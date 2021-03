Störung bei der BASF in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 03.03.2021 kam es gegen 09:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache, zu einer Störung in einer Produktionsanlage der BASF. Dabei kam es zu einem kleineren Brand und einem Produktaustritt. Durch die Störung, sowie die damit verbundenen Löscharbeiten gelangten ca. 700 l des Produktes (Methyldiethanolamin) in den Rhein.

Bei dem Stoff handelt es sich um einen nur schwach wassergefährdenden Stoff. Es sind daher keine nachhaltigen Schäden für die Umwelt zu erwarten. Messungen seitens der BASF im und um das Gelände herum ergaben keine erhöhten Messwerte.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Ladendieb mit Messer und Elektroschocker erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 42-Jähriger stahl am Dienstag 02.03.2021 aus einem Drogeriemarkt am Rathausplatz Parfüm im Gesamtwert von 252 Euro. Der Dieb wurde von einem Mitarbeiter des Marktes erwischt und zur Rede gestellt. Als der Täter mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf, verlor ihn aber.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung stellten die Polizeibeamten den 42-Jährigen schließlich in der Dessauer Straße fest. In der Jackentasche fand die Polizei noch ein Messer und einen Elektroschocker. Der Dieb stand zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Promillewert von 2,03. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einer Polizeidienststelle kam der 42-Jährige anschließend wieder auf freien Fuß.

Drogen gefunden

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle am 02.03.2021, gegen 23 Uhr, in der Saaarlandstraße nahmen die Polizeibeamten starken Marihuanageruch im Auto wahr. Tatsächlich konnten im Fahrzeug mehr als 90 g Cannabisprodukte aufgefunden werden. Bei einer Personendurchsuchung des 28-jährigen Beifahrers wurden sodann weitere Tütchen mit Haschisch aufgefunden.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-Jährigen konnten abermals etwa 30 g Cannabisprodukte aufgefunden werden. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachtes des unerlaubten Besitzes in nicht geringer Menge von Cannabisprodukten ermittelt.

Zwei Mülleimer beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.03.2021 gegen 01:20 Uhr, wurde ein qualmender Mülleimer in der Heinigstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand dieser bereits in Vollbrand und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Außerdem brannte nur einige Meter entfernt ein weiterer Mülleimer. Beide wurden durch das Feuer zerstört.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die genaue Ursache für die Brände ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Nachbarn beobachten Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Nachdem ein Autofahrer am Dienstag 02.03.2021 gegen 16:30 Uhr, in der Wanderstraße gegen das parkende Auto eines 53-Jährigen fuhr und dieses beschädigte, fuhr er einfach weiter. Das beobachteten zwei Nachbarn. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 30-Jährigen mit blonden Haaren gehandelt haben. Er habe einen roten SUV gefahren und habe eine Beifahrerin gehabt.

Am Auto des 53-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeiwache Oggersheim sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Zeugen können sich unter Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen vom 19.02.2021 bis 02.03.2021 in einen Kellerraum eines Anwesens in der Stefan-Zweig-Straße ein. Aus dem Keller wurde Werkzeug im Gesamtwert von 400 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Hörstudio

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten vom 26.02.2021 bis 02.03.2021 in ein Hörstudio in der Rheinallee einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte an der Eingangstür. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.