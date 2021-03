Neustadt: Neustadt an der Weinstraße für Konzept „Testen für alle“ gerüstet

Neustadt an der Weinstraße – Ab Montag, 8. März 2021, sollen in Rheinland-Pfalz alle Bürgerinnen und Bürger – auch ohne Symptome – mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit haben, sich kostenlos testen zu lassen. Oberbürgermeister Weigel begrüßt grundsätzlich das finanzielle Engagement von Bund und Ländern für diese neue Teststrategie.

„Ich vermisse aber eine klarere Darstellung, wie Testen und Öffnen verzahnt werden sollen. Da die geplanten und auch aus meiner Sicht wichtigen Lockerungen durch mehr Tests abgesichert werden sollen, erschließt sich mir noch nicht, wie das praktisch aussehen kann. Hier hoffe ich auf baldige Klärung“, so Oberbürgermeister Weigel.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße arbeitet im Verwaltungsstab COVID-19 und mit ihren Partnern vor Ort bereits seit geraumer Zeit an einem Konzept zur Umsetzung eines großflächigen Testangebots und kann daher zum Start der neuen Teststrategie allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Testungen anbieten. Diese finden an folgenden Standorten statt:

Testzentrum Speyerdorfer Straße

Beauftragt: Marienhaus Klinikum Hetzelstift

Speyerdorfer Straße 10, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Telefon 06321 859-55555, Mail: testzentrum.new@marienhaus.de

Parkmöglichkeiten vor Ort

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 07:00 – 18:00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage 10:00 – 15:00 Uhr

Beauftragt: Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)

Eingang Badstubengasse 8, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Telefon 06321 855-1980; Mail: info@DRK-Neustadt.de

Zufahrt Parkhaus Laustergasse, 67433 Neustadt

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08:00 – 18:00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage 08:00 – 14:00 Uhr

Zum Start des Testangebotes ist keine Terminvereinbarung notwendig. Jede/r getestete/ Bürger/in erhält eine schriftliche Bescheinigung über die Durchführung des Tests und dem Testergebnis. Sollte ein Testergebnis „positiv“ ausfallen, so wird in den Testzentren direkt der notwendige Abstrich für den PCR-Test genommen und das Gesundheitsamt informiert. Die positiv getestete Person muss sich direkt in die häusliche Isolation begeben.

Mit der Entscheidung, ein zweites Testzentrum im Klemmhof und damit im Herzen der Stadt zu platzieren, hat man bereits an die mögliche Verknüpfung von Tests und Öffnungen im Sinne von Handel, Gastronomie sowie möglichen kulturellen Angeboten Rechnung getragen. Oberbürgermeister Weigel betont, dass die Stadt Neustadt an der Weinstraße hier auch gerne als Pilotkommune vorangehen würde, wenn man seitens des Landes diese Möglichkeit eingeräumt bekommt.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße ist den Partnern DRK Stadtverband Neustadt und Marienhaus Klinikum Hetzelstift für die Unterstützung beim Aufbau der Testinfrastruktur und den täglichen Betrieb, der größtenteils ehrenamtlich geleistet wird, sehr dankbar.

In Neustadt an der Weinstraße bieten auch bereits die ersten Apotheken und Arztpraxen kostenlose Testungen an. Eine entsprechende Liste ist unter https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/eden/org/facility/summary veröffentlicht. Zum Ausbau dieses Angebotes wird Oberbürgermeister Weigel auch selbst noch Gespräche mit den Apotheken und den niedergelassenen Ärzten führen.

Weiterhin möchte die Stadtverwaltung Neustadt noch zusätzlich über folgendes informieren: