte sich

Bei der Fesselung des Mannes verletzt sich einer der Polizisten am Handgelenk

und musste seinen Dienst abbrechen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 24-Jährigen jeweils ein

Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wegen seines gesundheitlichen Zustandes kam der 24-Jährige mit einem RTW in eine

psychiatrische Klinik.