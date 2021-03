Kreis Bergstraße

Rennrad im Wert von über 9000 Euro gestohlen (Siehe Foto)

Viernheim (ots) – Ein 36-jähriger Mann aus Mannheim hatte sein grünes Rennrad der Marke Scott Addict im Wert von über 9.000 Euro in der Zeit zwischen Sonntagabend 28.02.2021 und Montagvormittag 01.03.2021 mit einem hochwertigen Kettenschloss an einen Laternenpfahl in der Heidelberger Straße angeschlossen.

Kriminelle lösten das Fahrrad auf bislang nicht bekannte Art und Weise von dem Pfahl und entwendeten es.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim bearbeiten den Fahrraddiebstahl und bitten um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des teuren Rennrads, unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Von A 67 abgekommen und überschlagen – Autofahrer schwerverletzt

Lorsch (ots) – Ein Autofahrer kam am Dienstagmorgen 03.03.2021 gegen 8.30 Uhr auf der A 67 zwischen der Rastanlage Lorsch und dem Viernheimer Dreieck, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Wagenlenker wurde bei dem Unfall schwerverletzt.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar am Unfallort, kam aber nicht zum Einsatz.

Zu den Personalien des verletzten Autofahrers können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die A 67 musste zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim für die Unfallaufnahme bis gegen 11.00 Uhr vollgesperrt werden.

Darmstadt

Seniorin dreist bestohlen – Nach Wechselgeld gefragt und in Geldbörse gegriffen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Eine 80-jährige Frau aus Pfungstadt ist am Dienstag 02.03.2021 von einem noch unbekannten Mann in der Schwanenstraße bestohlen worden. Mit der Bitte, ihm ein 2 Euro Geldstück zu wechseln, hatte der Täter die ältere Dame gegen 11 Uhr auf der Straße angesprochen. Die Pfungstädterin zeigte sich sofort hilfsbereit und öffnete ihre Geldbörse. In diesem Moment griff der Kriminelle plötzlich in ihren Geldbeutel, entwendete 250 Euro Scheingeld und entfernte sich.

Täterbeschreibung:

Er wurde als etwa 40-50 Jahre alt beschrieben und auf eine Körpergröße zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als “athletisch” wahrgenommen. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einer blauen Jacke bekleidet und machte einen insgesamt “gepflegten” Eindruck.

Die Darmstädter Kripo (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Steckerleiste löst Brand aus

Darmstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 03.03.2021 um 04:00 Uhr löste eine Steckerleiste einen größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz aus. In einem Wohnhaus in der Brandisstraße in Darmstadt entflammte sich eine Steckerleiste in einem Büroraum eines Mehrfamilienhauses. Der Brand wurde wahrscheinlich durch eine elektronische Überlastung ausgelöst.

Alle 12 Bewohner des Hauses verließen das Anwesen. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Den Bewohnern der betroffenen Wohnung, in der sich der entflammte Büroraum befindet, wurde geraten die Wohnung in dieser Nacht nicht mehr zu betreten. Es entstand ein Gebäudeschaden im vierstelligen Bereich.

Zwei geparkte Autos Fensterscheiben eingeschlagen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 02.03.-03.03.2021 gerieten zwei in der Büdinger Straße geparkte Fahrzeuge in das Visier von Kriminellen. Bei beiden Autos, einem roten Ford sowie einem schwarzen Mitsubishi, schlugen die Täter die Beifahrerfenster ein und verschafften sich auf diesem Wege Zugang zu den Innenräumen.

Der dabei verursachte Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro dürfte dem Wert der gemachten Beute, wobei es sich um Lederhandschuhe und ein Taschenmesser handelte, gegenüberstehen. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Diebe entwenden Werkzeuge von Baustelle – Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße haben Diebe ihr Unwesen in der Nacht zum Mittwoch 02.03.-03.03.2021 getrieben. Über die Eingangstür hatten sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafft und dort weitere Türen zu Lagerräumen aufgebrochen. Aus den Räumen entwendeten die Kriminellen unter anderem Kabeltrommeln und Werkzeuge.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt-Bessungen (ots) – Am Montag 01.03.2021 um kurz vor 14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer 60-jährigen Darmstädterin und einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Bessunger Straße in Darmstadt. Die Dame, welche mit ihrem Fahrrad in Richtung Jahnstraße unterwegs war, ist durch einen hellen Kleinwagen bedrängt worden. Die Dame verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam im Bereich der Straßenbahnschienen auf Höhe der Haltestelle Orangerie zu Fall.

Hierbei verletzte sie sich schwer am Bein und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw entfernte sich anschließend in nördliche Richtung von der Unfallstelle. Die Straßenbahnschienen mussten für die Zeit der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung einseitig gesperrt werden.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt, Tel. 06151 969-3710, entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf – Pkw streift beim Überholvorgang einen anderen Pkw und flüchtet anschließend

Pfungstadt (ots) – Am Montag 01.03.2021 gegen 11:50 Uhr kam es in Pfungstadt in der Mainstraße auf Höhe eines dortigen Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW Touring beabsichtigte den vor ihm fahrenden Fiat Panda zu überholen. Als dieser beim Überholen neben ihm war, brach der BMW-Fahrer den Überholvorgang ab und scherte hinter ihm wieder ein. Dabei streifte er den hinteren linken Radkasten des Fiat.

Anschließend entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Fiat wird auf mindestens 500 EUR geschätzt. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 30 Jahre alt und Bartträger mit kurzen schwarzen Haaren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157-95090 entgegen.

Groß-Gerau

Rauschgiftfahnder beschlagnahmen 1,6 Kilo Marihuana und Haschisch

Kreis Groß-Gerau/Frankfurt (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen 5 Männer im Alter zwischen 39 und 47 Jahren, wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln, durchsuchten Rauschgiftfahnder des Rüsselsheimer Kriminalkommissariats K 34, unterstützt von zahlreichen Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Dienstag (02.03.) mehrere Räumlichkeiten in Rüsselsheim, Trebur, Groß-Gerau, Büttelborn und Frankfurt. Hierzu lagen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, richterlich erlassene Durchsuchungsbeschlüsse vor.

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei bei den Durchsuchungen rund 1,6 Kilogramm Marihuana, circa 300 Gramm Haschisch sowie Ecstasy-Pillen, LSD Trips und Utensilien, die auf den Handel mit Drogen hinwiesen. Sichergestellt wurden außerdem auch zwei Messer, vier Schreckschusspistolen, Pfeffersprays und ein Teleskopschlagstock. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Geparkten PKW angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Gesucht wird ein unfallflüchtiger Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug in der Kelsterbacher Bahnstraße gegen einen in Höhe der Brücke Frankfurter Straße geparkten PKW fuhr und erheblichen Schaden anrichtete. Unfallzeit war zwischen Montag 01.03.2021 und Dienststag 02.03.2021, 13:30 Uhr. Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980

Südhessen

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn

Südhessen (ots) – Am Dienstag 02.03.2021 haben Zivilkräfte umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer Zivilfahnder aus Rheinland-Pfalz wurden insgesamt 32 Fahrzeuge gestoppt und 67 Personen überprüft.

Ein 25-Jähriger, unter anderem wegen schweren Diebstahls polizeibekannter Autofahrer, den die Ordnungshüter auf der A 5 bei Weiterstadt stoppten, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten. Er hatte falsche Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht. Die Beamten stellten die Nummernschilder sicher.

Zudem nahmen die Fahnder auf der A 67 bei Einhausen auch zwei 30 und 48 Jahre alte Männer genauer unter die Lupe, die in der Vergangenheit damit aufgefallen waren, Wucherpreise für Hofreinigungen zu verlangen. Im Laderaum ihres Transporters befanden sich unter anderem ein Hochdruckreiniger und Gartenschläuche sowie ein Magnetschild mit der Aufschrift “Hofreinigung, Reinigungen aller Art”. Weil aber zunächst keine Bezüge zu aktuellen Straftaten hergestellt werden konnten, durfte das Duo zunächst weiterfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Darüber hinaus leiteten die Polizisten in sieben Fällen Strafanzeigen ein. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen wegen unversicherter Fahrzeuge und zudem Urkundenfälschung, weil ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Osteuropa, den die Zivilfahnder auf der A 5 bei Mörfelden stoppten, sich bei der Kontrolle mit einem gefälschten Führerschein auswies.

