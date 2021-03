Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Sprendlingen, 03.03., Elisabethenstraße, 09:30 Uhr. Ein 21-Jähriger wollte auf dem Parkplatz der VG Sprendlingen wenden. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug gegen den hinteren Kotflügel eines parkenden Autos und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dank Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Kennzeichen-Diebstahl

Bingen

Bingen, 02.03., 16:30 Uhr – 03.03., 06:30 Uhr, Basilikastraße. Bislang Unbekannte entwendeten ein an der hinteren Stoßstange verschraubtes Kennzeichen (BIN). Das Fahrzeug, BMW 1´er, stand zum Tatzeitpunkt vor dem Haus des geschädigten 64-Jährigen. Die Polizei Bingen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

2 Vermisste Kinder aus Rheinhessen mit Fahrrad und Katze im Rucksack unterwegs

Oppenheim

Am Morgen des 03. März 2021 machen sich zwei 10-jährige Mädchen aus Rheinhessen (Dexheim und Nierstein-Schwabsburg) mit ihren Fahrrädern, bepackt mit Rucksack und Katze, unbemerkt auf den Weg nach Oppenheim. Kurz darauf (11:00 Uhr) melden ihre Eltern die Mädchen als vermisst. Dies sorgte bei der Polizeiinspektion in Oppenheim für ein Großaufgebot. Die wenigen mitgeteilten möglichen Aufenhtaltsorte und Kontakte wurden umgehend negativ abgeklärt. Daraufhin suchte die Polizei unter anderem mit mehreren Diensthunden, Polizeihubschrauber, Kräften der Schutz- und Kriminalpolizei der Polizei Oppenheim sowie starken Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Mainz (Bereitschaftspolizei) sämtliche umliegenden Weinberge, Felder, Oppenheimer Wäldchen, etc. ab.

Final können die beiden Mädchen gegen 15:30 Uhr im Bereich des Oppenheimer Hafens aufgefunden werden und im Anschluss auf der Dienststelle den Eltern wohlbehalten übergeben werden.

Insgesamt dauerte die Suche somit etwa 4,5 Stunden.

Warnung vor falschen Vodafone- und Telekom-Mitarbeitern

Bingen

Bingen, 01.03., 18:30 Uhr – 02.03., 18:45 Uhr, Taunusstraße. Eine Zeugin meldete telefonisch einen Vorfall am Vortag: Durch Betätigen aller Klingeln eines Mehrfamilienhauses verschafften sich drei Männer Zutritt in den Flur. Sie gaben an, Vodafone- und Telekom-Mitarbeiter zu sein, und müssten aufgrund der langsamen Internet-Verbindung die Router in Augenschein nehmen. Einer der Männer begab sich direkt in den Keller. Alle Bewohner des Hauses verwehrten den südländisch aussehenden Männern den Zutritt in ihre Wohnungen. Es entstand kein Schaden. Wer weitere Hinweise zu den Männern, welche in einem weißen Kombi wegfuhren, geben kann, der möge sich bitte bei der Polizei melden.

Großeinsatz der Polizei

Bingen

Bingen, Vorstadt, Salzstraße, 02.03.2021, 15.51 Uhr. Der Polizei wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen Schüsse aus einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die beschriebene Wohnung konnte einer der Polizei bereits bekannten Person zugeordnet werden. Hinsichtlich der Person musste zurückliegend schon mehrfach eingeschritten werden. Zur Gefahrenabwehr wurde der Bereich um das Anwesen großräumig abgesperrt. Durch eine Spezialeinheit erfolgte der Zugriff, bei dem niemand verletzt wurde. Der 49-jährige Tatverdächtige trug beim Zugriff ein zugriffsbereites Messer am Gürtel. In der Wohnung konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der 49-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

Verärgert und enttäuscht zeigte sich der Dienstellenleiter Bernd Gemünden über das Verhalten eines 22-jährigen Bürgers aus Bingen, der zuerst eine Beamtin und kurze Zeit später einen Beamten, die beide als Absperrkräfte eingesetzt waren, auf Übelste Beleidigte. Gegen den 22-jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Brand einer Hecke

Dienheim

In der Schillerstraße in Dienheim kam es am 02.03.2021, um 16:50 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein Anwohner wollte mit einem Gasbrenner Unkraut verbrennen. Hierbei kam es vermutlich zu einem Funkenflug, wodurch die angrenzende Hecke Feuer fing, das sich schnell ausbreitete. Es wurde eigene Löschversuche unternommen, die jedoch nicht ausreichten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein

Am 02.03.2021, um 07:50 Uhr, kam es in der Rheinallee in Nierstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW Opel befuhr die Rheinallee in Nierstein in Fahrtrichtung Mainz. Eine 35-jährige Fahrerin aus Nierstein befuhr mit ihrem PKW Peugeot die Rheinallee in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Wörrstädter Straße ordnete sich der rote PKW Opel auf der Linksabbiegerspur ein und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam anschließend zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Fahrerin aus Nierstein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der rote Opel entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und das geflüchtete Fahrzeug als roten PKW Opel beschreiben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die ebenfalls Hinweise zu dem roten Opel und dem oder der Fahrerin machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 425 (Hechtsheim <> Ebersheim)

Am heutigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17:15 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 425. Zwischen der Kreuzung „Messegelände“ und Mainz-Ebersheim war ein Pkw ungebremste in einen Baum gerast. Bei dem Frontal-Crash wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt, konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt werden.

Durch einen Zufall waren auch zwei Rettungsassistenten vor Ort. Einer der beiden hatte sogar einen professionellen Rettungsrucksack dabei. So konnte noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst eine erste Versorgung stattfinden.

Die Feuerwehr traf zeitgleich mit dem Rettungshubschrauber ein und unterstütze das Rettungsdienstpersonal mit einem Trupp bei der Betreuung des Patienten. Ein weiterer Trupp löschte das stark qualmende Unfallfahrzeug mit dem Schnellangriffsschlauch ab. Zuvor hatte die Polizei den Entstehungsbrand bereits mit zwei Feuerlöschern eingedämmt. Ein weiterer Trupp der Feuerwehr sperrte zusammen mit der Polizei die Unfallstelle ab.

Nach einer längeren medizinischen Behandlung konnte der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ebenso so der Sachschaden.

Durch den Unfall war auch eine geringe Menge Öl ausgelaufen. Nachdem der Unfallwagen durch einen Abschleppdienst geborgen war, konnte durch die Feuerwehr ca. 60 Liter verunreinigtes Erdreich aufgenommen werden.

Neben der Feuerwehr waren drei Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber und ein Mitarbeiter des Umweltamtes im Einsatz.

Mitten in diesen Rettungsmaßnahmen und dem enormen Stau in beide Richtungen, kam aus Richtung Ebersheim noch ein Rettungswagen mit Patient, der an der Unfallstelle vorbeigelotst werden konnte.

Stadecken-Elsheim / L428 – Nach Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Stadecken-Elsheim / L428 – Montag, 01.03.2021, 17:53 Uhr

Am Montag, den 01.03.2021 gegen 17:53 Uhr, kam es auf der L 428, kurz vor

Stadecken-Elsheim aus Schwabenheim kommend, zum Verkehrsunfall mit einem

flüchtigen Verkehrsteilnehmer. Ursächlich für den Unfall war laut Angaben des

39-jährigen Fahrers eines VW, der zuvor erfolgte Überholvorgang eines silbernen

Ford Focus. Dieser scherte laut Angaben des 39-Jährigen mit zu geringem Abstand

vor den Verunfallten ein und zwang diesen dadurch zu einer Vollbremsung. Der

39-Jährige kam mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Schild der dortigen Verkehrsinsel. Der silberne Ford Focus, besetzt mit zwei

männlichen Personen, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in

Richtung Stadecken-Elsheim. Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zu schwer und zu schnell – Polizeikontrollen auf der A61

A61 Rheinhessen – Überladene Lkw sind ein Grund für die vielen

Straßenschäden. Deshalb kontrollierte die Verkehrsdirektion Wörrstadt am

vergangenen Mittwoch in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr an der A61 bei Alzey

den vollständigen Güterverkehr in Fahrtrichtung Norden. Alle großen Lastzüge

wurden auf einen Parkplatz ausgeleitet und mussten dort über eine Waage fahren.

Von 244 gewogenen Fahrzeugen waren 20 zu schwer. Zehn Lkw durften deshalb erst

weiterfahren, nachdem sie umgeladen hatten. Neben 15 sonstigen Beanstandungen

wurden 13 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und in fünf Fällen wird der

Transportgewinn eingezogen, weil dazu der Verdacht bestand, dass die Spediteure

durch die Mitnahme von zu viel Ladung die Konkurrenz mit günstigen Angeboten

unterbieten wollten.

Das Ausleiten von Fahrzeugen auf der Autobahn ist für die Beamten wegen der

hohen Geschwindigkeiten ganz besonders gefährlich. Es werden dafür zwar

Geschwindigkeitsbegrenzungen und Warnhinweise aufgestellt, jedoch halten sich

viele Autofahrer nicht daran. Am Mittwoch war die Kontrollstelle deshalb mit

einer Messstelle abgesichert. Das Ergebnis waren 243 Verwarnungen, 93 Anzeigen

und 22 Fahrverbote. Der schnellste Autofahrer fuhr mit 130 Stundenkilometer an

dem auf der Fahrbahn stehenden, schutzlosen Polizeibeamten vorbei. Erlaubt waren

maximal 60.

Mainz Lerchenberg – Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus – KriPo ermittelt Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Dienstag, 02.03.2021, 23:41 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Mainzer Lerchenberg, brannte

am Dienstagabend eine Wohnung komplett aus, Verletzte gab es glücklicherweise

nicht.

Gegen 23:41 Uhr meldeten Bewohner des Hauses über Notruf, dass aus einer Wohnung

im 13. Obergeschoss Flammen schlagen würden. Von der ersten Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 3, kann die betroffene Wohnung lichterloh brennend

vorgefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der

brennenden Wohnung. Das gesamte Hochhaus, mit ca. 230 gemeldeten Personen,

musste für die Dauer der Löscharbeiten geräumt werden. Nachdem der Brand von der

Mainzer Berufsfeuerwehr, in Zusammenarbeit mit den Wehren aus Drais und Finthen,

gelöscht werden konnte, konnten die Bewohner sukzessive wieder zurück in ihre

Wohnungen.

Der 37-jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde Laufe des Einsatzes

von einer Funkstreife angetroffen und auf Grund eines psychischen

Ausnahmezustandes dem Rechts- und Ordnungsamt überstellt.

Die Kriminalpolizei hat bereits in der Nacht die Brandermittlungen aufgenommen

und erste Spuren gesichert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und

Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz,

werden die Brandermittler der Mainzer Kriminalpolizei zusammen mit einem

Brandsachverständigen des LKA die Wohnung erneut untersuchen. Die Schadenshöhe

kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Unfall mit Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt – Ein Fahrradfahrer verletzt sich bei einem Verkehrsunfall

am Dienstagmittag in der Mainzer Innenstadt – der mutmaßliche Unfallverursacher

fährt weg. Gegen 16:00 Uhr befährt der 22-jährige Mainzer mit seinem Fahrrad die

Große Langgasse in Richtung Weißliliengasse. Zum gleichen Zeitpunkt fährt ein

bislang unbekanntes rotes Fahrzeug aus einer Parkplatzausfahrt auf die Fahrbahn

der Großen Langgasse ein und nimmt dem 22-Jährigen die Vorfahrt. Der

Fahrradfahrer kollidiert bei einem Ausweichmanöver mit einem stehenden Pkw.

Hierbei zieht sich der 22-Jährige diverse Verletzungen zu und muss später in

einem Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus wird der stehende Pkw

beschädigt. Bei dem unfallverursachenden roten Fahrzeug könnte es sich laut

Aussage des 22-Jährigen um einen Geländewagen gehandelt haben, dieser setzte

seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Kellerverschlag

Mainz – Sonntag, 07.02.2021, 15:00 Uhr bis Dienstag, 02.03.2021, 17:30 Uhr

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 07.02.2021 und Dienstag,

02.03.2021 in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses Im Münchfeld

eingebrochen. Das Vorhängeschloss, mit dem der Kellerverschlag gesichert war,

ist nicht mehr aufzufinden. Die Täter haben ein Bügeleisen und einen Koffer

entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auto aufgebrochen

Budenheim – Dienstag, 02.03.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.03.2021,

04:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter ein Auto der

Marke BMW aufgebrochen, das in der Schillerstraße in Budenheim geparkt war. Er

entwendete das Lenkrad und das Navigationsgerät. Das Infotainment-Element war

bereits ausgebaut, wurde jedoch nicht entwendet. Vermutlich wurde der Täter von

dem Geschädigten gestört und flüchtete fußläufig. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndung kann der Täter nicht angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

männlich

ca. 1,75 cm

beige Kleidung

dunkle Schuhe

große Tasche bzw. einen großen Sack auf dem Rücken

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.