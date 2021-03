Niederklein – Truck aufgebrochen

(ots) – Aus einem weißen DAF Truck stahlen Diebe das Tollcollect und das EG-Kontrollgerät mit dazugehörender Fahrerkarte. Ferner demontierten und entwendeten sie das fest eingebaute Radio-Navigationsgerät und nahmen das bei der offensichtlichen Durchsuchung der Fahrerkabine gefundene Laptop und zusätzliche mobile Navi mit. Der Wert der Beute ist vierstellig.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Sattelzugmaschine stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag, 02. März auf einem Parkplatz im Falkenhainer Weg.

Der oder die Täter gelangten durch eine zerstörte Scheibe in das Führerhaus ein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederwalgern – Auto verkratzt

(ots) – Durch das mutwillige Verkratzen beider Fahrzeugseiten und der Motorhaube entstand an einem Auto des Herstellers Suzuki ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Die graue Schräghecklimousine parkte zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 01. März, zwischen 19 und 15 Uhr, vor einem Anwesen in der Gießener Straße.

Da ist jemand offenbar einmal rund um das Auto gelaufen, hat es dabei verkratzt und ist dann wohl weiter. Wer hat eine solche Beobachtung gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Ostkreis – Erneute Verkehrsverstöße

(ots) – Die Polizei Marburg nutzte am Montag 01.03.2021 die Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und war bei zwei Kontrollstellen in Marburg und Wetter für die Verkehrssicherheit unterwegs.

Während der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den Lahnbergen, fuhren 26 Autofahrer zwischen 10.25 und 12.05 Uhr zu schnell. Bei allgemeinen Kontrollen auf der Marburger Straße in Wetter stellten die Beamten 17 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot fest. Darüber hinaus waren Beamte in Zivil zur Überwachung der Corona-Beschränkungen in der Marburger Innenstadt unterwegs. Sie stellten keine zu ahndenden Verstöße fest und konnten es bei wenigen mündlichen Verwarnungen belassen.

Und wie beinahe jeden Tag, fielen leider auch am Montag wieder zwei Autofahrer auf, die am Steuer saßen, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. So reagierte in Kirchhain gegen 15 Uhr der Drogentest eines 31 Jahre alten Mannes positiv auf THC und um 17.45 Uhr in Neustadt der eines 41-Jährigen auf Kokain.

Wie üblich endete nach derartigen Feststellungen die Fahrt am Kontrollort und die Polizei veranlasste Blutproben. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Die Polizei wird weiterhin kontrollieren.

