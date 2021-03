Sinsheim: Wandern in der Sinsheimer Erlebnisregion

Sinsheim – Das herrliche Frühlingswetter lädt dazu ein, die abwechslungsreiche Hügellandschaft des Kraichgaus zu Fuß zu entdecken. In den vergangenen Monaten wurden im Rahmen eines interkommunalen LEADER-geförderten Projektes in Sinsheim sechs Wanderrundtouren und ein Wegenetz von insgesamt 175 km ausgeschildert. Wanderer können den Touren anhand von unterschiedlichen Symbolen auf 260 Haupt- und 1.370 Zwischenwegweisern folgen. Ergänzend ist jetzt druckfrisch eine Broschüre erschienen, in der die Wanderrundtouren mit den jeweiligen Start- und Zielpunkten beschrieben sind.

Dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade der Touren kommen kleine und große, gemütliche und ambitionierte Naturfreunde auf ihre Kosten. Die Wege führen durch bunte Wälder, vorbei an saftigen Wiesen, Bachläufen und Weinbergen. Auf allen Touren wird der Wanderer mit herrlichen Aussichten und Weitblicken belohnt. Verschiedene Einkehr-möglichkeiten laden zu einer gemütlichen Rast oder dem entspannten Ausklang am Ende der Tour ein.

Im Rahmen des Projektes wurden in Sinsheim, Hoffenheim und Steinsfurt auch Wanderbahnhöfe beschildert. Der Wanderer aus der Region kann bequem mit dem Zug oder der S-Bahn anreisen und findet am jeweiligen Bahnhof eine Infotafel mit Übersichtskarte sowie interessanten Infos und Tourenvorschlägen für die jeweilige Region. In der Broschüre „Zu Fuß! Wanderbahnhöfe Kraichgau“ stellen sich die am LEADER-Projekt beteiligten Kommunen mit Ihren Wanderbahnhöfen, Wandertouren und Ausflugstipps vor. Die beiliegende Übersichtskarte zeigt den Kraichgau und die Sinsheimer Erlebnisregion sowie die dort verorteten Wanderbahnhöfe und Tourenvorschläge.

Beide Broschüren sind kostenlos in der Tourist-Info, im Rathaus Sinsheim, bei den Verwaltungsstellen und den Kooperationsgemeinden der Sinsheimer Erlebnisregion erhältlich. Auf Anfrage wird die Broschüre auch versendet.

Tourist-Info Sinsheim

Hauptstr. 192

74889 Sinsheim

Tel.: 07261 404-109

E-Mail: tourismus@sinsheim.de

www.sinsheimer-erlebnisregion.de