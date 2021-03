Gewinnversprechen – Betrüger lockten mit Gewinn und wollten abkassieren, Wiesbaden, 03.03.2021,

(jka)Auf das Gewinnversprechen einer „Informationszentrale Berlin“ reagierte

eine Wiesbadenerin gestern genau richtig. Sie gab keinerlei Daten preis und

informierte die Polizei. Zuvor wurde sie angerufen und man teilte ihr mit, dass

sie bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um das Geld zu bekommen, müsse sie

jedoch zunächst ihrerseits mehrere Hundert Euro in Form von Gutscheincodes

zahlen. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen.

Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht. Es kann

jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß.

Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen.

Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes

telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen.

Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen!

Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbrecher räumen Keller aus – Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro,

Wiesbaden-Biebrich, Mainz-Kostheim, Feststellungszeit: 03.03.2021,

(jka)In den vergangenen Tagen bevorzugten Diebe in den Bereichen Biebrich und

Kostheim Kellerverschläge in Mehrfamilienwohnhäusern, um auf Beutezug zu gehen.

Sowohl in der Waldstraße, wie auch in der Bischofsheimer Straße drangen die

Unbekannten in Kellerabteile ein und nahmen von Nahrungsmitteln, über

Fahrradzubehör bis hin zu Elektrogeräten alles mit. Der Schaden beträgt über

2000 Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer

0611 / 3452440.

Ladekabel beim „Strom tanken“ geklaut, Wiesbaden, Nerotal, 02.03.2021, 17:00

Uhr bis 03.03.2021, 07:00 Uhr,

(jka)An einer im Wiesbadener „Nerotal“ befindlichen Ladestation für

Elektrofahrzeuge stahlen Unbekannte ein im Ladevorgang befindliches Kabel eines

BMW. Am frühen Dienstagabend schloss der Eigentümer des Elektroautos seinen BMW

an der öffentlich zugänglichen Ladestation eines Wiesbadener

Versorgungsunternehmens in der Straße „Nerotal“ an. Am Mittwochmorgen stellte

der Autofahrer fest, dass während des Aufladens das Elektrokabel im Wert von

über 300 Euro gestohlen wurde. Hinweis zu diesem Diebstahl nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 3452540 entgegen.

Schloss geknackt – Fahrrad weg,

Wiesbaden-Biebrich, Goethestraße, 28.02.2021 bis 03.03.2021,

(jka)Fahrraddiebe entwendeten in der Zeit von Sonntagmittag bis

Mittwochnachmittag ein in der Goethestraße abgestelltes Mountainbike im Wert von

mehreren Hundert Euro. Der Eigentümer stellte sein schwarzes Fahrrad der Marke

Fuji Modell Nevada mit einem Schloss gesichert vor einem Wohnhaus ab. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 3452440 entgegen.

Wohnhaus mit Eiern beworfen- Mehrere Hundert Euro Sachschaden,

Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, 01.03.2021 bis 03.03.2021,

(jka)Durch vermutliche Eierwürfe haben Unbekannte zu Wochenbeginn die Fassade

eines Einfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Allee verschmutzt und einen

Sachschaden von geschätzten 600 Euro verursacht. Die Hauseigentümer mussten am

Mittwochmittag feststellen, dass ihre Hausfassade zahlreiche gelbe Streifen und

Flecken aufwies, die von Eiern stammen könnten. Hinweisgeber und Zeugen melden

sich bitte beim 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 3452540.

Radelndes Kind von Auto erfasst – Kind leicht verletzt, Wiesbaden,

Friedenstraße, 03.03.2021, 12:45 Uhr,

(jka)Am Mittwochmittag wurde in der Friedenstraße ein 8-jähriges Kind beim

Radfahren von einem Auto erfasst und verletzte sich leicht. Der Junge befuhr mit

seinem Kinderfahrrad den Gehweg in Richtung Siegfriedring, als eine 62- jährige

Autofahrerin vom Dankwardweg in die Friedensstraße einbiegen wollte und hierbei

mit ihrem Opel das Fahrrad des 8-Jährigen erfasste. Der 8-Jährige konnte nach

einer Erstversorgung durch einen Rettungsdienst wieder nach Hause. An dem

Fahrrad und dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 600

Euro. Unfallzeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer

0611 / 3452140.

Auffahrunfall – Autofahrer betrunken – drei Verletzte – Hoher Sachschaden,

Wiesbaden, Taunusstraße, 03.03.2021, 19:30 Uhr,

(jka)Am Mittwochabend endete die Fahrt eines betrunkenen Autofahrers in

Wiesbaden mit einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt

wurden. Gegen 19:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW Honda die

Taunusstraße aus Richtung Nerotal kommend. Kurz darauf folgten ein Mercedes und

ein VW Golf. Als der Hondafahrer dann auf einem Abbiegestreifen in Höhe der

Saalgasse anhielt, fuhren die nachfolgenden Autos auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Honda, seine 20-jährige Begleitung, der

50-jährige Mercedesfahrer und der 25-jährige Golffahrer leicht verletzt. An den

erheblich beschädigten Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von rund

12.000 Euro. Kurz zuvor war der Golffahrer vermutlich in einen weiteren Unfall

verwickelt. Im Bereich der Frankfurter Straße soll der Golf beim Abbiegen einen

entgegenkommenden Bentley beschädigt und einen Schaden von ungefähr 3.000 Euro

verursacht haben. Von dieser Unfallstelle flüchtete der Fahrer. Während der

Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 25-Jährige erheblich unter

Alkoholeinfluss stand. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurden gegen den

Fahrer des VW mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Regionale Verkehrsdienst

hat die Ermittlungen zu den beiden Verkehrsunfällen übernommen und bittet

Hinweisgeber und Zeugen sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Rücksichtsloser Raser auf der BAB 3, Zeugen gesucht, Bundesautobahn 3, Bad

Camberg, Idstein, Niedernhausen, Samstag, 27.02.2021, 16:45 Uhr,

(jka)Am Samstagnachmittag fiel auf der A 3 zwischen Bad Camberg und

Niedernhausen der Fahrer eines schwarzen Audi RS7 durch seine rücksichtslose

Fahrweise auf. Unter anderem sollen ein weißer Kastenwagen mit Frankfurter

Kennzeichen, und ein Opel Insignia Kombi mit RÜD-Kennzeichen bedrängt worden

sein. Auf verschiedenen Streckenabschnitten fuhr der Fahrer bei

Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h bis auf wenige Meter auf andere

Fahrzeuge auf. Darüber hinaus wurden gefährliche Fahrstreifenwechsel über die

gesamte Autobahn durchgeführt und andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt.

Einer Polizeistreife gelang es schließlich, dass Fahrzeug anzuhalten. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein und der Sportwagen

sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, Hinweisgebern oder weiteren

Geschädigten, die Angaben zu dem Audifahrer und seiner Fahrweise machen können.

Melden Sie sich bitte beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizeiautobahnstation

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 3454140.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ermittlungen wegen bandenmäßigen Drogenhandel – Drei

Tatverdächtige in U-Haft, Idstein, Lorch, bis 01.03.2021, (pl)Den Ermittlern der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus ist ein Schlag gegen den bandenmäßigen

Drogenhandel gelungen. Im Zuge der Ermittlungen wurden mittlerweile drei

tatverdächtige Männer im Alter von 20, 22 und 39 Jahren in Untersuchungshaft

genommen. Ein weiterer 22-jähriger Tatverdächtiger, der ebenfalls an den

Geschäften beteiligt war, wurde nach dem Abschluss der kriminalpolizeilichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Januar dieses Jahres waren die aus

dem Bereich Idstein und Lorch stammenden Männer ins Visier der gegen Mehrfach-

und Intensivtäter vorgehenden Einheit geraten. Die umfangreichen Ermittlungen

erhärteten den Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit Betäubungsmitteln handeln.

Am Montag, dem 22.02.2021, schlugen die Ermittler dann das erste Mal mit einer

Durchsuchungsaktion bei den drei 20 und 22 Jahre alten Männern zu. Hierbei

wurden in vier Wohnungen im Bereich Idstein und Hünstetten unter anderem

Marihuana und Haschisch, diverse Verpackungsmaterialien, Feinwaagen,

zugriffsbereite Waffen sowie weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden und

sichergestellt. Bei der zweiten Durchsuchungsaktion, eine Woche später, am

Montag dem 01.03.2021, bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen aus Lorch wurden die

Beamten ebenfalls fündig. Sie stellten Kokain, Marihuana sowie Haschisch,

Verpackungsmaterialien, eine zugriffsbereite und durchgeladene

Schreckschusswaffe, mehrere Pfeffersprays und auch noch weitere gefährliche

Gegenstände sicher. Darüber hinaus wurden neben diversen Gegenständen, die auf

eine rechtsmotivierte Gesinnung hindeuten, auch noch mehrere Dutzend Ampullen

und Tabletten rezeptpflichtiger Arzneimittel aufgefunden. Außerdem

beschlagnahmten die Beamten bei den Durchsuchungen aufgefundenes Bargeld,

elektronische Geräte sowie weitere Beweismittel. Insgesamt wurden Drogen im

Straßenverkaufswert von über 10.000 Euro sichergestellt. Mit den gesammelten

Beweisen wurden für die drei mutmaßlichen Haupttäter Haftbefehle durch die

Wiesbadener Staatsanwaltschaft beantragt. Sie wurden dann einem Haftrichter

vorgeführt, der für sie die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen

bezüglich der einzelnen Tatbeiträge und Verantwortlichkeiten der beteiligten

Personen dauern derzeit noch an. Die Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus werden auch zukünftig den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis im

Blick haben und weiter gegen Mehrfach- und Intensivtäter sowie

Wohnungseinbrecher vorgehen.

Von Personengruppe angegriffen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, 26.02.2021, 23.00 Uhr bis 23.30

Uhr,

(pl)Bereits am vergangenen Freitagabend wurden zwei 22 und 21 Jahre alte Männer

in der Theodor-Heuss-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt von mehreren bislang

noch unbekannten Personen angegriffen. Der Angriff, bei welchem Tritte und

Schläge ausgeteilt worden sein sollen, habe sich zwischen 23.00 Uhr und 23.30

Uhr in Höhe der Skateranlage ereignet. Mögliche Zeugen des Vorfalls und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Scheunenbrand,

Taunusstein, Orlen, Landesstraße 3470, 04.03.2021, 00.05 Uhr,

(pl)Beim Brand einer Scheune an einem Feldweg im Bereich der L 3470 bei

Taunusstein-Orlen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden in Höhe von

mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer wurde gegen Mitternacht bemerkt

und von den verständigten Freiwilligen Feuerwehren bekämpft. Bei dem Brand

wurden die Scheune sowie die darin gelagerten Heuballen und ein

landwirtschaftlicher Anhänger zerstört. Die Brandursachenermittler der

Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Hauseingangstür mit Farbe beschmiert, Niedernhausen, Platter Straße,

02.03.2021, 20.00 Uhr bis 03.03.2021, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter braune Farbe gegen die

Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Platter Straße in Niedernhausen

geschüttet. Der durch die verschüttete Farbe entstandene Sachschaden wird auf

rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Hauswand und Mauer mit Graffiti besprüht, Niedernhausen, Herrnackerweg,

27.02.2021, 17.00 Uhr bis 28.02.2021, 06.00 Uhr,

(pl)Im Herrnackerweg in Niedernhausen haben Graffitisprayer in der Nacht zum

Sonntag eine Hauswand und eine Grundstücksmauer mit weißer Farbe besprüht.

Hierdurch verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Abbiegen – Drei Personen verletzt, Idstein, Bundesstraße 275,

Landesstraße 3274 (Wiesbadener Straße), 03.03.2021, 18.20 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochabend kam es auf der B 275 im Bereich der Einmündung zur

Wiesbadener Straße zum Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 19-jährige Autofahrerin war

gegen 18.20 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von Wörsdorf kommend auf der Bundesstraße

in Richtung Idstein unterwegs. Als sie dann nach links in die Wiesbadener Straße

abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Ford Ranger eines entgegenkommenden

45-jährigen Mannes. Die 19-Jährige sowie der 45-Jährige und dessen 37-jähriger

Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei der Verletzten wurden zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden erheblich beschädigten

Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die

Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich

der Unfallstelle gesperrt.