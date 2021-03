Marburg: Gepöbelt und gedroht – Polizei sucht Betroffene

(ots) – Die Polizei sucht Betroffene die in der Nacht zum Samstag 27.02.2021 bei den Kinos in der Biegenstraße oder in unmittelbarer Nähe durch einen augenscheinlich berauschten ausländischen jungen Mann angepöbelt, beleidigt, bedroht oder gar angegriffen wurden. Der 22-Jährige Aggressor sprach nach jetzigem Stand der Ermittlungen wohl über einen längeren Zeitraum lautstark Passanten an und führte mit geballten Fäusten Drohgebärden aus.

Er geriet dabei an welche, die sich sein Verhalten verbal verbaten, woraufhin er lautstark Beleidigungen äußernd und mit erhobenen Fäusten “luftboxend” weiterging. Der Mann hielt sich nach bisherigem Wissen vermutlich zwischen dem Erlenring, dem Elisabeth-Blochmann-Platz und der Biegenstraße/Pilgrimstein auf.

Wer also hatte in der Nacht zum Samstag, gegen Mitternacht, eine Begegnung mit diesem Mann? Etwaige Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Gegen 00.20 Uhr war der 22-Jährige noch in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt, die in einem Handgemenge mit Schlägen und Tritten endete. Er erlitt dabei Verletzungen, die man im Krankenhaus versorgte.

Die Polizei fahndete nach den Beteiligten der Auseinandersetzung und stellte drei Verdächtige in der Lingelgasse, von denen einer sofort nach Erkennen der Polizei flüchtete. Diese Flucht endete im Erlenring durch den zuvor angedrohten Einsatz des Polizeidiensthundes. Durch den Hundeeinsatz stürzte der Flüchtende und zog sich dabei Schürfwunden an den Händen zu. Er gab selbst an, keine Schmerzen zu haben und verzichtete ausdrücklich auf eine ärztliche Versorgung.

Neustadt: Ladendiebstahl im Rewe-Markt

(ots) – Die Polizei sucht Zeugen die am Montag 01.03.2021 gegen 11.45 Uhr im Rewe-Markt im Gewerbegebiet Neustadt einkauften. Wem ist dort zu dieser Zeit ein ca. 1,80 Meter großer, eher schlanker Mann mit Vollbart und Glatze aufgefallen. Der Mann trug zur Bluejeans eine schwarze Lederjacke und schwarze Schuhe.

Er steht unter dem Verdacht in der Kosmetikabteilung Produkte nicht in den Einkaufswagen, sondern in seine Kleidung und wohl auch in eine Geschäftseigene Papiertüte gesteckt zu haben. An der Kasse hatte er nur ein Packung Zigarettenpapier in seinem Einkaufskorb. Dem Mann gelang letztlich die Flucht.

In der zurückgelassenen Papiertüte befanden sich fast 100 Mascara Stifte und ein halbes Dutzend Rasierer. Die Überprüfung der Kosmetikabteilung ergab weitere fehlende Bestände. Die Auflistung war allerdings bislang nicht möglich. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort im Rathaus in Neustadt, Tel. 06602 8936.

Ostkreis – Unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Nacht zum Mittwoch 03.03.2021 fuhren zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss. Um 22.25 Uhr stoppte die Polizei in der Willingshäuser Straße in Neustadt ein Auto. Der 24 Jahre alte Fahrer dachte, er könne den angebotenen Drogentest manipulieren, bemerkte allerdings nicht, dass er den Versuch unter den wachen Augen der Polizei unternahm. Das Ganze endete für ihn mit einer Untersagung der Weiterfahrt nach der erfolgten Blutprobe. Die späteren Folgen bestimmt das Gericht.

Um 01.30 Uhr kontrollierte die Polizei erneut in Neustadt, diesmal in der Hindenburgstraße ein Auto. Am Steuer saß eine 20 Jahre junge Frau, die keinen Führerschein hat und deren Drogentest positiv auf THC reagierte.

Auch für sie gab es nach der Blutprobe keine Weiterfahrt.

