8-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schotten (ots)

Am Mittwoch (03.03.2021) um 17:50 Uhr kam es in Schotten in der Vogelsbergstraße zu einem folgenschweren Unfall. Ein 8-Jähriger Junge fuhr mit seinem Rad aus einer Hofeinfahrt auf die Vogelsbergstraße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 44-jährige Frau aus Schotten befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Renault Twingo die Vogelsbergstraße und erfasst das Kind. Der 8-Jährige wurde erfasst und kam zu Fall. Laut Zeugenaussagen soll die Fahrerin des Renault nur mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Dies und der Umstand dass der Junge einen Helm trug haben wohl schwerere Verletzungen verhindert. Gleichwohl waren Notarzt und Rettungsfahrzeug im Einsatz. Der Junge wird nach bisherigem Kenntnisstand zur weiteren Beobachtung in das Uniklinikum nach Gießen zur weiteren Überwachung verbracht.

Unfall mit Personenschaden

Fulda – Bei einem Unfall am Dienstag, (02.03.) erlitt eine 22-jährige Seat-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 19.25 Uhr in Fulda die König-Konrad-Straße in Richtung Wiener Straße. In Höhe der Hausnummer 49 verlangsamte er die Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links in die Geisaer Straße abzubiegen. Die nachfolgende Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sie sich leicht Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda – Ein schwarzer Mercedes wurde an der linken hinteren Seite von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mercedes war am Dienstag, (02.03.) in der Zeit von 09.45 Uhr bis 15.10 Uhr in Fulda, Rangstraße 39, auf dem dortigen Großparkplatz ordnungsgemäß in einer Parkbox in Höhe eines Geschäfts für Tierbedarf, zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem Lkw unterwegs war, befuhr den Großparkplatz und bog vermutlich nach rechts ab. Hierbei schwenkte sein Heck aus und beschädigte den Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Scheibe von Fahrplanvitrine zerstört (FOTO)

Wildeck Hönebach (Landkreis Hersfeld Rotenburg/Hessen) (ots) – Bislang

unbekannte Täter haben am Bahnhof Hönebach die Scheibe einer Fahrplanvitrine

zerstört. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Dienstag (2.3.), gegen 8:40

Uhr, durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen

machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter

www.bundespolizei.de zu melden.

Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Rotenburg a. d. Fulda – Am Dienstag (02.03.), gegen 18:05 Uhr, wurde ein 30-Jähriger Pkw-Fahrer in der Kasseler Straße durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wegen der Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation verbracht.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Fahrzeug beschädigt Mauer und Speisekartenaushang

Homberg- Am Dienstag (02.03.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Homberg die „Frankfurter Straße“ aus Richtung Innenstadt kommend. In einer scharfen Linkskurve kam der unbekannte Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Speisekartenaushang und eine Mauer. An dem Metallständer des Speisekartenaushangs und der Mauer entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Hieraus ergibt sich, dass es sich dabei um einen Seat gehandelt haben könnte. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auffahrunfall in der Alicestraße

Alsfeld- Am Mittwoch (24.02.21), gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem schwarzen VW Golf in Alsfeld die „Alicestraße“ kommend in Richtung „Marburger Straße“. Als der Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies eine hinter ihm fahrende 51 Jahre alte Alsfelderin zu spät und fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen stand dabei ein Sachschaden von circa 8.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden beim Überholvorgang

Haunetal – Am Dienstag, (02.03.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 69-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem Daimler Chrysler und ein 49-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Ford Mondeo die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. Zwischen Neukirchen und Rhina überholte der Mann aus Ludwigsau den Daimler Chrysler des Mannes aus Hauneck. Anschließend setzte sich der 49-jährige Mann mit seinem Mondeo vor den Daimler und bremste diesen bis nahezu zum Stillstand aus. Nun wollte der 69-jährige Daimlerfahrer seinerseits links im zweispurigen Bereich überholen und an dem Mondeo des Vordermannes vorbeifahren. In diesem Moment zog der 49-jährige Mondeofahrer aus Ludwigsau ebenfalls nach links und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda – Unbekannte hatten es innerhalb des zurückliegenden Monats auf ein Einfamilienhaus in der Corveyer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das zur Zeit unbewohnte Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von rund 600 Euro. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wahlplakat beschädigt

Fulda – Am Dienstag (02.03.), gegen 20:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Neuenberger Straße. Die unbekannten Täter entzündeten das Plakat, welches dadurch beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Gartenhütte

Fulda – Zwischen Montag (22.02.) und Samstag (27.02.) hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte innerhalb einer Kleingartenanlage in der Heidelsteinstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen eine Schubkarre, eine Musikanlage, eine Stichsäge, eine Bohrmaschine sowie diverse Kabel. Der entstandene Gesamtschaden kann Fußgängerin angefahren und verletzt

Fulda (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:05 Uhr, kam es an der Einmündung Moltkestraße / Leipziger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro am Pkw.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Petersberg wollte von der Moltkestraße auf die Leipziger Straße einbiegen und übersah hierbei eine 23-jährige Fußgängerin aus Fulda, die im Begriff war, die Straße im Bereich der Fußgängerampel zu überqueren. Die Frau musste mit mittelschweren Verletzungen durch einen Rettungswagen ins Klinikum Fulda gebracht werden.

Laterne umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Burghaun (ots)

Am 02.03.2021 stellte die RhönEnergie GmbH fest, dass in Burghaun-Rothenkirchen, in der Brunnenstraße, gegenüber der Nr. 38, eine Laterne umgefahren wurde. Der etwa 6 m lange Laternenmast wurde komplett umgeknickt. An der Unfallstelle sind deutlich Reifenspuren erkennbar. Der Schaden liegt bei etwa 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hünfeld bittet unter 06652/96580 um Hinweise. Wer hat etwas von dem Unfall und dem Verursacher mitbekommen? Wer kann den Zeitraum des Unfallgeschehens näher eingrenzen? Wer hat im Bereich Rothenkirchen ein Fahrzeug, eventuell auch ein Traktor, mit beschädigtem linken Vorderrad bemerkt?

Pkw geriet ins Schleudern – Fahrzeuginsassen verletzt

A 5 / Homberg/Ohm (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, kam auf der A 5, im Bereich Homberg/Ohm, in Fahrtrichtung Norden, ein VW Sharan aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Anschließend schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam dort erheblich beschädigt zum Stillstand. Der Pkw war besetzt mit einer 41-jährigen Mutter aus dem Vogelsbergkreis, ihrer 20-jährigen Tochter und dem 16 Monate alten Kleinkind der Familie. Aufgrund des Aufpralls verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen. Während die Mutter und die 20-jährige Beifahrerin mit einem Schock ins Krankenhaus kamen,wurde das Kleinkind vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum Gießen geflogen. Am Pkw und Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Die A 5 musste aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für eine Stunde voll gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein etwa 5 km langer Rückstau Richtung Kassel.

