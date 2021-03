Dillenburg/A45: Pkw prallt gegen Vorwarner – Polizei sucht weiteren Unfallbeteiligten –

(ots) – Zwei Verletzte und einen Blechschaden von rund 75.000 Euro hat ein Verkehrsunfall von heute Morgen (03.03.2021) auf der A45 bei Dillenburg zur Folge. Möglicherweise war ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt – die Polizei sucht nach Zeugen.

In Fahrtrichtung Dortmund, im Streckenabschnitt zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach, betrieb die Autobahnmeisterei gegen 09.10 Uhr eine Tagesbaustelle. Hierzu war der linke von drei Fahrstreifen gesperrt. Zur Ankündigung der Baustelle stand auf dem linken Fahrstreifen ein sogenannter Vorwegweiser, der an einem Lkw angehangen war. Der Fahrer eines dreier BMW prallte aus bisher nicht bekannten Gründen gegen den Vorwegweiser, fuhr rechts daran vorbei und touchierte den Lkw. Letztlich stieß der BMW gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen.

Der 79-jährige Fahrer aus Herborn trug Prellungen davon, seine 53-jährige Mitfahrerin blieb offensichtlich unverletzt. Der 32-jährige Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der im Lkw saß, klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Für beide Verletzte ging es zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 75.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Verkehr lief auf der rechten Fahrspur sowie über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

An der Front des BMW entdeckten Polizisten einen frischen Unfallschaden, der nicht mit dem Unfallgeschehen in Verbindung gebracht werden kann. Sie schließen nicht aus, dass ein weiteres Fahrzeug vorher in den Unfall verwickelt war, der Fahrer dies nicht mitbekam und weiterfuhr, möglicherweise handelte es sich um einen Lkw.

Aus diesem Grund suchen die Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Zeugen des Unfalls: Wer hat den Zusammenstoß des schwarzen BMW mit dem Vorwarner beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang unmittelbar vor dem Zusammenstoß ein weiteres Fahrmanöver aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar: Polizei sucht Fahrradbesitzer –

(ots) – Die Wetzlarer Polizei stellte Mitte Februar ein Fahrrad sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es gestohlen wurde, konnten es aber bisher keiner Tat zuordnen. Am 18.02.2021 führte ein Hinweis die Ordnungshüter nach Garbenheim. In einem Kleinbus entdeckten die Polizisten unter anderem zwei Fahrräder.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eines der Bikes 2019 als gestohlen gemeldet worden war. Das zweite Fahrrad konnte bisher keinem Besitzer zugeordnet werden.

Das Mountainbike ist schwarz. Der Markenname “Müssing” ist in blauer Schrift gehalten. Das Bike ist mit einer 27-Zoll-Bereifung und einer 24-Gang Kettenschaltung ausgestattet. Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg-Manderbach: Lack zerkratzt –

Eine böse Überraschung erwartete die Besitzerin eines schwarzen Polos, als sie am Dienstag (02.03.2021) zu ihrem Wagen kam: Ein Unbekannter hatte an dem in der Löhrenstraße geparkten VW rundherum und im Dach Kratzer zurückgelassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.000 Euro.

Wann genau der Täter die Kratzer in die Bleche einbrachte, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter

Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Driedorf: Parkplatzrempler beim Edeka –

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Freitagmorgen (26.02.2021) an einem grünen Citroen zurück. Der Wagen stand zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Stadionstraße auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte auf der Fahrerseite gegen den vorderen Kotflügel. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Bischoffen-Aartalsee: Nach Aufprall abgehauen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aartalseeparkplatz in Höhe des Spielplatzes und des Restaurants, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Sonntagnachmittag (28.02.2021), gegen 14.00 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen Kia “Ceed” dort ab und ging spazieren. Gegen 15.30 Uhr kehrte er zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite seines Kias.

Ein anderer Autofahrer war beim Rangieren offensichtlich gegen die vordere und hintere Tür des Kias gestoßen und hatte Schäden in Höhe von rund 500 Euro zurückgelassen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Graffito gesprüht –

Mit weißer Sprühfarbe brachten Unbekannte das Wort “Fuck” auf die Wand eines Firmengebäudes in der Ernst-Leitz-Straße auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihr Graffito in der Nacht von Samstag (27.02.2021) auf Sonntag (28.02.2021) sprühten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

