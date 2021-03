Mit Schnapsflasche attackiert

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Auseinandersetzung auf einem

Supermarktparkplatz in der Vogelwoogstraße ist am Mittwochabend ein 35-Jähriger

verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger. Er soll dem Mann eine

Schnapsflasche mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben. Durch die Attacke ging

der Verletzte zu Boden, wo der 25-Jährige dann mit einem Fahrrad weiter auf ihn

eingeschlagen habe. Ein Unbeteiligter ging dazwischen. Der Auseinandersetzung

vorausgegangen war offensichtlich ein verbaler Streit, infolgedessen soll auch

der 35-Jährige den jüngeren geschlagen und gewürgt haben. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Starke Rauchentwicklung

Kaiserslautern (ots) – Der rauchende Kamin einer Sauna hat am Mittwoch für einen

Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Über Notruf meldeten Zeugen am

Nachmittag, dass es im Lothringer Schlag brenne. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Aus einem Schornstein drang dichter Rauch. Wie sich herausstellte gehörte der

Kamin zu einer Sauna, die mit Holz befeuert wurde. Durch die Inbetriebnahme des

selbstgebauten Schwitzbads war es zu der starken Rauchentwicklung gekommen.

Sachschaden war nicht entstanden. Personen wurden keine verletzt. Ein

Brandereignis lag nicht vor. |erf

Verdächtiger Ford Transit

Kaiserslautern (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochnachmittag ein

verdächtiges Auto im Stadtgebiet. Ein Ford Transit mit gelben Autokennzeichen

sei in der Pariser Straße über eine rote Ampel gefahren. In dem rechtsgelenkten

Fahrzeug saßen Personen mit leuchtfarbenen Warnwesten. Sie fielen etwas später

in der Kölchenstraße auf, wo sie sich als Kanalarbeiter ausgaben. Eine

Polizeistreife konnte das Fahrzeug und die angeblichen Arbeiter nicht mehr

antreffen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Wagen oder dessen Insassen machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbrecher versuchen es an mehreren Türen

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher sind am Mittwoch in ein

Haus in der Hauptstraße eingedrungen. Als eine der Bewohnerinnen am Abend

zurückkehrte, stellte sie Einbruchsspuren an ihrer Wohnungstür fest. Offenbar

war es den Tätern aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen – möglicherweise schlug

auch der Hund an und verscheuchte so die Eindringlinge.

Es stellte sich dann allerdings heraus, dass sich die ungebetenen Besucher

Zutritt zu einer anderen Wohnung im Haus verschafft und daraus mehrere

Gegenstände gestohlen haben. Ins Gebäude kamen die Täter offenbar durch eine Tür

auf der Rückseite – auch diese wurde aufgehebelt. Die Höhe des Gesamtschadens

muss noch ermittelt werden.

Die Tatzeit liegt zwischen 14.30 und 19.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum

verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Frankenstein aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Kaiserslautern (ots) – Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist am

Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Innenstadt entstanden. Die

Unfallursache: Vorfahrt missachtet.

Ausgelöst wurde der Unfall gegen 14.15 Uhr nach den derzeitigen Erkenntnissen

durch einen 28-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Golf in der Wiesenstraße

in Richtung Albrechtstraße fuhr und an der Kreuzung nach links in die

Tannenstraße abbiegen wollte. Dabei nahm er einem Hyundai Kona die Vorfahrt, der

in der Tannenstraße unterwegs war und geradeaus in Richtung Kanalstraße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dadurch beide beschädigt

wurden. Der VW Golf war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Fahrradfahrer hat am

Mittwochnachmittag in der Hauptstraße einen Unfall verursacht – und sich

anschließend einfach aus dem Staub gemacht. Nach dem Unbekannten wird gesucht;

die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Wie der betroffene Autofahrer später bei der Polizei zu Protokoll gab, kam er

mit seinem Skoda Octavia aus Richtung Kappellenstraße und fuhr in Richtung

Otterstraße, als gegen 17.30 Uhr ein Fahrradfahrer von rechts nach links die

Fahrbahn kreuzte. Offenbar hatte der Radler nicht auf den vorfahrtberechtigten

Pkw geachtet, so dass er gegen ihn prallte. Ohne sich um den angerichteten

Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer anschließend davon.

Der Schaden am Skoda wird auf 800 Euro geschätzt; am Fahrrad könnte ein Schaden

am Hinterrad entstanden sein. Eine Beschreibung des Radlers liegt leider nicht

vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Zusammenstoß auf Parkplatz – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag in

der Donnersbergstraße einen Unfall beobachtet haben. Gegen 15 Uhr kollidierten

auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes ein Nissan Note und ein Mercedes Sprinter.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; verletzt wurde zum Glück niemand.

Weil beide Fahrer die Abläufe unterschiedlich schildern und den jeweils anderen

beschuldigen, den Unfall verursacht zu haben, benötigen die Ermittler

unabhängige Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369

2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Vorfahrt missachtet – 2 Verletzte und hoher Schaden

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Morlautern hat es am Mitttwochmittag

gekracht. Gegen 13.15 Uhr stießen in der Otterberger Straße zwei Pkw zusammen;

beide wurden stark beschädigt und zwei Menschen verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als ein 74-jähriger

Autofahrer, der mit seinem Opel von Erlenbach kommend an der Ecke Otterberger

Straße/Obere Straße nach links abbiegen wollte. Dabei nahm er einem

entgegenkommenden Renault die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kam.

Bei dem Aufprall erlitten sowohl die 70-jährige Beifahrerin im Opel als auch der

43-jährige Renault-Fahrer leichte Verletzungen. Die Frau wurde vorsorglich vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht; der Mann lehnte den Transport ins

Krankenhaus ab.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf

13.000 Euro geschätzt. |cri

Erpressungsversuch gelingt nicht

Kaiserslautern (ots) – Eine Erpressung hat eine Frau aus Kaiserslautern am

Dienstagmorgen angezeigt. Wie die 76-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie über

ein Dating-Portal einen angeblichen US-Amerikaner kennengelernt. Mit diesem habe

sie mehrere Monate über einen Messengerdienst gechattet. Dabei habe sie auch

Nacktbilder an den Mann verschickt.

Nun forderte sie der Unbekannte mehrfach auf, ihm Geld zu überweisen.

Andernfalls werde er die Fotos sowie die Adresse und Telefonnummer der

Geschädigten veröffentlichen.

Die Frau ging darauf nicht ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Phänomen „Sextortion“ – zusammengesetzt aus den englischen Wörtern „Sex“ und

„Extortion“ (Erpressung) – ist nicht neu. Trotzdem fallen in Zeiten von Social

Media, Online-Dating und Partnerbörsen im Internet immer wieder Menschen darauf

herein. Meist beginnen die Chats als harmloser Flirt – und nicht selten enden

sie – wie auch in diesem Fall – mit hohen Geldforderungen.

Den Betrügern gelingt es meist sehr schnell, das Vertrauen ihrer Opfer zu

gewinnen, und diese sind leider nur allzu schnell bereit, sich vor der Webcam

auszuziehen oder Nacktbilder oder -videos zu schicken. Und genau dieses Material

wird dann für die Erpressung benutzt.

Auf der Seite www.polizei-beratung.de zeigt ein kleiner Film, wie die Betrüger

in der Regel vorgehen und aus einem harmlosen Flirt eine handfeste Erpressung

wird: https://s.rlp.de/i3Kil

Auf dieser Seite finden Sie auch weitere Tipps, wie Sie sich vor dieser

sexuellen Erpressung schützen können und wie Sie sich in solchen Online-Chats

sicher verhalten. |mhm

Uniform aus Auto gestohlen

Mackenbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe auf bislang unbekannte

Art und Weise einen Pkw geöffnet. Der Wagen war in der Freiherr-vom-Stein-Straße

geparkt. Die Täter entwendeten einen Militärrucksack, zwei US-Militäruniformen

sowie mehrere Dokumente. Obwohl der Geschädigte sicher ist, dass er sein Auto

abgeschlossen hat, konnte die Polizei bei der Spurensuche keine Aufbruchspuren

feststellen. |mhm

Brand in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses

starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Das Gebäude wird zurzeit als Unterkunft für Asylbegehrende genutzt. Alle

Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die

Feuerwehr löschte das Feuer.

Nach ersten Feststellungen brach der Brand aus bisher ungeklärten Gründen kurz

vor 20 Uhr in einem Technikraum im zweiten Obergeschoß aus. Es entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die genaue Schadenshöhe steht

derzeit noch nicht fest.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Pariser Straße während des

Einsatzes der Rettungskräfte bis etwa 22 Uhr gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm

Im Streit mit Messer bedroht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während einer Auseinandersetzung in

der Nacht zum Mittwoch verletzte sich eine 17-Jährige mit einem Küchenmesser,

nachdem sie mit diesem ihren Freund bedrohte. Im Laufe der Nacht war das Paar in

Streit geraten und die junge Frau hatte ihren Freund zunächst körperlich

attackiert. Als sich der Mann in Sicherheit bringen wollte, bedrohte ihn die

17-Jährige mit einem Küchenmesser. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

nahm die Frau ihren Freund dabei in den sogenannten Schwitzkasten. Der Mann

konnte sich aus dem Griff befreien, wobei beide Personen stürzten. Dabei

verletzte sich die mutmaßliche Angreiferin leicht. Eine Zeugin beobachtete das

Geschehen und alarmierte die Polizei. Weil die 17-Jährige alkoholisiert war,

wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Frau blickt einem Strafverfahren wegen

des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung

entgegen. |erf

Verkäufer beschimpft und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Von einem Kunden übel beleidigt wurde in der Nacht zum

Mittwoch der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Mainzer Straße. Als der Kunde

kurz nach 00.30 Uhr an den Nachtschalter trat, um etwas zu kaufen, war ihm

offensichtlich die Musik im Innern der Tankstelle zu laut. Der Mann fing

plötzlich an, wütend den Verkäufer anzuschimpfen und ihn übel zu beleidigen.

Dann machte sich der Unbekannte davon. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75

Meter groß und hat einen südländischen Teint. Der Verdächtige hat auffallend

schiefe Zähne, kurze schwarze Haare und war unter anderem mit einer schwarzen

Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Mann gesehen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verdächtiger mit Taschenlampe unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 21-Jähriger alarmierte am Dienstagabend die Polizei,

weil jemand in der Alex-Müller-Straße mit einer Taschenlampe in seine Wohnung

leuchtete. Der Mann befürchtete, dass der Unbekannte etwas Böses im Schilde

führte. Er wählte den Notruf. Eine Polizeistreife rückte aus, konnte aber keine

verdächtigen Personen ausfindig machen. Auch in der näheren Umgebung war niemand

anzutreffen. Was der Unbekannt vor hatte, ist nicht geklärt. |erf

Hoher Sachschaden bei Unfall

Otterberg (ots) – Am Dienstagmittag sind in der Wiesenstraße zwei Autos

kollidiert. Eine 49-Jährige war mit ihren Pkw in Richtung Ringstraße unterwegs.

An der Kreuzung wollte die Frau nach links in die Ringstraße abbiegen. Zur

gleichen Zeit fuhr eine 91-Jährige aus der von rechts einmündenden Schulstraße

in den Kreuzungsbereich. Die 49-jährige Fahrerin übersah das Auto der

bevorrechtigten Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Wagen entstand Sachschaden von

insgesamt etwa 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. |mhm

Einbrecher suchen sich falsche Wohnung aus

Kaiserslautern (ots) – Die falsche Wohnung haben sich Einbrecher in der Pariser

Straße ausgesucht: Sie war leer – es gab sozusagen nichts zu holen.

Am Dienstag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen

in dem Mehrfamilienhaus eine Abschlusstür gewaltsam aufgehebelt haben. Aus den

Räumen konnten die Eindringlinge aber nichts stehlen, weil die Wohnung derzeit

leer steht. Zurück blieb lediglich der angerichtete Schaden an der Tür.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend (27. Februar), 19 Uhr, und

Dienstagvormittag, 10 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri

Alkoholisiert am Vogelwoog

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Landkreis ist am Dienstagnachmittag in

den Blickpunkt einer Polizeistreife gerückt. Der 60-Jährige hielt sich am späten

Nachmittag am Vogelwoog auf und hatte eine Kamera dabei. Eine Frau, die sich

durch den Mann belästigt fühlte und den Eindruck hatte, dass sie von ihm gefilmt

wird, verständigte gegen 17 Uhr die Polizei.

Von den Polizeibeamten wenig später angesprochen, gab der 60-Jährige an, er habe

nur seine neue Kamera ausprobiert und lediglich die Umgebung gefilmt. Ein

strafrechtlich relevantes Ereignis konnte nicht festgestellt werden.

Allerdings roch der Mann stark nach Alkohol und war offensichtlich deutlich

alkoholisiert. Er hatte mehrere, sowohl leere als auch volle Bierdosen bei sich.

Weil der 60-Jährige angab, mit dem Auto zum Vogelwoog gekommen zu sein, wurde

ihm ein Alkoholtest angeboten; diesen konnte er jedoch aufgrund seines „Pegels“

und angeblicher Atemprobleme nicht durchführen. Um zu verhindern, dass er sich

betrunken ans Steuer seines Autos setzt, wurden vorsorglich die

Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem erhielt der Mann bis zum nächsten

Morgen einen Platzverweis für den Bereich rund um den Vogelwoog. |cri

Als Täter ausgeschlossen, trotzdem verdächtig

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Dienstagabend die

Polizei verständigt, weil er im Bereich „Alte Brücke“ etwas Verdächtiges

beobachtet hatte: Gegen 18.40 Uhr machte sich hier ein Unbekannter an einem

geparkten Pkw zu schaffen, versuchte offenbar, ihn zu öffnen, brach dann jedoch

sein Vorhaben ab und verschwand in Richtung Julius-Küchler-Straße.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die ausgerückte Streife wenig später in

der Feuerbachstraße zwei potenzielle Tatverdächtige ausfindig machen. Die beiden

Männer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Zwar konnten sie als Täter

für den zuvor beobachteten versuchten Autoaufbruch ausgeschlossen werden,

dennoch war die Kontrolle sozusagen „nicht umsonst“: Einer der beiden Männer

hatte eine Tüte mit Werkzeug bei sich und konnte nicht plausibel erklären, warum

er die Sachen um diese Zeit und „weit weg“ von seiner Wohnanschrift spazieren

trug. Das Werkzeug wurde deshalb vorsorglich sichergestellt; ebenso zwei

Billard-Queues, die der 42-Jährige dabei hatte. Er gab an, diese „gefunden“ zu

haben. Die Angaben werden noch überprüft. |cri

Ignorante Unfall-Verursacher

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich ignorant hat sich ein Autofahrer am

Dienstagmittag in der Richard-Wagner-Straße verhalten. Der Mann war kurz nach

halb 1 beim Rangieren mit seinem Mercedes rückwärts gegen einen geparkten VW

Polo gestoßen. Eine Zeugin, die das Ganze beobachtet hatte, machte den Fahrer

darauf aufmerksam – der Unbekannte scherte sich jedoch nicht darum, sondern

machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Verursachers und verständigte die

Polizei. Der Fahrzeughalter aus dem Stadtgebiet konnte bereits ermittelt werden.

Wer den Pkw zur Unfallzeit fuhr, steht noch nicht fest. Auf ihn wartet eine

Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Nicht weniger ignorant verhielt sich knapp zwei Stunden später ein Autofahrer in

der Lauterstraße. Der Unbekannte war mit seinem Pkw samt Anhänger stadtauswärts

in Fahrtrichtung Berliner Brücke unterwegs und wechselte in Höhe der Einmündung

Meuthstraße von der rechten auf die linke Spur, ohne auf den dort herrschenden

Verkehr zu achten. Dadurch stieß er mit seinem Anhänger gegen einen Skoda Karoq,

der auf der linken Spur in gleiche Richtung fuhr.

Obwohl der Skoda-Fahrer mit Hupen und Handzeichen versuchte, den

Unfallverursacher aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen, setzte der

Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Das Kennzeichen des Anhängers, mit dem der

Unfall verursacht wurde, steht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Schulgebäude mit Eiern beworfen

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei „Im

Dunkeltälchen“. Unbekannte Täter haben hier eine Wand eines Schulgebäudes mit

Eiern beworfen. Die Verschmutzung muss nun durch eine Fachfirma entfernt werden.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher. Die Tatzeit kann

lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und

Dienstagmorgen, 7 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Ortsschild gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Trippstadter

Straße das Ortsschild gestohlen. Das Schild stand von Johanniskreuz kommend an

der Bundesstraße 48 vorm Ortseingang. Der durch den Diebstahl entstandene

Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben

oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Testfahrt ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto ohne Kennzeichen, das in der Straße „Am

Franzosenstein“ herumfährt, ist der Polizei am späten Montagabend gemeldet

worden. Als die ausgerückte Streife kurz vor halb 12 vor Ort ankam, sahen sie

den beschriebenen Pkw und zwei junge Männer, die sich in unmittelbarer Nähe

aufhielten.

Nachdem die Beamten ausgestiegen waren und sich den beiden Personen zu erkennen

gaben, nahmen diese die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht. Das Fahrzeug

ließen sie mit offenen Türen und steckendem Zündschlüssel zurück.

Einer der beiden Männer konnte wenig später am Messeplatz gestellt und einer

Kontrolle unterzogen werden. Sein Kumpel blieb verschwunden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatten die jungen Männer mit dem Wagen eine

„Testfahrt“ gemacht – allerdings ohne den Pkw anzumelden oder zu versichern; und

was den mutmaßlichen Fahrer betrifft, auch ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Weil das Fahrzeug im Januar in Mannheim außer Betrieb genommen worden war und

die genauen Eigentumsverhältnisse bislang nicht geklärt werden konnten, wurde

der BMW sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

|cri

Unfall wegen Sonne und Eis

Kaiserslautern (ots) – Weil eine Autofahrerin geblendet war und die

Windschutzscheibe ihres Wagens nicht ordnungsgemäß von einer Eisschicht

freigemacht hat, ist es am Montagmorgen in der Karl-Marx-Straße zu einem Unfall

gekommen. Ein Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der 23-jährige Radler fuhr

auf der Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. Als er am Stiftsplatz nach links

in die Karl-Marx-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der

22-jährigen Fahrerin. Die Frau wollte aus dem verkehrsberuhigten Bereich am

Stiftsplatz, von der Rummelstraße kommend, geradeaus in die Bismarckstraße

fahren. Die tiefstehende Sonne blendete sie. Dazu kam, dass sie ihre

Windschutzscheibe nicht freigekratzt hatte. Wegen der Sonne und der Eisschicht

auf der Autoscheibe übersah die Autofahrerin den Fahrradfahrer. Sie stieß

frontal mit dem Radfahrer zusammen. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige leicht

verletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. |erf

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Schmierfinken haben in den vergangenen Tagen

im Bereich Merianstraße ihr Unwesen getrieben. In der Verlängerung des Feldwegs,

der unter der Autobahn A6 durchführt, hinterließen die Täter mehrere Graffiti.

Darunter befinden sich auch verbotene Symbole sowie fremdenfeindliche Ausdrücke.

Die Polizei ermittelt deshalb nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch

wegen Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 -2150 bei der Polizeiinspektion

1 zu melden. |cri

Wieder Katalysatoren gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Diebe haben sich erneut an Autos zu schaffen gemacht

und Katalysatoren gestohlen. Am Montagvormittag wurde bekannt, dass zwei

Fahrzeuge auf dem Gelände einer Werkstatt in der Uhlandstraße Ziel der Täter

waren. Vermutlich mit einem Ratschen-Rohrabschneider trennten die Diebe die

Katalysatoren ab. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten gehen davon aus, dass

es die Täter auf Edelmetalle in den Katalysatoren abgesehen haben. Die Polizei

ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind in

den vergangenen Wochen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf