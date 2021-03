Festnahme bei versuchtem Katalysatordiebstahl, Oberursel, Dornbachstraße, / Steinbach, Hessenring und Niederhöchstädter Straße, 04.03.2021, gg. 02.55 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag wurden in Oberursel zwei Männer bei einem versuchten Katalysatordiebstahl ertappt. Ein aufmerksamer Anwohner der Dornbachstraße bemerkte gegen 02.55 Uhr, wie sich zwei Personen an einem geparkten Opel zu schaffen machten. Der Zeuge meldete seine Beobachtungen der Polizei, sodass die kurz darauf eintreffenden Beamten die zwei Männer auf frischer Tat ertappen und festnehmen konnten. Sie hatten den älteren Opel Astra bereits angehoben und angefangen, den Katalysator herauszutrennen. Bei einer Durchsuchung des Autos der Festgenommenen konnte weiteres Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden 28 und 33 Jahre alten Männer aus Nordrhein-Westfalen wurden am Donnerstag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, in deren Rahmen auch geprüft wird, ob die Tatverdächtigen auch für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommen. Hierzu gehören auch zwei Fälle, die am Mittwoch von Autofahrern aus Steinbach angezeigt wurden. Im Hessenring wurde zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen der „Kat“ eines Mazda Tribute entwendet. In der Niederhöchstäder Straße traf es zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen VW Polo. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Mutmaßlicher Sprayer ertappt,

Gemarkung Grävenwiesbach, B 456, Wartehäuschen Höhe Einmündung K 759, 03.03.2021, gg. 20.30 Uhr (pa)Am Mittwochabend wurde an einer Bushaltestelle an der B 456 ein mutmaßlicher Graffitisprayer ertappt. Beamte der Polizeistation Usingen stellten im Rahmen einer Streifenfahrt zwei Personen im Wartehäuschen an der Bundesstraße in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 759 nach Hundstadt fest. Am Wartehäuschen prangte ein noch feuchtes, etwa 1m auf 1m großes, schwarzes Graffiti. Einer der beiden jungen Männer – ein 20-Jähriger aus Bad Homburg – wies schwarze Farbreste an der Hand auf. Zudem konnte am Tatort eine Dose mit schwarzer Sprühfarbe aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Bad Homburger wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Einbrecher kommen durch Terrassentür, Usingen, Landrat-Beckmann-Straße, 01.03.2021, 12.00 Uhr bis 04.03.2021, 07.50 Uhr

(pa)In Usingen suchten Einbrecher im Laufe der vergangenen Tage ein Einfamilienhaus heim. Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen in das Wohnhaus in der Landrat-Beckmann-Straße. Zum Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Drei Fahrzeuge bei Zusammenstoß beschädigt, Glashütten, Limburger Straße, 03.03.2021, gg. 08.40 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen kam es in der Limburger Straße in Glashütten zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Ein 50 Jahre alter Mann aus Königstein war mit seinem VW Crafter gegen 08.40 Uhr in Fahrtrichtung Königstein unterwegs, als er – offenbar aus einer medizinischen Ursache – die Kontrolle über seinen Klein-Lkw verlor. Der VW geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kia. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen entgegenkommenden Opel Combo, gefahren von einem 53-Jährigen aus Glashütten, gestoßen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen wurde der Fahrer des VW durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den drei beschädigten Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 10.000 Euro.