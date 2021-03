Internationaler Tag des Ingenieurwesens für nachhaltige Entwicklung: Ohne Ingenieure geht es nicht

Wiesbaden – Am 4. März eines jeden Jahres werden die besonderen Leistungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren für die nachhaltige Entwicklung ins Blickfeld gerückt. Die Relevanz dieses von der UNESCO ins Leben gerufenen Tages betonte auch Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Präsident der Ingenieurkammer Hessen (IngKH):

„Vor uns stehen große Herausforderungen. Die Nachhaltigkeitsziele können in den kommenden Jahrzehnten nur mit Hilfe von Ingenieurinnen und Ingenieuren erreicht werden. Sie sind hierbei nicht nur unverzichtbare Partner, sondern gleichermaßen auch Innovationstreiber. Man denke etwa an die Energieversorgung, die Wasserwirtschaft, die Schaffung geeigneter Infrastrukturen und – allen voran – den Klimaschutz, wo dem effizienten Einsatz von Ressourcen beim Planen und Bauen eine besondere Rolle zukommt.“

Kluge unterstrich, dass es ihn als Präsidenten der Ingenieurkammer Hessen sehr stolz mache, die Leistungen der Ingenieurinnen und Ingenieure durch den internationalen Tag des nachhaltigen Ingenieurwesens entsprechend gewürdigt zu sehen. Schließlich stellten sie den Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen der Zukunft dar: „Ohne Ingenieure geht es nicht.“

Auch die Ingenieurkammer Hessen hat sich des Themas „Nachhaltigkeit“ in der Vergangenheit bereits kontinuierlich angenommen. Im vergangenen Herbst erschien beispielsweise ein Podcast zum „6. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit“, in dem das nachhaltige Bauen und Planen behandelt wurde. Zudem befasst sich die IngKH schon seit vielen Jahren in Form von Fachplanertagen und weiteren Fortbildungsveranstaltungen mit den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.

Der „Internationale Tag des Ingenieurwesens für nachhaltige Entwicklung“ wurde von der World Federation of Engineering Organizations (WFEO) vorgeschlagen und Ende 2019 von der UNESCO zum alljährlichen World Engineering Day for Sustainable Development Ziaur Chowdhurydeklariert.

