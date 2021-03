Karlsruhe – Fahrscheinprüfer während Kontrolle angegangen – 14-Jähriger solidarisiert sich

Karlsruhe – Mit Gewalt versuchte sich ein 22-Jähriger am

Mittwochnachmittag einer Personalienfeststellung zu entziehen.

Der Mann wurde gegen 13.15 Uhr ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahn der

Linie S 2 an der Haltestelle Händelstraße von Fahrscheinprüfern angetroffen.

Daraufhin versuchte er zu flüchten. Als sich ihm die drei Fahrscheinprüfer in

den Weg stellten, geriet der Tatverdächtige in Rage und ging auf die

Kontrolleure los.

Ein zunächst Unbeteiligter 14-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt an der

Straßenbahnhaltestelle aufhielt, solidarisierte sich spontan mit dem

Tatverdächtigen und schlug ebenfalls auf die Fahrscheinprüfer ein. Den drei

Geschädigten gelang es dennoch, beide Tatverdächtige bis zum Eintreffen der

verständigten Polizeibeamten festzuhalten.

Die Fahrscheinprüfer wurden bei der Auseinandersetzung zum Glück nur leicht

verletzt. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen stellte sich zudem heraus, dass

er einen verbotenen Schlagring bei sich führte. Ihn erwartet eine Strafanzeige

wegen gefährlicher Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen sowie wegen

Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch sein Gehilfe wird sich wegen gefährlicher

Körperverletzung zu verantworten haben.

Unbekannter bremst Zug aus und beleidigt Lokführer

Karlsruhe – Gestern Nachmittag ist es gegen 14:40 Uhr zu einem Vorfall am

Bahnhof Friedrichstal gekommen. Die S9 war auf dem Weg vom Karlsruher

Hauptbahnhof nach Graben-Neudorf. Aufgrund eines technischen Defekts konnte der

Lokführer die Türen der Bahn längere Zeit nicht öffnen. Als der Zug nach kurzem

Halt weiterfuhr, schlug eine Person an die Außentür des Führerstands der Bahn.

Da der Lokführer eine Notlage vermutete, leitete dieser eine Schnellbremsung des

Zuges ein und öffnete die Tür.

Der bisher Unbekannte wurde als circa 30 Jahre alter, ungefähr 1,70 Meter großer

Mann beschrieben.

Dieser beleidigte den Lokführer anschließend massiv. Hieraus entwickelte sich

ein mehrminütiges Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte mit erhobenen

Händen auf den Lokführer losging. Diesem gelang es jedoch den Mann von sich

wegzuschieben. Daraufhin ließ dieser von ihm ab, worauf die Bahn ihre Fahrt

fortsetzen konnte. Am selben Abend informierte der Lokführer die Bundespolizei

über den Vorfall.

Diese nimmt nun die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung und Körperverletzung auf.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160, der kostenlosen

Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder schriftlich über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Bretten – Heruntergefallener Container blockiert B 35

Karlsruhe – Ein heruntergefallener Container sorgte heute Morgen auf der

Bundesstraße 35 zu einer Vollsperrung.

Kurz nach 8 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Lkw auf der B 35 aus

Richtung Bruchsal kommend. In Höhe des Alexander Platzes wechselte die

Ampelanlage auf Rot, weshalb der Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste.

Hierbei verschob sich der geladene Container und prallte gegen das dortige

Brückenfundament. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Behälter auf die

Fahrbahn geschleudert. Für die Bergungsarbeiten musste die B 35 bis zirka 9:15

Uhr voll gesperrt werden. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es

glücklicherweise nicht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – Täterfestnahme nach schwerem Raub auf

Ehepaar, drei Tatverdächtige in Haft

Dank der geistesgegenwärtigen Verständigung durch einen Zeugen gelang es der

Polizei Karlsruhe am Dienstagabend drei Tatverdächtige auf frischer Tat

festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die

Beschuldigten im Alter von 44, 46 und 51 Jahren am 03.03.2021 dem Haftrichter

beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach aktuellem Kenntnistand solle sich die Gruppe unter einem Vorwand Zutritt

zur Wohnung der Geschädigten im Karlsruher Stadtteil Durlach verschafft haben.

Unmittelbar nach Betreten der Wohnung seien die beiden Geschädigten körperlich

angegangen, gefesselt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Da die Ehefrau zum Zeitpunkt des Eindringens in die Wohnung telefonierte, konnte

der Gesprächspartner das Überfallgeschehen in Echtzeit am Telefon mitverfolgen.

Er reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Polizei. Durch

die herbeieilenden Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige in der Wohnung

festgenommen sowie das Ehepaar befreit werden. Der beim Eintreffen der Polizei

zu Fuß flüchtige dritte Tatverdächtige konnte noch im unmittelbaren Umfeld des

Tatortes festgenommen werden. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatten sich die

Tatverdächtigen bereits Bargeld und Schmuck angeeignet. Die Geschädigten wurden

bei dem Raubüberfall verletzt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Florentin Ochner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Philippsburg – Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 16-jähriger

Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der

Rote-Tor-Straße. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 17.40 Uhr auf der

Hans-Thoma-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Rote-Tor-Straße missachtet er

die Vorfahrt des Zweiradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Nach einer

Erstversorgung vor Ort wurde der 16-Jährige in eine Klinik gefahren. Im Rahmen

der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung des

Kreuzungsbereichs.

Malsch – Betrunken mit Wohnmobil Unfall verursacht

Karlsruhe – Mit über 0,8 Promille hat ein 44 Jahre alter Wohnmobilfahrer

am späten Mittwochabend in Malsch einen Unfall verursacht und dabei einen

Sachschaden von rund 8.000 Euro angerichtet.

Gegen 23 Uhr war der Fahrer mit seinem Wohnmobil auf der Dieselstraße unterwegs.

In einer Linkskurve verlor der 44-Jährige vermutlich aufgrund seiner

alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Gefährt und prallte gegen

einen Stabmattenzaun. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die

Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test

ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten mit

auf das Revier begleiten und dort erstmal eine Blutprobe sowie seinen

Führerschein abgeben.

Am Wohnmobil des Beschuldigten brach durch den Verkehrsunfall die vordere Achse,

weshalb sein Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Karlsruhe – Die kurze Abwesenheit einer hochbetagten Dame nutzte wohl ein

dreister Dieb um in ihr Haus einzudringen. Entwenden konnte er augenscheinlich

nichts.

Eine 92-jährige gehbehinderte Seniorin brachte am Mittwoch, gegen 14 Uhr, den

Müll zur vor dem Anwesen in der Martinstraße stehenden Mülleimer. Aufgrund ihres

fortgeschrittenen Alters brauchte sie dafür etwas Zeit. Diese nutzte wohl ein

Eindringling und kam über die offenstehende Terrassentür ins Haus und dann ins

Schlafzimmer der Dame. Als diese wieder ins Haus zurückgekehrt war, kam ihr der

Mann plötzlich aus ihrem Schlafzimmer entgegen. Sie konnte ihn nur noch

ansprechen, dann verließ er fluchtartig über die Terrassentür das Haus.

Glücklicherweise hat der Mann nichts aus dem Haus mitgenommen. Eine Verfolgung

war der Dame nicht mehr möglich.

Der Mann war nach Angaben der Geschädigten wohl 40-50 Jahre alt, ungefähr 175 cm

groß, trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze. Er war vermutlich

Mitteleuropäer.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier

Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411in Verbindung setzen.

Dettenheim – Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe – Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Mittwochabend in Dettenheim

ereignete.

Gegen 18:15 Uhr fuhr die 39-jährige Unfallverursacherin auf der Bundesstraße 35

und wollte im Einmündungsbereich zur Landesstraße 602 in Fahrtrichtung

Philippsburg abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem Heck des querenden Seat.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wird dieser gegen die Schutzplanke abgewiesen

und prallte erneut mit dem Fahrzeug der 39-Jährigen zusammen. Alarmierte

Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligte vorsorglich in eine Klinik.

Aufgrund von Fahrzeugteile, Glassplitter und ausgelaufener Betriebsstoffe war

eine Nassreinigung und Reinigung mit Kehrmaschine erforderlich weshalb der

Einmündungsbereich voll gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abschleppt werden.

Karlsruhe – 47-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich eine 47 Jahre alte Radfahrerin

zu, als sie am Mittwochnachmittag mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 15:15 Uhr fuhr die Radlerin auf der Leopoldstraße entgegen der

Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin Höhe

Kaiserplatz in Richtung Stadtmitte und wollte mit ihrem Pkw wenden. Hierbei

kollidierte sie frontal mit der 47-Jährigen. Diese wurde im weiteren Verlauf

über die Fahrzeugseite abgewiesen und kam im Schienenbereich zu Fall.

Durch den Unfall war der stadtauswärts befindliche Straßenbahnverkehr bis kurz

nach 16 Uhr blockiert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf

rund 500 Euro geschätzt.

Ettlingen – Unfallflucht auf Landesstraße 613 mit gestohlenem Pkw und gestohlenen Kennzeichen – Zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe – Wohl gleich mehrere strafbare Handlungen mit einigem Gewicht

beging ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 15.45

Uhr, auf der Landesstraße 613 zwischen Ettlingen und Spessart.

Der Unbekannte fuhr mit einem Pkw von Ettlingen in Richtung Spessart als er an

der Kurve bei der „Wilhelmshöhe“ aus bislang nicht geklärter Ursache in den

Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen

kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich gleich nach dem Unfall zu Fuß

in Richtung Albtal. Die Ermittlungen ergaben, dass der unfallverursachende Pkw

wohl gestohlenen war, die Kennzeichen wurden offenbar ebenfalls entwendet.

Der Fahrer konnte vom Geschädigten nur vage beschrieben werden. Es handelte sich

um eine männliche Person, 185 bis 190 cm groß, schwarze, mittellange Haare und

Bart. Der Mann trug einen roten Pullover. Wer Hinweise zu der Person geben kann,

wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Außerdem wurden die Insassen des geschädigten Autos beide leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich noch heraus, dass der Fahrer dieses

Fahrzeugs offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist.