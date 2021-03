Mannheim-Käfertal: Unbekannter Stoff in Kindergarten freigesetzt – drei Personen leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim – Nachdem am Donnerstagmorgen in einem Kindergarten „Auf dem

Sand“ ein unbekannter Stoff freigesetzt wurde, hat die Polizei die Ermittlungen

aufgenommen. Die drei betroffenen Personen, die leichte Verletzungen

davontrugen, wurden ambulant behandelt. Ein Krankenhausaugenhalt war nicht von

Nöten.

Eine Überprüfung der Berufsfeuerwehr Mannheim ergab, dass nach Abschluss der

Einsatzmaßnahmen keine Gefahr mehr durch den bislang noch unbekannten Stoff

bestand. Der Heizraum, in dem es zum Ausbruch des Stoffes kam, wurde ausgeräumt

und gut belüftet.

Eine Gefahr für die anwesenden Kinder sowie weiteres Personal des Kindergartens

bestand zu keinem Zeitpunkt.

Wie es zum Ausbruch des Gefahrstoffes kam und um welchen Stoff es sich handelte,

ermitteln die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Weitere Informationen insbesondere zur Wiedereröffnung finden Sie unter:

https://www.mannheim.de/de/presse/kinderhaus-kaefertal-bleibt-heute-geschlossen

Mannheim-Neckarstadt-West/-Jungbusch: Schwerpunktkontrollen in Sachen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug

Mannheim-Neckarstadt-West/-Jungbusch – Unter Federführung der BAO West und

im Rahmen des seit Ende 2019 bestehenden Sicherheitskonzepts „Sichere

Neckarstadt“, wurden heute Vormittag in der Zeit von 05.00 bis 10.00 Uhr erneut

umfangreiche Kontrollen hinsichtlich des Anwerbens oder Anbietens

arbeitswilliger Menschen für einfach gelagerte Tätigkeiten für die Dauer von

einem oder weniger Tage gegen bares Entgelt, durchgeführt. Dazu wurden fünf

Kontrollstellen in der Neckarstadt-West eingerichtet, aber auch zwei im

Jungbusch. Die zu kontrollierenden Fahrzeuge wurden dann auf einen Parkplatz auf

der Friesenheimer Insel geleitet. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium

Mannheim von der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Karlsruhe.

Die Ergebnisse:

39 Personen kontrolliert

ein bestehender Haftbefehl vollstreckt

2x Verdacht Verstoß gegen die Anmeldung von Gewerken

1x Vorenthalten von Arbeitsentgelt

2x Scheinselbstständigkeit

3x fehlende Anmeldung ausländischer Arbeitskräfte

1x Mindestlohnverstoß

1x Untersagung der Weiterfahrt/ vorläufige Stilllegung eines

Fahrzeugs wegen erheblicher Mängel

Derartige Kontrollen werden natürlich auch in Zukunft fortgeführt.

Mannheim: Jugendlicher mit Rauschgift festgenommen – 15-Jähriger schlägt und tritt Polizeibeamte – üble Beleidigungen ausgestoßen

Mannheim – Ein 15-jähriger Jugendlicher, der am Mittwoch gegen 13.10 Uhr

in der Wallstadter Straße wegen seines auffälligen Verhaltens kontrolliert

werden sollte, beleidigte die Beamten sogleich verbal auf das Übelste und griff

sie hiernach unvermittelt an. Dabei schlug er mit den Fäusten auf einen Beamten

ein und trat einem weiteren Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Die Beamten

erlitten dabei Prellungen und Abschürfungen. Der Jugendliche konnte schließlich

überwältigt und festgenommen werden, dabei wurden ihm Handschließen angelegt.

Der Jugendliche hatte zuvor beim Erkennen der Polizei eine in der Hand getragene

Plastiktüre fallen lassen. Bei der Durchsuchung der Plastiktüte, wurden 13

einzeln und verkaufsfertigt verpackte Snap-Tüten mit Marihuana, insgesamt etwa

acht Gramm, gefunden. Die weitere Sachbearbeitung hat das Haus des Jugendrechts

übernommen.

Mannheim-Gartenstadt: Mülleimer in Brand gesetzt und festgenommen

Mannheim – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:30 Uhr entzündeten ein

13-Jähriger und ein 15-Jähriger Am Hain zwei Papiermülltonnen sowie einen

E-Roller. Eine aufmerksame Zeugin konnte die beiden Täter bei der Tat

beobachtet, wonach diese flüchteten. Eine Streife entdeckte die Beiden während

der Fahndung und konnte diese festnehmen. Beide Täter wurden im Anschluss an die

Maßnahmen an deren Erziehungsberechtigte überstellt. Ob die Täter auch für in

der Vergangenheit gelegte Brände verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Mannheim-Käfertal: Unbekannter Stoff in Kindergarten freigesetzt – 3 Personen leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Nachdem gegen halb 9 Uhr ein bislang unbekannter Stoff in einem

Kindergarten austrat, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden, ist die

Straße Auf dem Sand wieder befahrbar.

Mannheim-Käfertal: Unbekannter Stoff in Kindergarten freigesetzt – drei Personen leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Käfertal – Am Donnerstagmorgen, gegen halb 9 Uhr, wurde in einem

Kindergarten „Auf dem Sand“ ein derzeit noch unbekannter Stoff freigesetzt,

wodurch zwei Arbeiter sowie eine Mitarbeiterin des Kindergartens Augenreizungen

erlitten.

Die leicht Verletzten wurden ambulant durch Notärzte behandelt.

Das Gebäude wurde umgehend geräumt und die Kinder bis zur Abholung durch ihre

Eltern in einer nahegelegenen Schule untergebracht und betreut. Die 62 Kinder

sowie Mitarbeiterinnen des Kindergartens kamen nicht zu Schaden.

Derzeit ist die Straße „Auf dem Sand“ zwischen Rollbühlstraße und

Edison-/Schwalbenstraße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des ausgetretenen Stoffes und der Ursache

hierfür dauern an.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch zwischen

10 und 11 Uhr in der Geibelstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen am Straßenrand geparkten VW und

fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.