Jedes Jahr aufs Neue

Germersheim (ots) – Seit Montag 01.03.2021 gilt ein neues Versicherungsjahr für Kleinkrafträder. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass auch E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr versichert sein müssen. Dies hatte offenbar ein 20-jähriger E-Scooter Fahrer aus Ludwigshafen vergessen.

Er konnte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Germersheim keine gültige Versicherung vorweisen, sein angebrachtes Versicherungskennzeichen war abgelaufen. Denn ab dem 1. März ist die Farbe der neuen Kennzeichen blau statt schwarz. Wer dann noch mit dem alten Kennzeichen fährt, hat keinen Versicherungsschutz mehr und macht sich strafbar.

Falscher Microsoftmitarbeiter

Lingenfeld (ots) – Diese Betrugsmasche gibt es bereits seit mehreren Jahren. Dabei geben sich die Täter als Mitarbeiter von Microsoft aus und behaupten, dass der Computer oder Laptop ihres vermeintlichen Opfers von Viren befallen sei. Um die Probleme zu lösen, versuchen die Betrüger über Programme einen Fernzugriff auf den Computer zu bekommen.

So erging es am Montag einem 79-jährigem Mann aus Lingenfeld. Durch geschickte Gesprächsführung bekamen die Betrüger Zugriff auf den Computer und buchten mehrere hundert Euro vom Konto ihres Opfers ab.

Geschwindigkeitskontrollen mit Folgen

Germersheim/Bellheim (ots) – Am Montag 01.03.2021 wurden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zunächst wurde zwischen 17-18 Uhr der Verkehr in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Insgesamt 8 Autofahrer waren dort zu schnell unterwegs. Zudem hatte einer davon bei der Kontrolle das Handy am Ohr. 10 Autofahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Im Anschluss nahmen die Beamten den Verkehr der Josef-Probst-Straße in Germersheim ins Visier. Bei erlaubten 50 km/h wurde der schnellste Autofahrer mit 83 km/h gemessen. Er muss nun seinen Führerschein für einen Monat abgeben.

Für einen weiteren Geschwindigkeitssünder kam es allerdings noch schlimmer. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er kürzlich Kokain konsumiert hatte und unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er noch vor Ort eine sogenannte Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen.