Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

L386

Am Mittwoch, den 03.03.20121 kam es gegen 16:23 Uhr auf der L386 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr die L386 von Bastenhaus in Richtung Kirchheimbolanden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in dortiger Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich Prellungen und Hautabschürfungen zu, er wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Eisenberg

Am Mittwoch, den 03.03.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer in der Ripperter Straße in Eisenberg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest bestätigte die Aufnahme von Kokain und THC. Den E-Scooter musste der junge Mann stehen lassen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da bei ihm zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden wurde und der E-Scooter nicht zugelassen war, erwarten ihn zusätzlich auch noch zwei weitere Strafanzeigen.

Überholvorgang falsch eingeschätzt

B 41, Abfahrt Nußbaum

Am 03.03.2021 um kurz nach 14 Uhr kam es auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Nußbaum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem, in gleicher Richtung fahrenden, LKW. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als der Fahrer des Tiguan beschloss den LKW im zweispurigen Bereich für diese Fahrtrichtung zu überholen. Der Tiguan Fahrer schätze die Situation falsch ein und konnte den Überholvorgang nicht vor dem Ende der Überholspur beenden. Er brach den Überholvorgang jedoch nicht ab, sondern kollidierte stattdessen mit dem rechts fahrenden LKW. Am Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der LKW wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen 5 -stelligen Eurobetrag. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall weggefahren

Kirchheimbolanden

Streitigkeiten zwischen Jugendlichen

Eisenberg

Zu Streitigkeiten zwischen einem 17-jährigen und einem 13-jährigen kam es am Dienstag gegen Abend in Eisenberg. Im Rahmen der Auseinandersetzungen soll der 17-jährige seinem Kontrahenten zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend mit einem Messer bedroht haben. Der 17-jährige bestreitet die Tat und beschuldigt seinen Kontrahenten ihn ebenfalls geschlagen zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden

Am 02.03.2021, gegen 16:12Uhr, ereignete sich in der Marnheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Marnheimer Straße in Fahrtrichtung Vorstadt. Hierbei streifte er den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen matt-schwarzen Mercedes mit auffälligen roten Streifen an den Außenspiegeln handeln.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.