Landau: OB Hirsch lädt zur digitalen Bürgerversammlung am 10. März 2021

„Optimismus trotz Krise – Stadtentwicklung in Corona-Zeiten“

Landau – Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch lädt am Mittwoch, 10. März, ab 18 Uhr zu einer digitalen Bürgerversammlung. Die Veranstaltung trägt den Titel „Optimismus trotz Krise: Stadtentwicklung in Corona-Zeiten“ und findet per Videokonferenz statt.

Zu Beginn stellt der Stadtchef die aktuelle Situation in Landau mit Schwerpunkt auf den Themen Pandemiebekämpfung, (bauliche) Entwicklung und Haushalt dar; danach haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort.

Der Stadtchef freut sich auf die Fragen, Ideen und Anliegen der Landauerinnen und Landauer: „Gerade in der aktuellen Ausnahmesituation ist es wichtig, dass wir miteinander reden und einander zuhören“, sagt er. „Trotz der sozialen Distanz, die es derzeit noch immer zu wahren gilt, können und müssen wir in Kontakt bleiben.“

Wer an der digitalen Bürgerversammlung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab bei presse@landau.de anzumelden, und erhält dann die Zugangsdaten. Auch ist es möglich, vorab Fragen einzureichen, die dann während der Veranstaltung beantwortet werden.