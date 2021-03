Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung der L596 zwischen Peterstal und Wilhelmsfeld im April 2021

Heidelberg / Petersplatz / Wilhelmsfeld – Die Landstraße L596 zwischen Peterstal und Wilhelmsfeld muss im Zeitraum vom 06.04.2021 bis zum 10.04.2021 im Zuge von Verkehrssicherungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt entlang der L535 über Schönau und Neckarsteinach sowie entlang der B3 über Schriesheim.

Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre sind viele Fichten entlang der Straße vom Borkenkäfer befallen worden und in der Folge abgestorben.

Um die Verkehrssicherheit langfristig zu erhalten, entnimmt der zuständige ForstBW Forstbezirk Odenwald die gefährdenden Bäume.

Von den Verkehrsbehinderungen ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Alle Kurse der Linie 34 von Heidelberg kommend enden in Ziegelhausen an der Haltestelle Heidebuckelweg und drehen an der Wendestelle.

Die Busse von Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld Richtung Heidelberg werden ab Wilhelmsfeld nach Schriesheim umgeleitet und enden dort, die Fahrgäste müssen umsteigen und fahren mit der Linie 5 nach Heidelberg. Das Gleiche gilt für Verkehr in die entgegengesetzte Richtung.

Der Zeitpunkt in den Osterferien wurde bewusst gewählt, um den Eingriff in den Verkehr möglichst gering zu halten.