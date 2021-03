Langgöns: Rollerfahrer nach Attacke und Unfallflucht gesucht

(ots) – Der Fahrer eines goldgrünlackierten auffälligen Rollers wird nach einer Unfallflucht und einer Körperverletzung, die sich am Montag 01.03.2021 gegen 17.50 Uhr, auf einem Radweg zwischen Oberkleen und Niederkleen zugetragen hat, gesucht. Am Montagabend befuhr der Rollerfahrer den Radweg in Richtung Niederkleen. Auf dem Roller saßen neben dem Fahrer noch 2 weitere unbekannte Personen, allesamt ohne Schutzhelm.

Circa 200 m nach der Ortseinfahrt Oberkleen touchierte der Unbekannte mit seinem Roller einen entgegenkommenden 44-jährigen Jogger. Dabei verletzte sich der Jogger leicht am Bein. Nach verbalen Streitigkeiten setzten die 3 Personen ihre Fahrt fort.

Der Fahrzeugführer setzte die beiden Mitfahrer offenbar in Niederkleen ab und fuhr zurück zum Unfallort. Dort soll er den Jogger durch Schläge und Tritte verletzt haben. Daraufhin fuhr der Unbekannte in Richtung Niederkleen davon.

Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben:

ein ca. 18-Jähriger mit sportlicher Figur, ca. 1,85 m groß, er hat dunkelblonde Haare, an den Seiten rasiert und oben länger. Der Unbekannte trug eine Holzfällerjacke, darunter eine Kapuzenjacke. Der Unbekannte hat einen russischen Akzent. Auffällig ist der Roller in goldgrüner Lackierung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555

Exhibitionist entblößt sich

Wettenberg (ots) – Die Polizei sucht nach einem Vorfall von Montagnachmittag 01.03.2021 im Bereich der Launsbacher Seen nach Zeugen. Ein Unbekannter entblößte sich gegen 17.00 Uhr vor einer 32-jährigen Frau. Danach flüchtete er und lief in Richtung des Parkplatzes. Dort verschwand er zwischen den geparkten LKW.

Beschreibung des Verdächtigen:

Er ist dünn, zwischen 1,78-1,80 Meter groß und hat graue Haare. Er war bekleidet mit einem türkis-kariertem Schal, einer dunklen Jeanshose, einer schwarzen und darüber grauen Jacke und dunkelbraunen Schuhen. Er trug eine Brille.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der Unbekannte vor seiner Tat oder nach danach aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Hungen: Stromkabel gestohlen

Mehrere Stromkabel ließen Unbekannte von einer Baustelle auf einem Schulgelände in der Friedensstraße mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Montag. Wer hat dort am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Deko gestohlen

Auf Deko hatte es ein Unbekannter am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Gottfried-Arnold-Straße abgesehen. Gegen 19,10 Uhr schlug der Dieb zu und entwendete die Dekoartikel im Wert von etwa 100 Euro aus dem Treppenhaus und flüchtete anschließend.

Der Mann ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und hatte einen Vollbart. Seine Haare sind schwarz. Er war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jeans, weiße Turnschuhe mit roten Streifen und einem Schal.

Wem ist der Verdächtige aufgefallen? Wer kann Angaben zur Idetität des Täters machen? Hinweise bitte an die Polizeistation-süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rollerfahrer ohne Versicherung unterwegs

Am Montag 01.03.2021 gegen 18.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen 20-jährigen Roller-Fahrer im Leihgesterner Weg. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 hatte und keine neue Versicherung bestand. Die Ordnungshüter leiteten gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag (01.März) geriet ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer ins Visier der Ermittler. Die Beamten stellten fest, dass keine aktuelle Versicherungsbescheinigung vorhanden war und der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC.

Die Ordnungshüter brachten den 41-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme zur Wache.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Audi beschädigt

Entweder am Samstag (27. Februar) zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr oder am Montag (01.März) zwischen 06.45 Uhr und 16.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Audi. Der rote Audi parkte am Samstag am Fahrbahnrand der Walltorstraße in Gießen und am Montag auf einem Parkplatz in der Straße “Am Ruhberg” in Fernwald-Steinbach.

Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der hinteren, linken Seite.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Wildunfall

Ein 42-jähriger Mann aus Mücke befuhr in einem Ford die Landstraße 3007 von Nonnenroth nach Hungen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Tier blieb leblos im Straßengraben liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

