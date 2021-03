Lambrecht: Betrugsversuch auf Supermarktparkplatz

Lambrecht – Am Freitag, 05.03.2021, gegen 12:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße zu einem Betrugsversuch.

Ein Mann wurde von einem in einem PKW sitzenden Mann angesprochen. Dieser wollte scheinbar hochwertige Uhren (Rolex, Cartier, usw.) verschenken. Als Gegenleistung wollte er Bargeld für Benzin, weil er mit seinem PKW nach Berlin an den Flughafen fahren wollte. Nachdem die Geldübergabe verneint und die Uhren zurückgegeben wurden, fuhr der Mann in Fahrtrichtung Kaiserslautern weiter.

Beschreibung: 40 – 50 Jahre alt, geschätzt 1,80 m groß, dunkle Haare, Bart, vermutlich Italiener, englisch sprechend, Fahrzeug: Ford Kuga, in München zugelassen.

Die Uhren sind vermutlich Fälschungen.

Sachdientliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) bzw. per Notruf 110.