Bäume gefällt und beschnitten – Polizei bittet um Hinweise

Mittenaar-Offenbach (ots) – Unbekannte machten sich am Radweg zwischen Offenbach und dem Aartalsee an mehreren Bäumen zu schaffen. Die Täter sägten die Stämme von Jungbäumen durch und schnitten Äste von Bäumen ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter eine Kettensäge einsetzten. Wann genau die Unbekannten die Bäume beschädigten ist derzeit nicht bekannt. Der Besitzer entdeckte den Schaden am 08.02.2021.

Wer hat die Täter an den Bäumen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger: Autoscheibe eingeschlagen

Im Zeitraum vom 27.02.2021, gegen 22.20 Uhr bis zum 01.03.2021, gegen 14.00 Uhr schlugen Unbekannte im Brombeerweg eine Scheibe eines Seats ein. Der schwarze Ibiza parkte in Höhe der Hausnummer 29. Ob die Täter die Scheibe aus reiner Zerstörungswut einschlugen oder um den Wagen zu durchwühlen, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger und Sechshelden: Wahlplakate verschwunden

In der Kernstadt sowie im Stadtteil Sechshelden vergriffen sich Unbekannte an Wahlplakate. In der Straße “Hinter dem Graben” beschädigten die Täter ein Plakat der Partei “AfD”. Die Beschädigung wurde am 15.02.2021 (Montag) festgestellt.

In der Sechsheldener Straße im gleichnamigen Stadtteil entfernten Unbekannte 13 Wahlplakate sowie zwei Banner der Partei “CDU”. In diesem Fall kann die Tat auf den Zeitraum vom 24.02.2021, gegen 20.00 Uhr bis zum 25.02.2021, gegen 10.00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Wissenbach: 16-Jähriger schlägt zu – Polizist dienstunfähig

Eschenburg-Wissenbach (ots) – Die Kontrolle eines offensichtlich stark betrunkenen Jugendlichen eskalierte am Freitagabend 26.02.2021 in Wissenbach. Zeugen hatten die Ordnungshüter auf den 16-Jährigen aufmerksam gemacht, der sich gegen 22.40 Uhr in der Dietzhölzstraße aufhielt. Eine Polizistin und ein Polizist sprachen ihn an, worauf dieser sofort aggressiv reagierte.

Unentwegt stieß er Beleidigungen gegen die Ordnungshüter aus. Während der Kollege sich den Personalausweis des Jugendlichen anschaute, schlug ihm dieser mit der Faust unvermittelt mit großer Wucht auf die linke Gesichtshälfte. Gemeinsam mit seiner Kollegin brachte der Getroffene den Angreifer zu Boden und sie legten ihm Handschellen an. Hierbei leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Kollegen und transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Auch eine zweite Streife der Dillenburger Polizei beleidigte er aufs Übelste. Letztlich musste er mit auf die Dillenburger Wache. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete eine Blutentnahme an, die ein Arzt durchführte. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der Eschenburger auf der Intensivstation des Dillenburger Krankenhauses aufgenommen werden.

Der von dem Faustschlag getroffene Kollege durfte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, konnte seinen Nachtdienst jedoch nicht mehr fortführen. Seine Kollegin trug eine leichte Verletzung an der Hand davon. Den 16-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Sinn: Poller umgefahren und abgehauen –

Auf rund 1.400 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer in der Straße “Am Wintergarten” zurückließ. In der Zeit vom 18.02.2021, gegen 19.00 Uhr bis zum 19.02.2021, gegen 10.00 Uhr bog der Unfallfahrer vom Ballersbacher Weg in die Straße “Am Wintergarten” ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Poller. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Polizei codiert wieder Fahrräder und Wertgegenstände

Gießen (ots) – Machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer, lassen Sie Ihr Bike kennzeichnen. Die Polizei Gießen bietet wieder Termine zur Fahrradcodierung an. Nicht nur Fahrräder können codiert werden, sondern auch Wertgegenstände wie LAPTOPS, Werkzeuge usw.

Polizeioberkommissar Löhr codiert Fahrräder auch mit dem neuen Nadelmarkierungssystem immer montags zwischen 09.00 und 16.00 Uhr bei der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz (Garage neben Parkplatz). Um sich einen der begehrten Plätze ab Montag (08. März) zu sichern, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin unter 0641/7006-3770 oder per Mail Fahrradcodierung-Giessen.ppmh@polizei.hessen.de.

Welchen Zweck verfolgt die Codierung?

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die Codierung ist für Sie kostenlos! Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Bitte seien Sie zu den Terminen pünktlich! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich. Bedenken Sie bitte, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes notwendig ist!

Hier noch einige wertvolle Tipps Ihrer Polizei:

Stellen Sie die Rahmennummer ihres Fahrrades fest. Sollte Ihr Rad keine Rahmennummer haben, lassen Sie es codieren.

Tragen Sie alle wichtigen Daten Ihres Rades in einem Fahrradpass oder einer App ein. Nützlich dabei ist auch ein Foto.

Sollten Sie ein gebrauchtes Rad kaufen, verlangen Sie einen Ei gentumsnachweis oder einen Kaufbeleg.

Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen sowie dem Vorder- und Hinterrad an massive Stahlketten, Panzerkabelschlösser oder Bügelschlösser an einen feststehenden Gegenstand an. Dies gilt auch in Fahrradkellern oder anderen Unterstellmöglichkeiten.

Nehmen Sie wertvolles Zubehör wie einen Radcomputer möglichst mit.

Bringen Sie den Aufkleber “Finger weg – mein Rad ist codiert” am Fahrrad an. Diese Aufkleber und ein Faltblatt “Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?” sind bei jeder Polizeidienststelle erhältlich.

Weitere Tipps gibt es bei Ihrem Fachhändler oder bei jeder Polizeidienststelle.

Wenn Ihr Fahrrad trotzdem gestohlen wurde:

Erstatten Sie sofort Strafanzeige und bringen Sie alle Unterlagen mit.

