Unbekannte Täter brechen in Jagdhütte ein

Guxhagen-Wollrode (ots) – 01.03.2021, 00:00 Uhr bis 03.03.2021, 10:00 Uhr – In eine Jagdhütte im “Schnepfental” brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen ein und stahlen verschiedene Werkzeuge und ein Luftgewehr. Die Täter brachen die Eingangstür und eine Lagerbox auf und stahlen daraus Alkohol, eine Axt, eine Kettensäge, ein Luftgewehr und verschiedene Werkzeuge.

Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt mehrere hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Brand einer Gartenhütte

Jesberg Elnrode-Strang (ots) – 04.03.2021, 00:47 Uhr – Eine Gartenhütte im Triftweg brannte in der vergangenen Nacht komplett ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 € Euro. Von einer Zeugin wurde in der Nacht ein heller Lichtschein aus Richtung des Triftwegs bemerkt, woraufhin sie umgehend die Leitstelle informierte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die alte, 8 x 4 Meter große Hütte bereits in Vollbrand.

In der Hütte befanden sich neben Gartengeräten auch ein Kühlschrank und ein Fernseher.

Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681/774-0.

Felsberg Wolfershausen: Unbekannte zerstören Scheibe von Fahrplanvitrine

Bundespolizeiinspektion Kassel

(ots) – Am Bahnhaltepunkt Wolfershausen haben unbekannte Täter die Scheibe einer Fahrplanvitrine zerstört. Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben die Sachbeschädigung am Dienstag 2.3.2021 gegen 8:40 Uhr festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

