Heidelberg-Kirchheim: 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf Kreuzung

Heidelberg – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 11.10 Uhr an der

Kreuzung Schwetzinger Straße/Albert-Fritz-Straße entstand Sachschaden von ca.

15.000 Euro, beide Beteiligte blieben unverletzt. Ein 59-jähriger Fahrer eines

Peugeot war von der Schwetzinger Straße nach links in die Albert-Fritz-Straße

abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem BMW einer entgegenkommenden

23-jährigen Autofahrerin. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Heidelberg: Pferdeanhänger gestohlen; Zeugen gesucht

Heidelberg – Zwischen Samstag, den 27. Februar und Mittwoch, den 03. März

entwendeten bislang unbekannte Täter vom Hegenichhof einen Pferdeanhänger der

Marke Marquardt.

Der Wert des zweiachsigen Anhängers, der aluminiumfarben (grau) ist und ein

blaues Top aufweist, beträgt mehrere tausend Euro. Der Anhänger ist zuglassen

und hat das Kennzeichen, BC-JK 3333.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06221/766277

oder bei Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg – Am Freitag, den 18. Dezember 2020 war es gegen 17.40 Uhr in

der Karlsruher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem

Fußgänger gekommen.

Der 37-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht, der 82-jährige Fußgänger jedoch

schwer verletzt (Pressemitteilung vom 19.12.2020).

Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er nunmehr

verstarb.

Die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Kirchheim/ Bergheim: Wahlplakate beschädigt – Polizei ermittelt Tatverdächtige

Heidelberg-Kirchheim/ Bergheim: – Immer wieder wurden in den vergangenen

Wochen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim

beschädigte Wahlplakate festgestellt. Betroffen davon waren alle Parteien.

Am Montagabend gegen 23.20 Uhr beschädigten zwei 23-Jährige in der

Pleikartsförster Straße Wahlplakate, indem sie diese in Brand setzten. Auch der

Laternenmast, an dem diese befestigt waren, sowie ein Altglascontainer gerieten

hierbei in Mitleidenschaft. Durch die Feuerwehr wurden die brennenden Plakate

schnell gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit

noch nicht beziffern. Die Ermittlungen des Dezernats „Staatsschutz“ der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die beiden jungen Männer müssen

sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

In der Vangerowstraße rissen am frühen Mittwochmorgen, gegen 0:20 Uhr, ein

48-Jähriger gemeinsam mit einem 42-Jährigen ziellos Wahlplakate von den

Laternen, an denen diese mit Kabelbinder befestigt waren und warfen sie zu

Boden. Auch diese beiden Personen gelangen wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Heidelberg: 15-jährige Britney wieder aufgetaucht

Heidelberg – Die 15-jährige Britney, die seit dem 27. Januar vermisst war,

ist wieder aufgetaucht.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich am Dienstagnachmittag eine

befreundete Familie des Mädchens aus einem Heidelberger Stadtteil bei der

Polizei, bei der sich das Mädchen seit dem Montag aufhielt. Wo sich die

15-Jährige seit dem 27. Januar aufgehalten hatte, steht allerdings noch nicht

fest.

Die Fahndung nach dem Mädchen wird somit zurückgenommen.

Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich für die Fahndungsunterstützung.