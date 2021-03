Versuchter Einbruch in Handyshop

Limburgerhof (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 03.03.2021 gegen 02:30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter offenbar versucht in einen Handyladen in der Speyerer Straße einzubrechen. Anwohner aus der Nachbarschaft berichteten von Knallgeräuschen zu dieser Zeit. Vor dem Geschäft fanden die Polizisten einen Gullydeckel. Außerdem waren an der Fensterscheibe Kratzer und Rostanhaftungen zu erkennen.

Der oder die Täter haben vermutlich versucht, die Scheibe mit dem Gullydeckel einzuwerfen, sind aber gescheitert. Ob es sich bei dem Gullydeckel um den handelt, der am vergangenen Wochenende im Odenwaldring entwendet wurde, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei aufeinanderfolgende Unfälle

Waldsee (ots) – Am Dienstagmorgen 01.03.2021 gegen 09:25 Uhr hat ein 89-jähriger Mann zwei Unfälle in der Jahnstraße verursacht. Beim Vorbeifahren an einem größeren, geparkten Transporter geriet der 89-jährige mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein, verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Gartenmauer. Anstatt stehen zu bleiben, beschleunigte der Mann jedoch und kollidierte mit einem anderen geparkten Transporter.

Dadurch löste sein Fahrerairbag aus und er zog sich eine Platzwunde am Kopf und eine leichte Verletzung an der Hand zu. Der Rettungsdienst brachte ihn später in ein Krankenhaus. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. An den Fahrzeugen und der Gartenmauer entstand Sachschaden.