74-Jähriger grundlos angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr wurde ein 74-jähriger Mann auf dem Goedelerplatz von einem unbekannten Mann scheinbar grundlos geschubst. Der Senior stürzte und brach sich vermutlich ein Bein. Der Angreifer fuhr mit einem Auto weg.

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zeugen nach Überall auf Supermarkt gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Nach dem Raubüberfall am Montag 01.03.2021 auf einen Supermarkt in der Ludwigsstraße sucht die Polizei weiterhin nach dem unbekannten männlichen Täter. Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,80m groß und hatte eine normale Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße OP-Maske. Auffällig waren der dunkle Schnauzbart und die buschigen Augenbrauen.

Bei dem Raubüberfall auf den Supermarkt erbeutete der Mann rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fußgänger bei Unfall verletzt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 01.03.2021 gegen 15:30 Uhr wurde ein 54-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße leicht verletzt. Der Fußgänger stand am Fahrbahnrand vor einer Apotheke (zw. Einmündung Hilgundstraße und Schwanengasse) als ein vorbeifahrendes Auto ihn mit dem Außenspiegel streifte.

Das Auto hielt zwar einige Meter weiter kurz an, fuhr dann aber Richtung Kaiserwörthdamm weiter, ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen weißen VW gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zwei geparkte Autos beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 01.03.2021 in der Zeit von ca. 06:00-15:30 Uhr wurden in der Rheinallee zwei geparkte Autos beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte die geparkten Autos und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro zu kümmern.

An der Unfallörtlichkeit konnte ein Außenspiegel eines roten Mercedes aufgefunden werden. Die aufgefundenen Teile könnten vom Unfallverursacher stammen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf einen beschädigten roten Mercedes geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrerin durch Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 01.03.2021 gegen 15:30 Uhr kam es in der Hochfeldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachtmittag gegen 15:45 Uhr kam es an der Kreuzung Heinigstraße / Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr an der Kreuzung auf das vor ihr bremsenden Auto auf.

Die Insassen des abbremsenden Autos, eine 32-jährige Frau und ihre 4 und 7 Jahre alten Kinder, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro

Vorsicht vor betrügerischen Anrufern

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am Montag wieder zu verdächtigen Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Bei einer 74-jährigen und bei einer 90-jährigen Ludwigshafenerin riefen gestern mehrfach Personen an, welche behaupteten, auf dem Computer der Seniorinnen sei ein Virus. Beide Frauen reagierten vorbildlich und ließen sich nicht auf die Betrüger ein.

Immer wieder kommt es zu betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht. Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor den Betrügern zu schützen:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 28.02., 18:00 Uhr bis zum 01.03.2021, 17:00 Uhr wurden der Gehweg und ein Straßenschild in der Don-Carlos-Straße (Einmündung Niedererdstraße) beschädigt. Vermutlich fuhr ein Lkw beim Wenden über den Gehweg und streifte das Straßenschild. Durch das Fahren über den Gehweg wurden die Platten in dem Bereich gelockert und teilweise beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. An dem Straßenschild konnte roter Lack gesichert werden. Dieser könnte von dem Verursacher stammen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder einen Lkw evtl. mit roten Fahrzeugteilen in der fraglichen Zeit in der Don-Carlos-Straße gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 01.03.2021 gegen 07:00 Uhr kam es an der Kreuzung Kurfürstenstraße/Koschatstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin soll beim Abbiegen von der Koschatstraße in die Kurfürstenstraße ein bevorrechtigtes Auto übersehen haben und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Unfall wurde zudem ein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt. Die 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Unfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 01.03.2021 gegen 08:50 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße und Adlerdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin habe an der Kreuzung die rote Ampel übersehen und stieß mit einem anderen Auto zusammen.

Die 26-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.