Gewahrsamnahme nach aggressivem Verhalten

Maxdorf (ots) – Am Montag 01.03.2021 gegen 18:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Maxdorf an einem Imbiss ein alkoholisierter Mann gemeldet, der Kundschaft belästigen würde. Bei Eintreffen der Polizei war der 59-jährige Mann im Begriff mit seinem Fahrrad wegzufahren. Dies konnte verhindert werden. Trotz mehrfacher Aufforderung, versuchte der Mann wiederholt auf sein Fahrrad zu steigen.

Hier beleidigte der Mann die Polizisten und spuckte nach ihnen. Auf Grund der Alkoholisierung und des aggressiven Verhaltens, wurde dem Mann die Ingewahrsamnahme erklärt. Da er sich weigerte mitzukommen, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei sperrte er sich und beleidigte und spuckte weiter.

Nach der Fixierung wurde ihm ein Mundnasenschutz angelegt sowie eine Spuckhaube übergezogen. Anschließend wurde er dem Gewahrsam der Polizei Frankenthal zugeführt, wo er nach ärztlicher Begutachtung über Nacht ausnüchterte.

Autofahrt eskaliert

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 01.03.2021 gegen 11:25 Uhr befuhren ein 67-Jähriger und dessen Ehefrau in einem PKW die L523 von Frankenthal nach Bobenheim-Roxheim. Ein 61-Jähriger fährt mit dessen Ehefrau ebenfalls in einem PKW in der genannten Richtung. Aufgrund des Spurwechsels des einen Verkehrsteilnehmers lassen sich beide Parteien zu wilden Gesten und Provokationen in Richtung der anderen Personen hinreißen.

Der Höhepunkt wurde erreicht, als alle Beteiligten an einem Parkplatz aussteigen und sich wüst beleidigen. Im Zuge der Auseinandersetzung wird schließlich ein Tierabwehrspray eingesetzt.

Strafanzeigen wurden aufgrund von Beleidigungen sowie der gefährlichen Körperverletzung erfasst. Daneben wurden Überprüfungen der generellen Geeignetheit der Fahrzeugführer zur Teilnahme am Straßenverkehr veranlasst. Ein solches Verhalten der Beteiligten kann zum Verlust der Fahrerlaubnis führen.

Diebstahl eines Gullydeckels

Limburgerhof (ots) – Im Odenwaldring ist ein Randsteingullydeckel gestohlen worden. Ein Zeuge hat das am Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr festgestellt und die Polizei gerufen. Die Feuerwehr hat den Schacht gesichert.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden durch Unfall verursacht

Römerberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag 28.02.2021 um 09:53 Uhr in der Haydnstraße, als ein 51-Jähriger von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 EUR verursacht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf beim Fahrer ursächlich für den Unfall gewesen sein. Aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.