Schüsse im Frankfurter Gallus

Frankfurt-Gallus (ots) – Am Dienstagabend 02.03.2021 gegen 23 Uhr, feuerte ein 18 jähriger Frankfurter auf dem Bahngelände im Frankfurter Stadtteil Gallus mehrere Schüsse in die Luft ab.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der DB AG, befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Bahngelände an der Weilburger Straße und alarmierten umgehend die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main.

Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei begaben sich daraufhin zum Ereignisort, wo der Schütze bereits durch die Streife der DB Sicherheit festgehalten wurde.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes, entfernte sich der Betroffene nach den Schüssen mit einem e-Tretroller. Wenig später kehrte er zurück, sodass dieser dann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden konnte.

Bei der Durchsuchung der Person konnte eine Schreckschusswaffe, sowie ein kleiner Waffenschein aufgefunden und durch die Bundespolizei sichergestellt werden. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet und die Waffe, sowie der kleine Waffenschein an die zuständige Ordnungsbehörde übergeben.

Quellle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

33-Jähriger von Trio niedergeschlagen – Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)-(mc) – Bereits am 28.01.2021 ereignete sich gegen 23.00 Uhr ein Überfall auf einen Mann auf der Zeil. In Höhe des Galeria Kaufhof gingen scheinbar grundlos 3 junge Männer (ca.15-20 Jahre alt) auf den 33-jährigen Geschädigten los. Die vom Geschädigten als südosteuropäisch beschriebenen Männer versetzten ihm Schläge und Tritte, während er bereits auf dem Boden lag. Ein weiterer junge Mann aus der Gruppe schaute dabei zu, ohne sich an den Handgreiflichkeiten zu beteiligen.

Das Opfer forderte zwei Zeuginnen, die das Geschehen beobachteten, auf, die Polizei zu rufen. Daraufhin ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden Frauen bereits weitergezogen. Eine der Frauen wurde als dunkelhäutig beschrieben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die beiden Zeuginnen und/oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter oder zu dem Tatgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75510100 zu melden.

“Pflegedienst” versucht Mann um sein Geld zu bringen

Frankfurt (ots)-(em) – Am vergangenen Freitagnachmittag 26.02.2021 hat ein 34-jähriger Mann versucht, einen 71-jährigen Mann um insgesamt 16.000 Euro zu erleichtern. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass sein Vorhaben misslang.

An dem besagten Nachtmittag klingelte es bei dem 71-jährigen Mann an der Tür. Ein 34-jähriger Unbekannter stand vor seinem Wohnhaus und gab vor, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein. Der 71-Jährige sei dem Pflegedienst noch 16.000 Euro schuldig. Da ein Familienmitglied tatsächlich einen Pflegedienst in Anspruch nimmt, glaubte der 71-jährige Mann dem Täter und fuhr mit ihm zu einer Bank, um dort die geforderte Summe abzuheben. Während der 71-Jährige die Bank betrat, wartete der “Pflegedienstmitarbeiter” in seinem Fahrzeug.

Einer Bankmitarbeiterin kam die angefragte Abhebung seltsam vor, so dass sie, mit dem Wissen des Betroffenen, die Polizei alarmierte. Der Täter schien gemerkt zu haben, dass etwas nicht stimmt. Als der 71-Jährige die Bank wieder verlassen hatte, fuhr der Täter unverrichteter Dinge davon. Hierbei hatte er die Rechnung jedoch ohne die Frankfurter Polizei gemacht. Kurz darauf nahmen die Polizeibeamten den 34-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetruges dauern nach wie vor an.

Unterliederbach: Mit Hakenkreuzen beschmiert – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)-(em) – In dem Zeitraum von Dienstag 02.03.2021 um 20.00 Uhr bis Mittwoch 03.03.2021 gegen 06.40 Uhr wurden Hakenkreuze an eine Tür, welche zu einer Moschee führt, geschmiert. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat bzw. haben Täter in der Königsteiner Straße zwei etwa 30 cm große Hakenkreuze an eine Tür geschmiert, welche zu einem Innenhof bzw. einer dort befindlichen Moschee führt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Sachbeschädigung.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem/den Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Bereits Mitte Februar ist es zu einer ähnlichen Tat gekommen. Damals wurde dieselbe Tür sowie in der Nähe befindliche Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert. Auch in dieser Sache ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei.

Wieder Überfall auf Wettbüro

Frankfurt-Niederrad (ots)-(hol) – Am Dienstag 02.03.2021 kam es erneut zu einem Überfall auf ein Wettbüro, diesmal in Niederrad. Der Täter entkam unerkannt.

Gegen 14.25 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro in der Melibocustraße. Mit einem handelsüblichen Werkzeug bedrohte er den Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einigen hundert Euro Beute verließ der Täter das Wettbüro und flüchtete in Richtung Jugenheimer Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Seit Freitag, den 26. Februar 2021 ist dies bereits der vierte Überfall auf ein Wettbüro (siehe hierzu die Pressemitteilungen Nummer 0239 und Nummer 0242 vom 28.02.2021 und Nummer 0251 von gestern). Inwieweit diese Taten in irgendeinem Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand er Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

Ca. 35 Jahre alt, 180 cm groß, sprach Deutsch mit Akzent. Trug einen beigefarbenen Kapuzenpullover, eine Basecap mit Tarnfleckmuster und helle Jeans. Hatte einen Stecker im linken Ohrläppchen.

Sachdienliche Hinweise zu den Überfällen erbittet die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0069-75551299.

Einbrecher knacken Tresor

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(hol) – In der Nacht zum Montag 01.03.2021 stiegen Einbrecher über das Dach in einen Supermarkt in Rödelheim ein. Dort durchbrachen sie eine Wand und schnitten die Rückwand eines Tresors auf. Anschließend entkamen sie unerkannt mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zwischen 19:30 Uhr am 28.02.2021 und 00:15 Uhr am 01.32021 stiegen die bislang unbekannten Täter über das Dach in den Laden in der Westerbachstraße ein. Drinnen angelangt durchbrachen sie eine Wand, um so die Rückseite eines Tresors zu erreichen. Mit entsprechendem Werkzeug gelang es ihnen, auch dieses Hindernis zu überwinden und anschließend mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Geldschrank zu entwenden.

Aufgrund der Tatbegehung ist davon auszugehen, dass es mindestens zwei Täter waren. Die Tresorknacker flüchteten über ein angrenzendes Treppenhaus, in das sie über eine leerstehende Wohnung im 1. OG gelangten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 069-75552199 in Verbindung zu setzen.

56-Jähriger reißt Wahlplakate ab

Frankfurt-Altstadt (ots)-(dr) – Die Polizei hat am Dienstag 02.03.2021 einen 56-jährigen Mann vorübergehend festgenommen, der im Verdacht steht mehrere Wahlplakate abgerissen zu haben.

Noch während der Tatausführung gegen etwa 11:15 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizeinotruf, wie der spätere Beschuldigte mehrere, in der Altstadt mit Kabelbinder befestigte Wahlplakate, abriss. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es kurz darauf, einen 56-jährigen Mann widerstandslos festzunehmen. Am Weckmarkt, in der Domstraße sowie am Mainkai konnten im Nachhinein insgesamt 12 abgerissene Wahlplakate verschiedener Parteien festgestellt werden.

Dem Festgenommenen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen wurde, erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Fahrzeugdiebstahl

Frankfurt-Altstadt (ots)-(mc) Am Montagabend 01.03.2021 hat ein Unbekannter aus einer Tiefgarage in der Berliner Straße einen Pkw entwendet. Im ersten Untergeschoss stand der Skoda mit dem amtlichen Kennzeichen HX-TJ 514 geparkt, als der Täter auf das Auto aufmerksam wurde. Er schlug kurzerhand ein hinteres Fenster ein und begab sich ins Auto. Wenig später nahm er das Fahrzeug in Betrieb und flüchtete. Wie er das anstellte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei fahndet nun nach dem grauen Octavia und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069-75552199 zu melden.

