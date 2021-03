Ludwigshafen: Stadtnotizen 03.03.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtbibliothek bietet zu eigenen digitalen Angeboten Online-Sprechstunde an

Die Stadtbibliothek bietet am Montag, 8. März 2021, und am Freitag, 12. März 2021, jeweils von 16 bis 18 Uhr, eine Online-Sprechstunde „Digitale Angebote der Stadtbibliothek“ an. Zu den digitalen Angeboten gehören eBooks, eAudios und aktuelle Tageszeitungen. In der Online-Sprechstunde unter Leitung von Karina Arena werden die Onleihe, der Pressreader und Infodienste für Schüler vorgestellt. Interessierte benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät. Die Stadtbibliothek empfiehlt dazu entweder Laptop oder PC, gegebenenfalls auch ein Tablet. Die Online-Sprechstunde findet jeweils als Webex-Videokonferenz statt. Teilnehmende erhalten rechtzeitig vor dem Kurs die Zugangsdaten per E-Mail. Der Kurs ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich entweder per E-Mail an karina.arena@ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621 504-2605 (das Telefon ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr besetzt).

Kultursommer 2021: Über 100 Einzelveranstaltungen geplant

34 Projekte mit rund 116 Einzelveranstaltungen, so sieht die derzeitige Planung des Kulturbüros der Stadt für den diesjährigen 31. Ludwigshafener Kultursommer vom 1. Juni bis 31. August aus. „Der Ludwigshafener Kultursommer ist eine Institution in der Stadt und der Region. Mit dieser Ankündigung wollen wir ein Zeichen aussenden, dass die Kulturschaffenden in Ludwigshafen mit Hochdruck daran arbeiten, für ihr Publikum ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Möglicherweise nicht ganz so, wie wir es gewöhnt sind, aber mit viel Begeisterung und vielen neuen, guten Ideen“, erklärte Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg. „Ich bin sicher, dass viele Menschen darauf warten, Kultur zu genießen: Gesungen, gespielt, getanzt und vor allem gemeinsam mit Gleichgesinnten.“ Vorgaben wie Abstandsregelungen, Datenerfassung und begrenzte Zuschauerzahlen sollten sicherstellen, dass die Veranstaltungsformate angepasst an die jeweiligen Pandemiebedingungen stattfinden könnten.

„Wir freuen uns sehr, dass trotz der weiterhin erschwerten Rahmenbedingungen auch einige neue Veranstalter ihre Vorhaben eingereicht haben. So möchte etwa der Kulturverein 1, 2, 3 in der Konzertmuschel des Ebertparks ein Festival mit unterschiedlichen Kunst- und Kulturformen auf die Bühne bringen. Andernorts begibt sich eine neue Zusammenarbeit zwischen einer Videokünstlerin und einer Electronic Formation auf Spurensuche in der Stadt“ so Stefanie Kleinsorge, Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt.

Mit einem neuen Eigenprojekt wird sich auch das Kulturbüro selbst am Kultursommerprogramm beteiligen: Die „LUcina MAnià“ tourt als mobile Sommerküche durch Ludwigshafen und Mannheim. Sie wird betrieben von Menschen aus den Italien-stämmigen Communitys beider Städte. Verschiedene italienisch-deutsche, Ludwigshafener und Mannheimer Kulturen arbeiten zusammen und sind Gastgeber für die Öffentlichkeit. Italienische Kochkunst trifft Musik, Kunst und Spiel – für alle, umsonst und draußen. Die „LUcina MAnià“ dient zudem der Vorbereitung eines großen städteübergreifenden Palio-Wettstreits im Kultursommer 2022. Menschen aus Ludwigshafen sind herzlich eingeladen, sich an der „LUcinà MAnià“ zu beteiligen: Wer zum Beispiel gerne mitkochen möchte oder Musik macht, meldet sich bei stefanie.bub@ludwigshafen.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ludwigshafen.de/kulturbuero.

Positive Impulse auf die Ausgestaltung des Kultursommer-Programms führt Kulturbüro-Leiterin Monika Schill auf einen erstmals im Vorfeld anberaumten Kreativ-Workshop zurück, der im November des vorigen Jahres für alle interessierten Veranstalter unter der Leitung der Künstlerin und Dozentin Kristina Leko von der Universität der Künste Berlin stattfand. Zum Ende der Anmeldefrist im Januar waren insgesamt über 30 Projektanträge zur Teilnahme eingegangen. Von den eingereichten Anträgen konnte über die Hälfte angenommen werden. Zusätzlich werden in diesem Jahr sechs Projekte realisiert, die im Vorjahr krisenbedingt nicht umgesetzt werden konnten.

Da coronabedingt viele Formate im Vorjahr nicht stattfinden konnten, lautet das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz erneut „Kompass Europa: Nordlichter“. An diesem Motto orientiert sich jeweils auch das Ludwigshafener Festival.

Fördermittel erhalten Veranstaltungen oder Reihen, die entweder speziell für den Ludwigshafener Kultursommer produziert wurden oder einen besonderen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leisten. Der Premierenort muss in Ludwigshafen sein. Weitere Schwerpunkte der Auswahl lagen auf Projekten, die kooperative Ansätze verfolgen, durch innovative Ideen und eine hohe künstlerische Qualität überzeugen. Corona taugliche Konzepte, so etwa Aufführungsorte unter freiem Himmel und Formate, die sich an eine kleinere Anzahl von Zuschauern richten, wurden besonders begrüßt. „All diese Kriterien wurden sehr ernsthaft berücksichtigt mit dem Ziel, ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Sommerprogramm anbieten zu können“, unterstreicht Stefanie Bub, die bei ihrer Programmarbeit im Kulturbüro auch für den Bereich des Kultursommers verantwortlich ist.

Es gibt allerdings auch in diesem Jahr Formate und Reihen, die wegen unsicherer Lage abgesagt oder auf 2022 verschoben werden mussten. Der Bereich Kultur zeigt sich aktuell jedoch optimistisch, dass in den Sommermonaten die meisten Veranstaltungen wie angedacht umgesetzt werden können. Eine finale Entscheidung zum großen Publikumsliebling „Internationales Straßentheaterfestival“ steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Informationen zum Kultursommer gibt es auch auf www.ludwigshafen.de.​​​​​​​​​​​​​

„LUcina MAnià“ – Eine Sommerküche für Ludwigshafen und Mannheim – Fai da te!

Die „LUcina MAnià“ ist eine mobile Küche, die im Juni 2021 durch Ludwigshafen und Mannheim tourt. Sie wird betrieben von Menschen aus den italienischen Communitys beider Städte. Sie lässt sich immer für zwei Abende an einer Station nieder. Es sind vier Stationen an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Juni vorgesehen.

Pro Station übernimmt eine „Koch-Familie“ die Verantwortung für die Küche. Verschiedene Generationen aus der Italien-stämmigen Gemeinschaft beider Städte kochen gemeinsam und leiten das Kochen auch für kochlustige Bürger an. Je nach „Koch-Familie“ gibt es verschiedene regionale Spezialitäten. Verschiedene italienisch-deutsche, Ludwigshafener und Mannheimer Kulturen arbeiten zusammen und sind Gastgeber für die Öffentlichkeit. Dazu gibt es Konzerte, Kunst, Spiele, Spaß für alle – umsonst und draußen.

WER WIRD GESUCHT?

Vier „Koch-Familien“ (ob echte Familie intergenerationell oder Freundeskreis, das ist egal):

Wer hat Lust, sich zu einer „Koch-Familie“ zusammenzuschließen?

Eine „Koch-Familie“ betreut für jeweils zwei Abende die Küche. Sie bestimmt, was es zu essen gibt, bereitet vor, kocht gemeinsam mit anderen Bürger*innen. Unkompliziert und auf den zwei Gas-Platten der mobilen Küche. Für Gerichte, die einen Ofen brauchen und kompliziertere Vorbereitungen steht gegebenenfalls eine Extraküche zur Verfügung.

Eine „Koch-Familie“ sollte aus mindestens sechs Menschen bestehen, damit genügend „Mani“ vorhanden sind.

Wer hat Lust, sich zu einer „Koch-Familie“ zusammenzuschließen? Eine „Koch-Familie“ betreut für jeweils zwei Abende die Küche. Sie bestimmt, was es zu essen gibt, bereitet vor, kocht gemeinsam mit anderen Bürger*innen. Unkompliziert und auf den zwei Gas-Platten der mobilen Küche. Für Gerichte, die einen Ofen brauchen und kompliziertere Vorbereitungen steht gegebenenfalls eine Extraküche zur Verfügung. Eine „Koch-Familie“ sollte aus mindestens sechs Menschen bestehen, damit genügend „Mani“ vorhanden sind. Musiker aus Ludwigshafen, Mannheim und aus Italien:

Junge Musiker aller Stile (Folk, DJ Sets, HipHop, Trip Hop, Reggae, Ska, Rock, Pop, Tarantella madness, Musica Popolare etc). Maximal zwei Musiker*innen pro Station aus Italien treffen auf so viele Musiker aus Ludwigshafen und Mannheim, wie sie wollen. Keine Superstars, sondern Leute mit Spaß am Zusammenspielen, Erfahrungen sammeln und Improvisieren ohne großen Technik-Aufwand. Es geht darum, dass sich junge Musiker*innen aus Italien mit „Einheimischen“ zusammentun.

Junge Musiker aller Stile (Folk, DJ Sets, HipHop, Trip Hop, Reggae, Ska, Rock, Pop, Tarantella madness, Musica Popolare etc). Maximal zwei Musiker*innen pro Station aus Italien treffen auf so viele Musiker aus Ludwigshafen und Mannheim, wie sie wollen. Keine Superstars, sondern Leute mit Spaß am Zusammenspielen, Erfahrungen sammeln und Improvisieren ohne großen Technik-Aufwand. Es geht darum, dass sich junge Musiker*innen aus Italien mit „Einheimischen“ zusammentun. Couchsurfing-Plätze:

Wer hat Spaß an Begegnung und Austausch mit jungen Künstler*innen aus Italien? Wer kann ihnen einen Schlafplatz zur Verfügung stellen? Für drei bis vier Nächte während ihres „LUcina MAnià“-Auftritts.

Wer hat Spaß an Begegnung und Austausch mit jungen Künstler*innen aus Italien? Wer kann ihnen einen Schlafplatz zur Verfügung stellen? Für drei bis vier Nächte während ihres „LUcina MAnià“-Auftritts. Lebensmittel-Sponsoring:

Wer hat einen Lebensmittelhandel? Wer kann das Projekt mit Pasta, Gemüse, Zutaten für die italienische Küche unterstützen?

Wer hat einen Lebensmittelhandel? Wer kann das Projekt mit Pasta, Gemüse, Zutaten für die italienische Küche unterstützen? Getränkeverkäufer:

Wer ist Gastronom oder hat einen Kühlschrank und möchte Getränke verkaufen? An acht Abenden für circa 40 Personen pro Abend.

Termine „LUcina MAnià“:

4./5. Juni 2021 Ludwigshafen

11./12. Juni 2021 Mannheim

18./19. Juni 2021 Ludwigshafen

25./26. Juni 2021 Ludwigshafen

„LUcina MAnià“ ist ein Kooperationsprojekt des Kulturbüros Ludwigshafen und zeitraumexit Mannheim. Die Künstlerische Projektleitung hat Lajos Talamonti.

Nach dem Lockdown ist ein Kennenlerntreffen für alle Interessierten geplant.