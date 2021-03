Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Nach Brandstiftung im Dezember Täter ermittelt

Neckargemünd – Bereits am 07.12.2021 kam es im Bereich des Schulzentrums

sowie auf einem Kinderspielplatz zu zwei Brandstiftungen, wovon die Täter nach

umfangreichen Ermittlungen nun ausfindig gemacht werden konnten. Die beiden

Jugendlichen im Alter von 14 Jahren und 15 Jahren kommen nicht aus Neckargemünd,

sondern aus verschiedenen Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis. Bei deren Vernehmung

gestanden die Beiden ihre Taten.

Brühl/Stuttgart: Vermeintliche Taschendiebe auf frischer Tat beobachtet; vorläufige Festnahme an Autobahnrasstätte nahe Stuttgart; Ermittlungen dauern an

Brühl/Stuttgart – Zivile Fahnder wurden am Mittwochvormittag auf ein Duo

aufmerksam, die sich gegen 9.30 Uhr zunächst in verdächtiger Art und Weise im

Lidl-Markt in Mannheim-Rheinau aufhielten. Ein dritter wartete in der Zeit in

einem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz davor.

Als das Trio seine Fahrt fortsetzte, folgten ihnen die Fahnder unauffällig bis

nach Schwetzingen in die Hockenheimer Straße, wo zwei der Männer aus dem

observierten Fahrzeug ausstiegen und sich in den dortigen Lidl-Markt begaben.

Auch dort sahen sie sich auffällig um. Ohne jedoch einzukaufen, setzen alle drei

abermals die Fahrt fort und erreichten Brühl. Dort das gleiche Spiel. Zwei der

Männer betraten den Lidl-Markt in der Schwetzinger Straße und sahen sich auch

dort verdächtig um.

Jetzt wurde die Motivlage der Männer deutlich. Sie machten sich an eine ältere

Frau heran und entwendeten ihr den Geldbeutel mit 100.- Euro Bargeld.

Anschließend verließen sie den Einkaufsmarkt und stiegen in einen blauen VW

Passat auf dem Kundenparkplatz ein, in dem ihr Komplize bereits auf sie wartete.

Das Trio fuhr zielgerichtet auf die A 6 in Richtung Heilbronn und vom

Weinsberger Kreuz aus weiter auf der A 81 in Richtung Stuttgart.

Aus taktischen Gründen erfolgte letztendlich der Zugriff an einer

Autobahnraststätte bei Stuttgart-Feuerbach. Das Auto wurde angehalten und alle

drei Männer vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung ihrer Personen wurde der Geldbeutel aus dem

Taschendiebstahl in Brühl aufgefunden und sichergestellt. Dem 79-jährigen Opfer

wird er in den nächsten Tagen zurückgegeben.

Nach Beendigung der Formalitäten und ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen

auf einem Stuttgarter Polizeirevier, wurden die drei Rumänen wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls dauern an. Ob das

Trio für weitere ähnlich gelagerte Taten in Frage kommt, ist Gegenstgand dieser

Ermittlungen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 68-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt – Sachschaden ca. 7.000 Euro

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 9.20 Uhr

in der Bergstraße, zwischen Friedrich- und Ludwigstraße, wurde eine 68-jährige

Fahrerin eines Smart leicht verletzt. Ein 80-jähriger Fahrer eines BMW hatte

verkehrsbedingt abbremsen müssen. Die nachfolgende Smart-Fahrerin erkannte die

Situation zu spät und krachte in das Heck des BMW. An ihrem Auto entstand

Totalschaden, insgesamt wurde der Sachschaden auf ca. 7.000 Euro beziffert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die 68-Jährige begab sich auf eigenen

Wunsch selbstständig in ärztliche Behandlung.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Gewinnversprechen – Aufmerksame Angestellte vereitelt Betrug an 81-jähriger Frau – Tipps der Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Eine aufmerksame Angestellt eines

Supermarktes verhinderte am Mittwoch, das eine 81-jährige Frau das Opfer von

Betrügern durch die Masche „Falsche Gewinnversprechen“ wurde. Ein Anrufer hatte

die Frau durch geschickte Gesprächsführung, aber auch durch Drohungen überzeugt,

dass sie bei „Euromillions“ mehrere Zehntausend Euro gewonnen habe. Der Anrufer

verlangte allerdings eine Gebühr in Höhe von 1.000 Euro, wofür sich die Frau

Amazon-Gutscheine besorgen solle. Als die Frau in einem Supermarkt die

Gutscheine kaufen wollte, wurde sie durch eine Mitarbeiterin auf den

Betrugsversuch hingewiesen. Wie sich herausstellte, war die Geschädigte zuvor

mehrfach angerufen worden, auch war ihr eine E-Mail mit einer angeblichen

„Gewinnurkunde“ zugesandt worden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei in

Heidelberg übernommen.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den

unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor

einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu

erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen oder kostenpflichtige

Telefonnummern anzurufen. Sie melden sich zumeist per Telefon – manchmal auch

per E-Mail – bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel

eine hohe Summe, einen hochwertigen Pkw oder anderen Sachwert gewonnen.

Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr übergeben

werden.

Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie schicken ihre Opfer

beispielsweise zur Post, um die angeblichen Kosten – häufig eine Summe von

mehreren hundert bis über tausend Euro – zu überweisen, zum Beispiel per

Bargeldtransfer. Oder sie fordern ihre Opfer dazu auf, Prepaid-Karten für

Online-Käufe zu erwerben. Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen

Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem Gutschein erhält der

Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer

sie hat, kann damit die Gutscheine einlösen. Deshalb erfragen die Betrüger unter

einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen

gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige

Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…,

0137…).

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt

und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine

Antworten.

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch

unter der Notrufnummer 110

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer fährt auf Gehweg Mutter mit Kind an und entfernt sich anschließend vom Unfallort – Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zeugen eines Verkehrsunfalls zwischen

einem Radfahrer und einer Mutter mit einem dreijährigen Kind, der sich am

Mittwoch um 14.10 Uhr in der Kirchstraße ereignete, sucht die Polizei. Der

Radfahrer erfasste die beiden Fußgänger auf dem Gehweg, worauf alle Beteiligten

zu Boden stürzten. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der

Unfallverursacher vom Unfallort. Die 37-jährige Fußgängerin und ihr Kind

erlitten leichte Verletzungen.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Mann, ca. 50 – 55 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, kurze Haare, gebräunter

Teint. Er trug schwarz/weiße Fahrradkleidung inkl. Helm und war mit einem

schwarz/weißen Mountainbike mit Trinkflasche unterwegs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf dem Fahrradfahrer geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu

melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Radfahrer nicht beachtet und weitergefahren – 55-jähriger Radfahrer stürzt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Sturz am Mittwoch um 13.50 Uhr in

der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 2a wurde ein 55-jähriger Radfahrer leicht

verletzt. Nach seinen Angaben soll ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts

aus einer Parklücke gefahren sein, weshalb er voll abbremsen musste. Zu einer

Berührung mit dem Auto sei es nicht gekommen. Der Autofahrer fuhr anschließend

weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Verletzte wurde an der

Unfallstelle ärztlich versorgt und suchte anschließend mit einem Angehörigen

einen Arzt auf. Zu dem Auto konnte der Geschädigte lediglich mitteilen, dass es

mit einem HD-Kennzeichen versehen war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Schwetzingen: Überfall auf Wettbüro, Polizei fahndet mit Phantombild nach dem Täter; Zeugen gesucht; Pressemitteiluing Nr. 2

Schwetzingen – Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach dem bislang

unbekannten Täter, der im dringenden Verdacht steht, am frühen Mittwochabend des

24. Februar, kurz vor 19 Uhr, ein Wettbüro in der Straße „Am langen Sand“

überfallen zu haben. Dabei erbeutete er mehrere tausend Euro.

Anschließend flüchtete er zu Fuß und wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm;

kräftige Statur; schwarzer Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer dunkle

Mütze. Während des Überfalls war mit er einer „Vendetta-Maske“ maskiert.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Das Phantombild kann über folgenden Link beim LKA Baden-Württemberg abgerufen

werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-raubueberfall/

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des Drogenhandels; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 33-jährigen Mann

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Haftbefehl gegen einen

33-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben sowie

Betäubungsmittel besessen zu haben.

Am vergangenen Dienstagmorgen wurde die Wohnung des Mannes aufgrund eines

richterlichen Beschlusses von Beamten des Polizeipostens Waibstadt mit

Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund

der Hundestaffel Walldorf durchsucht. Dabei wurden zwei Beutel mit rund 850

Gramm Amphetamin sowie knapp 50 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und noch am Dienstagnachmittag dem

Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde

der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Drogendezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Angelbachtal: Diebstähle auf beiden Friedhöfen; weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Angelbachtal – Beim Polizeiposten Angelbachtal liegen derzeit Anzeigen

vor, dass zwischen dem 21. Januar und dem 27. Februar von zwei Gräbern auf dem

Friedhof in Michelfeld Grablichter, Blumen, Pflanzen und Gestecke entwendet

wurden.

Wie bislang in Erfahrung gebracht werden konnte, soll es neben dem Friedhof in

Michelfeld auch auf dem Friedhof in Eichtersheim zu mehreren Diebstählen

gekommen sein.

Anzeigen liegen dem Polizeiposten bislang in nur zwei Fällen vor.

Der Schaden lässt sich in der Gesamtheit noch nicht näher beziffern.

Die Gemeinde Angelbachtal hat für Hinwiese, die zur Aufklärung der Diebstähle

führen, eine Belohnung in Höhe von 250.- Euro ausgesetzt.

Geschädigte solcher Diebstähle, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet

haben, aber auch Zeugen, die Hinweise zu den Friedhofsdiebstählen, sowohl in

Michelfeld als auch in Eichtersheim geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

