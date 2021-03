Neustadt: Allgemeinverfügung „Mandelblüten“ gilt ab morgen, 05. März 2021

Neustadt an der Weinstraße – Wie am 01.03.2021 berichtet, hat die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Verfügung richtet sich in erster Linie an Tagestouristen, die die Mandelblüte rund um den Ortsteil Gimmeldingen bewundern möchten.

Die Allgemeinverfügung tritt am morgigen Freitag, 05.03.2021, in Kraft und ist bis mindestens 05.04.2021 gültig. Die Verbote werden von der Polizei und der Stadt überwacht. Samstags und sonntags, sowie am 2. April 2021 (Karfreitag) und 5. April 2021 (Ostermontag), jeweils 9 bis 17 Uhr, und an den sonstigen Freitagen von 11 bis 17 Uhr ist das Betreten und der Aufenthalt auf bestimmten Straßen und Flächen zu tagestouristischen Zwecken untersagt (Bericht vom 01.03.2021).

Keine Allgemeinverfügung im Kreis DÜW, sondern Bitte

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und die Kommunen im Kreis Bad Dürkheim haben sich entschieden, keine Allgemeinverfügung zu erlassen, aber Parkplätze und Wirtschaftswege verstärkt zu kontrollieren. Menschenansammlungen sind laut Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz verboten.

Impressionen vom 04.03.2021