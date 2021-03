Mannheim: Umleitungen der Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4 und 15 wegen Gleisbruch

Mannheim – Aufgrund eines Gleisbruchs an der Haltestelle Alte Feuerwache in Mannheim ist die Schienenstrecke über die Kurpfalzbrücke teilweise gesperrt. Daher müssen die Linien 1, 2, 3, 4 und 15 umgeleitet werden.

Der Schaden am Gleis wird schnellstmöglich behoben, bis dahin gelten die folgenden Umleitungen:

Die Linien 1 und 3 werden von Süden kommend (in Fahrtrichtung Schönau bzw. Sandhofen) ab der Haltestelle Abendakademie über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Nationaltheater, Theresienkrankenhaus und Schafweide umgeleitet. Die Linie 2 wird in Fahrtrichtung Neckarstadt West ab der Haltestelle Kurpfalzbrücke ebenfalls über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Nationaltheater, Theresienkrankenhaus und Schafweide umgeleitet. Die Linien 1, 2 und 3 fahren die Haltestelle Alte Feuerwache zudem am Steig D (am Nordende des Alten Messplatzes) an und verkehren dann weiter auf ihrem regulären Linienweg. Die Gegenrichtung ist jeweils nicht betroffen.

Die Linien 4 und 15 werden aus nördlicher Richtung kommend (in Fahrtrichtung Bad Dürkheim bzw. Mannheim Hauptbahnhof) ab der Haltestelle Universitätsklinikum über die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus umgeleitet. Sie verkehren dann weiter auf ihrem regulären Linienweg. Die Haltestellen Schafweide sowie Alte Feuerwache können in der genannten Fahrtrichtung nicht angesteuert werden. Die Gegenrichtung ist jeweils nicht betroffen.