Neustadt (ots) – Am Mittwoch 03.03.2021 wurde gegen 06 Uhr ein 16-Jähriger leblos auf der Straße vor dem Feuerwehrstützpunkt in Mengsberg (Rotebergstraße/Zur Wolfsdelle) gefunden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Bus auf dem Weg zur Bushaltestelle “Feuerwehrhaus” von der Treysaer Straße aus, über die Rotebergstraße auf den Florianplatz fuhr. Beim Verlassen des Platzes in die Straße „Zur Wolfsdelle“, kam es dann zum Kontakt zwischen der rechten Seite des Busses und dem 16-Jährigen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle, überquerte der Jugendliche zur selben Zeit die Straße „Zur Wolfsdelle“.

Es besteht weiterhin die Annahme, dass der Busfahrer die Fahrt zunächst bis zum Ortseingang Momberg fortsetzte und den Bus dort wegen eines technischen Defekts abstellen musste. Ob der technische Defekt im Zusammenhang mit dem Unfall steht, gehört zum Umfang der Sachverständigenuntersuchung und kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

Die gerufene Polizei wurde auf dem Weg zum Unfallort, auf den Bus aufmerksam und hielt aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs eine Beteiligung an dem Geschehen für möglich. Aus diesem Grund erfolgte gemeinsam mit dem Sachverständigen eine nähere Überprüfung des Busses. Hierbei wurden korrespondierende Spuren gefunden, die eine Beteiligung an dem Unfallgeschehen bestätigten.

Da der Bus zum Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle leer war, konnten zunächst keine sicheren Rückschlüsse auf die Person des Fahrers gezogen werden. Inzwischen gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass ein 57-jähriger Mann zur Unfallzeit den Bus fuhr.

Erstmeldung

