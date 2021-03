Kleintransporter rast in Sattelzug mit Gasflaschen – 1 Toter

Wiesbaden (ots) – (SMa) Am Mittwochvormitttag des 03. März 2021 um 10:25 Uhr

ereignete sich auf der A 3 Richtung Köln bei Brechen (zwischen Bad Camberg und

Limburg) ein Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 43-Jähriger aus Kelkheim

(Taunus) übersah mit seinem Kleintransporter an einem Stauende den Sattelzug

eines 60-Jährigen aus Kempen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der

43-Jährige ungebremst auf den Auflieger des 60-Jährigen auf. Durch die Wucht des

Aufpralls schob sich der Kleintransporter unter den Auflieger. Dort verstarb der

43-jährige in seinem Führerhaus. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Sein Sattelzug

hatte Sauerstoffgasflaschen geladen, die glückerweise unbeschädigt blieben. Das

Teilstück der A 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd war

für anderthalb Stunden voll gesperrt. Danach ging es an der Unfallstelle auf dem

linken Fahrstreifen vorbei. Der Verkehr staute sich etwa 8 km zurück. Es

entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro. Die Bergungsarbeiten waren

zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Falsche Polizistin am Telefon ging leer aus, Mainz-Kastel,

Johannes-Goßner-Straße, 02.03.2021, 12:45 Uhr

(jka)Am Dienstagmittag wurde eine 81-Jährige aus Mainz-Kastel von einer

Telefonbetrügerin angerufen, die sich als Polizeibeamtin ausgab und die Dame

nach Bargeld und Wertgegenständen ausfragte. Wieder einmal wurde die Geschichte

von einem Familienangehörigen erzählt, der in einen Verkehrsunfall verwickelt

wurde und nur bei Zahlung von Bargeld oder Wertgegenständen freigelassen werden

sollte. Die Seniorin durchschaute den Schwindel, sodass die Trickbetrüger leer

ausgingen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Hinweisgeber oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer

0611/345-0 zu melden.

Microsoft-Betrüger erbeuten mehrere Hundert Euro, Wiesbaden-Auringen,

Tannenring, 02.03.2021, 13:00 Uhr,

(jka)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter des

technischen Supportcenters von Microsoft berichtet, den Computer vom Zugriff

eines Hackers befreien zu müssen. So war es auch am Montagmittag im Falle eines

56-jährigen Mannes aus Wiesbaden. Tatsächlich wollte der Anrufer jedoch nicht

helfen, sondern an das Geld des Geschädigten gelangen. Über einen TeamViewer

verschaffte sich der Betrüger im Verlauf der Tat Zugriff zum Computer des

56-Jährigen und brachte ihn durch geschicktes Vorgehen außerdem dazu, ihm

mehrere Zugangsdaten und Passwörter mitzuteilen. Nachdem sich der Trickbetrüger

wieder abgemeldet hatte, stellte der Geschädigte fest, dass der Täter insgesamt

mehrere Abbuchungen von seinem Konto vorgenommen hatte. Der Schaden beträgt über

600 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber, sowie weitere Geschädigte melden sich bittet unter der Rufnummer

0611 / 345-0.

Trickbetrüger an der Wohnungstür, Falsche Telekommitarbeiter, Wiesbaden,

Lilienweg, 02.03.2021, 09:10 Uhr,

(jka)Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor,

angebliche Servicemitarbeiter, Heizungsmonteure oder ähnliche Handwerker in die

Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch

bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, oder

wie im aktuellen Fall der Austausch von Teilen einer Telefonanlage, sollten Sie

zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder dem Telefonanbieter

nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist

keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets

Verständnis haben. Darüber hinaus sollten Sie keine Fremden in ihre Wohnung

lassen – egal unter welchem Vorwand. An der Wohnungstür einer 86-Jährigen

klingelten gestern Morgen zwei Männer und gaben an, im Auftrag der Telekom Teile

der Telefonanlage austauschen zu müssen. Da es der Seniorin unmöglich war, beide

Personen zu beaufsichtigen, gelang es den Trickbetrügern Bargeld und Schmuck im

Wert von mehreren Tausend Euro zu erbeuten. Einer der Betrüger war ungefähr 180

cm bis 190 cm groß, schlank, etwa 40 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Der

andere war etwa 170 cm groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatte eine

untersetzte Figur. Wer kann Hinweise geben, wurde eventuell auch besucht oder

geschädigt? Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer

0611 / 345-0 entgegen.

Trickdiebstahl durch Ablenkung, im Aufzug mehrere Hundert Euro erbeutet,

Wiesbaden, Helen-Keller-Straße, 01.03.2012, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr,

(jka)Am Montagabend stiegen zwei jugendliche Trickdiebe gemeinsam mit einer

87-Jährigen in den Fahrstuhl eines Mehrfamilienwohnhauses und entwendeten ein

Portemonnaie samt Inhalt. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr bestieg

die Seniorin mit ihrem mitgeführten Trolley den Fahrstuhl. Auf dem Trolley

bewahrte sie ihre Tasche mit ihren Wertsachen auf. Die zwei Diebe verwickelten

die Dame in ein Gespräch, stahlen ihre Geldbörse und verursachten einen Schaden

von mehreren Hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich unter der

Rufnummer 0611 / 345-2140 beim 1. Polizeirevier Wiesbaden.

In Wohnung eingebrochen – Sachschaden verursacht, Wiesbaden-Bierstadt,

Wallauer-Straße, Feststellungszeitpunkt: 02.03.2021 14:00 Uhr,

(jka)Einbrecher verschafften sich in der Zeit vom 01.03.2021 bis zum 02.03.2021

gewaltsam Zutritt zu einer Hochparterrewohnung. In der Wallauer Straße brachen

die Unbekannte in die betroffene Wohnung in dem Mehrfamilienwohnhaus ein. In den

Wohnräumen suchten sie anschließend nach Brauchbarem und flüchteten schließlich

mit ihrer Beute. Neben diversen Gegenständen verursachten die Täter durch den

Einbruch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen dieses

Vorfalls oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345-0.

Autoknacker treiben ihr Unwesen – Zeugen gesucht, Wiesbaden-Freudenberg,

01.03.2021 und 02.03.2021,

(jka)Am Montag und Dienstag waren Pkw-Aufbrecher unterwegs und haben bei

insgesamt fünf registrierten Fahrzeugaufbrüchen einen erheblichen Schaden

verursacht. Die Täter hatten es auf alles Wertvolle in den Fahrzeugen abgesehen,

was von ihren Besitzern achtlos und offen im Fahrzeug liegen gelassen wurde. Den

Tätern fiel dabei Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in die Hände – alles

in allem reiche Beute. Schwerpunkt des Beutezugs der Diebe waren der Asternweg,

Fliederweg, Veilchenweg und die Freudenbergstraße. Die aktuellen Fälle belegen

erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen sichtbar im Wagen

liegen zu lassen. Ein Pkw ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden

geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen

oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der

gestohlenen Sachen. Wie Einbrüche verhindert werden können ist auch im Internet

unter www.polizei-beratung.de dargestellt. Sind Ihnen in dieser Zeit verdächtige

Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen aufgefallen? Die Polizei bittet,

Hinweisgeber, Zeugen, sowie weitere Geschädigte sich beim 5. Polizeirevier

Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 3452540 zu melden.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – eine Person leicht verletzt – hoher

Sachschaden, Wiesbaden, New-York-Straße / Frankfurter Straße, 02.03.2021, 09:05

Uhr,

(jka)Am Dienstagmorgen kollidierten im Kreuzungsbereich New-York-Straße /

Frankfurter Straße zwei Autos miteinander, wodurch ein 35-Jähriger leicht

verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein

65-Jähriger überquerte den Kreuzungsbereich New-York-Straße / Frankfurter Straße

in Fahrtrichtung Stadtmitte Wiesbaden. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der

Smart des 65-Jährigen mit dem Audi des 35-Jährigen, der die Frankfurter Straße

aus Richtung Berliner Straße kommend befuhr zusammen. Der Audi Fahrer wurde

zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch zeitnah wieder

nach Hause. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von ungefähr

18.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unfallzeugen melden

sich bitte beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 3452440.

Zweiradkontrollen in Mainz-Kastel – Ergebnis: Zehn Strafanzeigen,

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, 02.03.2021, 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr,

(jka)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden führte am

Dienstag in den Mittagsstunden im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke/ Bundesstraße

40 Zweiradkontrollen im Rahmen eines Bike-Konzeptes durch. Es wurden insgesamt

42 Zweiräder, vier E-Bikes und 47 Personen kontrolliert. Hauptaugenmerk der

Kontrollkräfte war die Zweiradfahrzeugtechnik und die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften. Insgesamt wurden zehn Strafverfahren, unter anderem wegen des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel,

sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und

Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Rheingau-Taunus

Garage und Zebrastreifen mit Farbe besprüht,

Geisenheim, Falterstraße, 01.03.2021, 17.00 Uhr bis 02.03.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben Graffitisprayer in der

Falterstraße in Geisenheim ihr Unwesen getrieben. Die Täter besprühten eine

Garagenwand sowie einen dortigen Zebrastreifen mit schwarzer Sprühfarbe und

verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Falscher Polizist am Telefon – Seniorin lässt sich nicht täuschen, Heidenrod,

Laufenselden, 02.03.2021, 13.35 Uhr,

(pl)Eine 77-jährige Frau aus Laufenselden wurde am Dienstagnachmittag von einem

falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufene ließ sich jedoch nicht aufs

Glatteis führen und informierte stattdessen die echte Polizei. Richtige

Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie

unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel

beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der

Notrufnummer 110.

Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Eltville, Wallufer Straße,

02.03.2021, 15.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Wallufer Straße in Eltville zu einem

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Motorrollerfahrer. Ein 65-jähriger

Autofahrer wollte gegen 15.35 Uhr mit seinem VW Tiguan von der Ausfahrt eines

Autohauses auf die Wallufer Straße in Richtung Walluf einbiegen. Hierbei stieß

er mit dem 70-jährigen Motorrollerfahrer zusammen, welcher mit seiner Vespa auf

der Wallufer Straße in Richtung Eltville unterwegs war. Der schwerverletzte

Motorrollerfahrer und auch der leichtverletzte Autofahrer wurden zur Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht.