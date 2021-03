Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Frankfurt-Altstadt (ots)-(mc) – Am Dienstag 02.03.2021 kam es zu dem Fahrzeugdiebstahl eines Skoda Octavias. Am Mittwochabend 03.03.2021 gegen 18.45 Uhr geschah ein Verkehrsunfall auf der Liederbacher Straße, in den das gestohlene Fahrzeug verwickelt war. Der Fahrzeugführer floh unmittelbar nach dem Unfall.

Das Fahrzeug fuhr in aufsteigender Richtung und vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit, als es aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke sowie einen Baum fuhr.

Zeugen beobachteten, wie anschliessend ein Mann und eine Frau aus dem Fahrzeug stiegen und in unbekannte Richtung flohen. Der Skoda wurde dabei schwer beschädigt. Die Ermittlungen zur Identifizierung der beiden Insassen werden fortgesetzt.

Sachbeschädigung an Generalkonsulat – Kripo sucht Zeugen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(em) – Am Mittwoch 03.03.2021 haben Unbekannte die Fassade eines Generalkonsulats beschädigt, indem sie mutmaßlich Farbbeutel dagegen geworfen haben. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht man davon aus, dass sich die Tat zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr zugetragen hat.

Ein oder mehrere Täter haben in der Zeppelinallee die Fassade des Griechischen Generalkonsulates mutmaßlich mit Farbbeuteln beworfen, so dass sich nun mehrere etwa 30 cm große Farbflecken an der Hauswand befinden. In den vergangenen Tagen kam es an derselben Anschrift bereits zu ähnlich gelagerten Taten.

Der Hintergrund der Taten ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-53111 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Wahlplakate beschädigt

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Mittwoch 03.03.2021 gegen 19.30 Uhr, wurde die Polizei über 6 Jugendliche informiert, welche im Bereich Sindlinger Bahnstraße/Huthmacherstraße Wahlplakate beschädigten. Vor Ort eingetroffen konnte festgestellt werden, dass insgesamt 9 Plakate abgerissen worden waren. Die Fahndung nach den Jugendlichen, die etwa 16-17 Jahre alt sind und dunkel gekleidet waren, verlief ohne Ergebnis.

Am gleichen Tag gegen 20.15 Uhr, ging ein weiterer Hinweis auf eine Person ein, welche an Wahlplakaten manipulierte, diesmal aus der Altenhöferallee. Mit einer Zange waren die Kabelbinder von sechs Wahlplakaten durchtrennt worden. Die Plakate selbst wurden abgenommen und umgedreht.

Der Polizei gelang die Festnahme des Tatverdächtigen, eines 32-jährigen Frankfurters. Auf sein Tun angesprochen gab er an, nicht aus politischen Motiven gehandelt zu haben. Vielmehr würde ihn die gesamte “Plakatierung nerven” und er könne “die Gesichter nicht mehr sehen”. Ob der Beschuldigte für weitere Sachbeschädigungen dieser Art verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)-(mc) – Heute in der Frühe 04.03.2021 haben zwei mutmaßliche Rollerdiebe an der Schweizer Straße versucht, sich einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei zu entziehen. Vergeblich, denn die Festnahme erfolgte am Zoo Frankfurt. Gegen halb vier in der Nacht bemerkte eine Streifenwagenbesatzung die zwei jungen Männer auf einem Roller, welcher ohne Kennzeichen geführt wurde.

Auf Anhaltesignale der Polizei wurde nicht reagiert. Im Gegenteil, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen, beschleunigte der Fahrer, überfuhr mehrere rote Ampeln, wich auf Verkehrsinseln und Fußgängerüberwegen aus. Die Streife sowie die angeforderte Verstärkung konnten dem gefährlichen Treiben am Zoo ein Ende bereiten, als sie in einer koordinierten Aktion den Flüchtenden den Weg versperrten.

Dort konnten die beiden 16- und 17-jährigen auch festgenommen wurden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sie gemeinschaftlich den Roller entwendeten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 März 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel März 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring März 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße März 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

