Kreis Bad Dürkheim: Ab 08. März 2021 wieder Verstärkerbusse im Schülerverkehr auf stark frequentierten Linien

Bad Dürkheim – Am kommenden Montag, 8. März 2021, soll auch in den weiterführenden Schulen sukzessive der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Home Schooling starten.

Schon im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Bad Dürkheim nach den Sommerferien alle Busfahrten im Schülerverkehr überprüft und auf stark genutzten Linien größere Busse eingesetzt. Als die Präsenzpflicht in den Schulen am 16. Dezember endete, wurden diese „Verstärkerfahrten“ eingestellt.

Ab kommender Woche werden sie nun wieder eingesetzt. Die größeren Gelenkbusse fahren ab Montag auf den gleichen Fahrten wie im vergangenen Jahr. Bei Bedarf werden weitere Linien überprüft.

„Im Rahmen der Möglichkeiten können wir so für mehr Platz in den Schulbussen sorgen. Zwar werden durch den Wechselunterricht, der zunächst nach und nach startet, noch weniger Kinder in den Bussen sein als nach den Sommerferien. Wir halten es aber für richtig, direkt wieder die Gelenkbusse einzusetzen, deren Einsatz sich im letzten Jahr schon bewährt hatte. Bei Bedarf können weitere Linien überprüft und eventuell aufgerüstet werden“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.