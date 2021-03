Arminius Runde 26 – Freiluft-Irrenanstalt BRD

Wer sich die Mühe macht und in Ruhe die Situation in der BRD-Verwaltung anschaut, der kommt zwangsläufig zum Schluß, dass hier nicht mehr alles mit rechten Dingen zugeht.

Fragwürdige Projektgruppe bei AUDI zum Abgendern. Windkraftanlagen die Dürrekatastrophen erst auslösen. Ein Verfassungs-Schutz der mit grossem Aufwand und vielen Seiten Papier am Ende ein Verbot der Beobachtung der AFD erreicht. Martin Rütter, der sich in einem Video über Julia Klöckner beschwert und selbst grosse Defizite beim Thema Erreichbarkeit in digitalen Zeiten beweist.

Und am Ende der Lacher der Woche. Diesmal belegt eine Führungsfrau der Partei „Die Linke“ eindrucksvoll ihre Mega-Kompetenz zum Thema Bundeswehr.

Mit diesem Gesamt-Kompetenz-Team aus der Parteien-Landschaft der BRD, wird das Wort „Real-Satire“ jeden Tag neu definiert.

Im Grunde sollten alle Komödianten einpacken. Was die Politik und die Medien täglich abliefern ist nicht mehr zu überbieten.

