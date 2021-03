Großalmerode (ots) – Am frühen Montagabend 01.03.2021 begab sich ein 8-jähriger Junge beim spielen auf das Eis des Rommeroder See und brach ein. Das Kind konnte nach einstündiger intensiver Suche durch Taucher der DLRG aus dem See geborgen werden. Der 8-Jährige befand sich in kritischem Zustand und wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungshubschrauber Christoph 7 in ein Kasseler Krankenhaus geflogen. Dort kämpften die Ärzte über mehrere Stunden um das Leben des Jungen.

Gegen 23:45 Uhr wurde dann aber die traurige Gewissheit übermittelt. Der Junge hat das Unglück nicht überlebt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen hat die Ermittlungen hinsichtlich

der Todesurasche sowie den Umständen des Unglücks übernommen.

Die Eltern des Kindes wurden seelsorgerisch betreut.

Die Polizei warnt eindringlich:

Trotz der derzeit konstant in den Plusgraden befindlichen Tagestemperaturen führen einige stehende Gewässer, insbesondere in sonnengeschützten Bereichen, noch geschlossene Eisdecken. Diese sind jedoch nicht mehr tragfähig und stellen bei Betreten eine akute Lebensgefahr dar. Eltern werden dringend gebeten entsprechend auf ihre Kinder einzuwirken, derartige Eisflächen unter keinen Umständen zu betreten.

Erstmeldung

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen