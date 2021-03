Korbach: Die Polizei-News

Seniorin um 20.000 Euro betrogen – Polizei sucht Zeugen

Gemünden (ots) – Einer Betrügerin ging am Donnerstag 05.03.2021 eine 71-Jährige aus Gemünden auf den Leim. Die Seniorin wurde von einer Frau angerufen, von der sie glaubte, es handele sich um ihre Tochter. Diese gab an, dass sie in der Nähe von Kassel ein Haus kaufen wolle und dafür eine Anzahlung in Höhe von 20.000 Euro benötige.

Die Seniorin ging auf die Forderungen ein und übergab gestern Nachmittag um 14:00 Uhr 20.000 Euro an eine Frau die von der angeblichen Tochter geschickt worden war. Als sie dann am Spätnachmittag mit der richtigen Tochter telefoniert hatte, flog der Schwindel auf. Die Frau und ihr Geld waren da schon über alle Berge. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Sie war ca. 160 cm groß, etwa 30-35 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Sie trug einen gesteppten langen Mantel, eine graubraune Mütze und einen Mund-Nasenschutz. Die Frau sprach mit ausländischem Akzent und gab sich als Frau Bauer aus.

Die Polizei fragt, wer hat eine Frau mit dieser Beschreibung gestern beobachtet. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Täter beim Abtransport der Beute erwischt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Edertal-Affoldern (ots) – In der vergangenen Nacht 05.03.2021 zwischen 01-02:00 Uhr, hat ein Unbekannter Täter den Campingplatz am Affolderner See aufgesucht. Er suchte vermutlich den gesamten Platz nach Diebesgut ab und bemächtigte sich schließlich einer aufgefundenen Schubkarre. Auf diese hat er eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine, einen Gartenhäcksler und diverse Arbeitsgeräte gepackt, die er zuvor auf dem Campingplatz entwendete.

Als der Täter das Diebesgut wegtransportieren wollte, wurde ein Camper durch seinen mehrmals angehenden Bewegungsmelder am Wohnwagen wach und schaute nach dem Rechten. Dabei überraschte er den Dieb. Als er diesen nach dem Grund seines Aufenthaltes fragte, schnappte sich dieser sofort eine vor dem Wohnwagen stehende Gaslampe und warf sie gegen den Arm des Campers, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne seine Beute zu einem Fahrzeug außerhalb des Campingplatzes und fuhr damit in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Er war ca. 175 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Mütze.

Die Polizei fragt nun, wer hat in der angegebenen Zeit ein Fahrzeug in Richtung Campingplatz fahren oder wegfahren sehen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Werkzeug aus zwei Fahrzeugen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Zeit von Mittwochabend 03.03.2021 um 19:30 Uhr bis Donnerstagmorgen 04.03.2021 gegen 06:30 Uhr wurden in Braunsen auf den Parkplätzen des Feriendorfes zwei Pkw aufgebrochen. Unbekannte Täter hatten an einem braunen VW Caddy und an einem blauen Mercedes Vito die Beifahrertürscheiben eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie aus den Fahrzeugen zwei Kettensägen, zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge, ein Nivelliergerät und eine Kabeltrommel im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro.

Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

