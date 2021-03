Frau zu Boden geschubst und Geldbörse geraubt – Festnahme

Kassel-Wesertor (ots) – Das Opfer eines Straßenraubes wurde am Dienstagabend 02.03.2021 eine 47-Jährige in der Kasseler Artilleriestraße. Ein Mann hatte sie zu Boden geschubst und ihr das Portemonnaie geraubt. Anschließend folgte die Frau aus Kassel dem flüchtenden Täter und alarmierte die Polizei. Ein Verdächtiger wurde kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe bei der Fahndung von einer Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen. Gegen den 49-jährigen Mann wird nun wegen Raubes ermittelt.

Das Opfer war gegen 22:15 Uhr zu Fuß in der Artilleriestraße unterwegs gewesen, als der Täter sie zunächst überholt hatte. Plötzlich dreht sich der Mann zu ihr um und forderte die Herausgabe ihres Portemonnaies. Die 47-Jährige versuchte wegzulaufen, woraufhin der Räuber sie zu Boden schubste und ihr die Geldbörse abnahm.

Im Anschluss rannte der Täter in die Straße “Weißer Hof” und weiter in die Kastenalsgasse, während das leicht verletzte Opfer sich aufrappelte, ihm folgte und gleichzeitig laut um Hilfe schrie. Nachdem der Täter der 47-Jährigen Schläge angedroht hatte, brach sie die weitere Verfolgung des Mannes ab.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckte die Streife wenige Minuten nach dem Anruf des Opfers auf einer Baustelle im Hanseatenweg den Verdächtigen, auf den die Beschreibung der 47-Jährigen zutraf. Die Polizisten nahmen den 49-jährigen Mann aus Kassel fest und brachten ihn auf das Revier.

Das Portemonnaie des Opfers konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo weitere Hinweise zur Tat, zum Täter oder den Verbleib der dunkelroten Geldbörse geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Bewohnerin vertreibt Einbrecher – Zeugen am Jungfernkopf gesucht

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstagnachmittag 02.03.2021 in eine Doppelhaushälfte im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf einzubrechen. Als eine anwesende Bewohnerin verdächtige Geräusche hörte und nach dem Rechten sah, vertrieb sie den Einbrecher indem sie ihn durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat in der Straße “Zur Atzelwiese” gegen 17:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der unbekannte Einbrecher zunächst versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies misslang, machte sich der Täter an der Haustür zu schaffen. Als die Bewohnerin durch lautes Rufen auf ihre Anwesenheit aufmerksam machte, ergriff der Einbrecher schnell die Flucht in Richtung “Zum Hirtenkamp”.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 40 Jahre alt, 1,90 bis 1,95 Meter groß, schlank, schwarz-grauer Bart, trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Bauchtasche, dunkel gekleidet.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannte stehlen VW T 4 Multivan in Kirchditmold

Kassel-Kirchditmold (ots) – Unbekannte haben am Dienstagvormittag 02.03.2021 einen schwarzen VW T 4 Multivan im Eckenstückerweg in Kassel gestohlen. Von dem 20 Jahre alten Fahrzeug im Wert von ca. 10.000 Euro und mit den amtlichen Kennzeichen KS-KW 111 fehlt trotz umgehend eingeleiteter Fahndung jede Spur.

Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 7:30 und 11:00 Uhr eingrenzen. Wie genau die Autodiebe vorgingen, ist momentan nicht bekannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des schwarzen T 4 geben können.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen