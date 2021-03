Einbruch in Bürocontainer,

Elz, Limburger Straße, 03.03.2021, 18.00 Uhr bis 04.03.2021, 07.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag waren auf dem Gelände eines Autohändlers in der Limburger Straße in Elz Einbrecher zugange. Die Täter schlugen die Fensterscheibe des dortigen Bürocontainers ein, um sich Zutritt zu verschaffen und durchwühlten im Anschluss sämtliche Schränke. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsschild beschmiert,

Weilburg, Schmittbachweg, Festgestellt: 02.03.2021, 17.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz am Schmittbachweg in Weilburg ein Verkehrsschild mit einem Schriftzug beschmiert. Die Farbschmiererei wurde am Dienstagnachmittag festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Holztrommel mit Stahlseil entwendet,

Weinbach, Landesstraße 3021, 02.03.2021, 17.30 Uhr bis 03.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe von einem Baustellenfahrzeug eine Holztrommel mit rund 500 Metern Stahlseil im Wert von über 1.000 Euro entwendet. Das betroffene Fahrzeug war an der L 3021 zwischen Freienfels und Weinbach abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.