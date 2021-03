Groß-Gerau

16-Jähriger leistet Widerstand und wird von Diensthund gebissen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Um eine Auseinandersetzung im privaten Umfeld zu klären, wurden Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Montagmittag 01.03.2021 zu einer Adresse in die Ortsmitte von Mörfelden gerufen. Empfangen wurden die Ordnungshüter von einem 16-jährigen Bewohner, der unter Beleidigungen direkt an den Polizisten vorbei das Haus verlassen wollte. Als er daran gehindert wurde, entstand sofort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und den eingesetzten Beamten.

Zwei Polizisten trugen hierbei Schürfwunden und eine Prellung davon. Der 16-Jährige erlitt Bisswunden durch einen Diensthund der Polizei.

Der junge Mann wurde anschließend vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Exhibitionist am Riedsee – Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) – In schamverletzender Weise zeigte sich ein Mann am Montagabend 01.03.2021 gegen 18.40 Uhr, einer 59-jährigen Frau im Bereich der Camping-Anlage am Riedsee. Nachdem er sich vor der Frau entblößte, flüchtete der Mann anschließend zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder nach Leeheim.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist Anfang 20 Jahre alt, hat eine trainierte Figur und trug eine blaue, kurze Hose und ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck “JSG Dornheim”.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Polizei findet Drogen bei Autofahrer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 20 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Dienstag 02.03.2021 gegen 01.15 Uhr in der Treburer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 20-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Kokain. In seinem Auto fanden die Polizisten anschließend rund 130 Gramm Haschisch und zudem hatte der Mann wenige Gramm Kokain einstecken. Die Drogen wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zahlreiche Wahlplakate entwendet und beschädigt – Kriminalpolizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Seit Anfang Februar und nun auch gehäuft wieder zum Ende des Monats, wurden sowohl in Mörfelden aber auch in Walldorf zahlreiche Wahlplakate zur anstehenden Kommunalwahl in Hessen entwendet und beschädigt. Überwiegend handelt es sich hierbei, in mittlerweile über 30 Fällen, um Plakate der AfD. Wahlplakate der Partei sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand in Mörfelden gar vollständig entfernt worden sein.

Betroffen von Diebstählen und Beschädigungen in diesem Zusammenhang sind aber auch die FDP und die CDU. So wurden mehrere Wahlplakate eines FDP-Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl ab- bzw. zerrissen und auch komplett entwendet. Schmierereien in roter Farbe auf einem Plakat der FDP und einem der CDU wurden der Polizei in diesem Zusammenhang ebenfalls gemeldet.

Die Beamten des Kommissariats 10 (Polizeilicher Staatsschutz) ermitteln in diesem Zusammenhang wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bitten Personen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert Lastwagen und Transporter – Zweimal Weiterfahrt untersagt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beamte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim sowie der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von einem Diensthund, kontrollierten am Montag (01.03.), in der Zeit zwischen 10.00-14.00 Uhr, insbesondere Lastwagen und Transporter, vereinzelt aber auch Autos an der Ecke Hessenring/Industriestraße.

Insgesamt 23 Fahrzeuge wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt, weil ihre Fahrzeuge stark abgefahrene Reifen aufwiesen bzw. ein nicht geeichter Fahrtenschreiber ins Fahrzeug eingebaut wurde.

Die Ordnungshüter stellten in drei Fällen Verstöße gegen die Sozialvorschriften bei Brummifahrern fest und in einem Fall bemängelten sie die unzureichende Sicherung der Ladung. Allen drohen nun Bußgelder.

Ein Lastwagenfahrer konnte den Kontrolleuren zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Ein weiterer Brummifahrer nutzte illegal eine fremde Fahrerkarte und muss sich nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten in einem Strafverfahren verantworten.

Berauscht am Steuer

Groß-Gerau (ots) – Einen 23-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Dienstag 02.03.2021 gegen 2.00 Uhr im Europaring.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Amphetamin, Kokain und Cannabis. Der 23-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Betrunken zur Polizei gefahren

Groß-Gerau (ots) – Am Montagnachmittag 01.03.2021 beobachteten Polizeibeamte von der Wache der Polizeistation im Europaring aus einen älteren Mann, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz der Polizei parkte und auffallend schwankend in Richtung der Wache ging. Eine Beamtin bemerkte anschließend während des Gesprächs mit ihm, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,16 Promille an.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich dann heraus, dass der 77-Jährige am Samstagnachmittag (27.02.) in Riedstadt in der Riedstraße ein geparktes Auto touchierte und dort ebenfalls unter Alkoholeinwirkung stand. Seinen Führerschein stellte die Polizei nach dem Unfall sicher.

Der Mann musste nun erneut eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten stellten nach den polizeilichen Maßnahmen den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des Mannes mit dem Auto zu verhindern und bestellten ihm ein Taxi.

Etwa eineinhalb Stunden später bemerkten Streifenbeamte, dass der Wagen des Mannes nicht mehr auf dem Parkplatz vor der Polizeistation stand. Auf einer Videoaufzeichnung konnten die Ordnungshüter dann beobachten, dass der 77-Jährige etwa eine Stunde nach seiner Entlassung von der Dienststelle zu seinem Fahrzeug zurückkam und wegfuhr. Erneut folgte eine Blutentnahme. Die Beamten stellten nun das Fahrzeug sicher. Den 77-Jährigen erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

19-Jähriger zu Boden geschlagen – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Darmstadt (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Eschollbrücker Straße ist aus noch nicht bekannten Gründen am Montagabend 01.03.2021 ein Streit zwischen 2 Männern eskaliert. Gegen 19.45 Uhr war der 19-jährige Darmstädter mit seinem Gegenüber aneinandergeraten und im Verlauf dieser Begegnung von diesem ins Gesicht geschlagen und zu Boden getreten worden. Danach flüchtete der noch unbekannte Mann.

Täterbeschreibung:

Er wurde als etwa 30-40 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug er eine Jeanshose, ein blaues T-Shirt, dunkle Schuhe und eine dunkle Jacke.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Kleingartenanlage im Visier Krimineller

Münster (ots) – Eine Kleingartenanlage in der Krautstraße rückte bereits am späten Sonntagabend 28.2.2021 in das Visier Krimineller. Die Unbekannten verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge im Tatzeitraum zwischen 22.30 und Mitternacht Zutritt zum Gelände. Dort hatten sie es offenbar auf mehrere Parzellen abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie neben Werkzeug unter anderem eine Wasserpumpe. An wie vielen Gartenhäusern sich die Kriminellen zu schaffen machten und was sie alles entwendeten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Schockanrufer scheitern an Wachsamkeit von Seniorin

Münster (ots) – Der Versuch dreister Trickbetrüger, eine 81-Jährige aus Münster am Montag (1.3.) aus ihrer Reserve zu locken und um ihre Ersparnisse zu bringen, ist dank der Wachsamkeit der älteren Dame gescheitert. Gegen 13 Uhr hatte das Telefon der Seniorin geklingelt. Weinend berichtete eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung, die vorgab der Sohn zu sein, gerade bei einem schweren Unfall eine Frau getötet zu haben.

Nun werde dringend eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro benötigt, damit er dem Gefängnis entgehen könne. Als der Täter das Zögern der Angerufenen bemerkte, übernahm eine neue Stimme die Gesprächsführung. Nun mit dem Versuch der Dame glaubhaft zu machen, sie sei ein Polizeibeamter. Nach Wiederholung der betrügerischen Schockgeschichte bat der angebliche Beamte mit Nachdruck um Auszahlung der Kaution.

Doch auch mit dieser Version scheiterten die Kriminellen glücklicherweise an der erhöhten Aufmerksamkeit der Frau. Diese durchschaute den Betrug und legte auf. Damit gingen die Täter an diesem Tag leer aus. Die 81-Jährige verständigte die Polizei und diese wird nicht müde, den aktuellen Anlass zu nutzen und warnt wiederholt eindringlich: Bleiben Sie weiter wachsam und legen Sie bei solchen verdächtigen Anrufen sofort auf!

Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots) – Am Montagabend 01.03.2021 haben ungebetene Gäste ihr Unwesen in der Dessauer Straße getrieben und versucht sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Das kriminelle Vorhaben misslang glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür in Höhe von mindestens 500 Euro.

Die Kripo im Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum gegen 18 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beziehen, werden gebeten sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen Tel: 06151/9690.

Fensterscheiben von historischem Rathaus eingeschlagen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 24.2. und Montag 01.03.2021 haben noch unbekannte Vandalen ein Fenster des historischen Rathauses in der Freitagsgasse eingeschlagen und damit einen Schaden von mindestens 200 Euro verursacht.

Die Polizei in Pfungstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Betrunkener Autofahrer mit 2,3 Promille kontrolliert

Lindenfels (ots) – Eine Blutentnahme musste am Montagnachmittag 01.03.2021 ein 39-jähriger Autofahrer über sich ergehen lassen, nachdem bei einer Kontrolle ein Alkoholwert von 2,3 Promille festgestellt wurde. Zudem wurde Anzeige erstattet.

Der Fahrer des VW Golfs fiel in Eulsbach dadurch auf, dass er die Fahrspur nicht halten konnte. Wegen der unsicheren Fahrweise haben sich Verkehrsteilnehmer um kurz nach

15 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Autofahrer nicht aus den Augen gelassen. In Schlierbach wurde der 39-Jährige schlussendlich kontrolliert und für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Polizeistation genommen.

Odenwaldkreis

Gleitschirmflieger landet – Pferd scheut und verletzt sich nach Sturz

Fränkisch-Crumbach (ots) – Nach einem Vorfall am Sonntag 28.2.2021 gegen 17.55 Uhr auf der Höhe Erlau 4 in Fränkisch-Crumbach sucht die Polizei in Erbach nach einem Gleitschirmflieger, der dort gelandet ist sowie nach Zeugen der Situation.

Der etwa 40-jährige Gleitschirmflieger soll nach ersten Erkenntnissen im Nahbereich eines Paares, die mit ihrem Pferd unterwegs waren, gelandet sein.

Nach Angaben des Paares habe dabei das Pferd gescheut, bevor es gestürzt ist und sich dabei verletzte.

Der gesuchte Gleitschirmflieger, seine Begleitperson, ein älterer Herr in einem silberfarbenen Kleinwagen sowie andere Zeugen des Vorfalls werden zur Klärung des Sachverhalts dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Telefon: 06062 / 953-0.

Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Breuberg-Sandbach (ots) – Von der Baustelle “Am Tiergarten” wurde das Starkstromkabel, dass den Baukran mit dem Baustromverteilerkasten verbunden hat gekappt und mitgenommen. Die Täter haben sich zwischen letztem Samstag (27.2.) und Montagmorgen (1.3.) auf der Baustelle umgesehen, als die Arbeiten ruhten.

Wer Hinweise zu Personen geben kann, die sich im Tatzeitraum an der Baustelle aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon. 06062 / 953-0.

Südhessen

Südhessen/Westhessen/Südosthessen/Rheinland-Pfalz: Zahlreiche Dursuchungen im Zusammenhang mit CBD Automaten – Polizei stellt unter anderem 3700 Cannabisblüten sicher

(ots) – Im Zuge von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Rauschgiftgesetz haben südhessische Drogenermittler in enger Zusammenarbeit mit Beamten aus Südosthessen und Rheinland-Pfalz, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, am Donnerstag (18.2.) und Montag (1.3.) zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Mit dem Ziel den gesetzeswidrigen Verkauf von Cannabis-Pflanzenmaterial in sogenannten CBD Automaten zu unterbinden, hatten die Beamten mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Die Strafverfahren richten sich aktuell gegen insgesamt 4 Betreiber, darunter vier 30, 35 und 39 Jahre alte Tatverdächtige aus Darmstadt und einen 32-jährigen Mann aus Bensheim. Den Maßnahmen gingen schriftliche Anordnungen voraus, die umstrittene Verkaufsware aus dem Sortiment zu nehmen. Weil die als illegal eingestufte Ware weiter angeboten wurde, wurden die Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Darmstadts vollstreckt.

Die Maßnahmen umfassten Geschäfts-und Wohnräume sowie die dazugehörigen Automaten und erstreckten sich im hessischen Bereich über die Regionen Darmstadt, Groß-Zimmern, Rodgau, Höchst i. Odenwald, Lorsch, Bensheim, Rimbach, Birkenau, Bad-Homburg und den Hochtaunuskreis. Im benachbarten Rheinland-Pfalz betraf es die Ortschaften Wöllstein und Gau-Bickelheim. Die Ordnungshüter stellten hierbei unter anderem 3709 Cannabisblüten, 1,5 Kilogramm Cannabisprodukte sowie rund 1.600 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher.

