Völlig entspannt in die Polizeikontrolle

Edenkoben (ots) – Ein 42-jähriger Sprinterfahrer wurde Dienstagmittag 02.03.2021 gegen 13.30 Uhr in der Staatsstraße angehalten. Nach seinem Führerschein befragt gab er zunächst an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer im Jahr 2000 seine Fahrerlaubnis wegen Alkohol und Drogen am Steuer verloren hatte.

Stutzig wurden die Beamten dann noch wegen seiner völlig entspannten Verhaltensweise. Auf Befragen gab der Fahrer an, zuletzt einen Joint geraucht zu haben. Der Schlüssel wurde einkassiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

2 Leichtverletzte bei Unfall auf B 38

Bad Bergzabern/B38 (ots) – Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin bog am Montag 01.03.21 gegen 12:15 Uhr, von der K 22 nach links auf die B 38 in Richtung Bad Bergzabern ab. Hierbei missachtete die Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines die B38 in Richtung Oberotterbach fahrenden Mazda-Fahrers.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten die 56- und 62-jährigen Insassen des Pkw Mazda leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehr auf der B 38 wurde während der Unfallaufnahme nur gering beeinträchtigt.

Einbruchsversuch in Kindergarten

Klingenmünster (ots) – In der Zeit von 26.02. bis 01.03.21 versuchten bislang Unbekannte in einen Kindergarten in der Weinstraße einzubrechen. Durch den Versuch eine Tür aufzuhebeln entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.